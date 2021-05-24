Улан-Удэ, , 08:34 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к местным жителям из ковидного стационара в связи с ухудшением эпидситуации. Он напомнил, что за последние две недели суточный прирост вырос в 3,5 раза — с 22 случаев за сутки 8 мая до 70 случаев 23 числа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В результате республиканские власти ввели ограничения по заполняемости залов. По словам главы, пока они «не трогают коммерческую сферу», в частности, заведения общественного питания, торговлю и так далее.

«Вводить дополнительные ограничения не хотелось бы. Поэтому прошу всех, в первую очередь, активнее вакцинироваться. Сегодня у нас достаточно вакцины, защитите себя, защите своих близких, помогите республике не входить в ограничения из-за ковида. Ситуация нарастает, ситуация непростая», — отметил он.

Алексей Цыденов рассказал, что в его семье вакцинированы все — сам глава, его жена и родители, которым по 70 лет.

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