Сорочинск, Оренбургская область, , 08:34 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области жара негативным образом отразилась на водоснабжении населения. Как сообщает пресс-служба областного правительства, основной причиной перебоев холодного водоснабжения стал большой разбор воды в период аномальной жары и использование питьевой воды для полива приусадебных участков.

Региональная власть подчеркнула, что водоснабжение города осуществляется в штатном режиме. Для обеспечения питьевой водой горожан функционирует три водозабора и 44 скважины. Давление подачи воды в систему водоснабжения регулируется, резервуары полностью заполняются водой, а аварийные ситуации устраняются в кратчайшие сроки.

В правительстве подчеркнули, что держат ситуацию в Сорочинске на особом контроле. В 2021 году муниципалитету вдвое увеличивают финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры. Выделено 22,3 млн рублей. До конца июня планируется обновить восемь километров водопроводных сетей. Не исключено, что в Сорочинске произойдет смена городского поставщика холодного водоснабжения. Прорабатывается вопрос о заключении концессионного соглашения с ООО «Оренбургводоканал».

Стоит отметить, что люди много лет жалуются на перебои с водой. Летом 2020 года губернатор Денис Паслер заявил, что взял ситуацию на личный контроль. В конце 2020 года местная жительница отправила несколько жалоб на водоснабжение, разместив сообщения в правительственом акаунте в соцсетях. В результате, администратор интернет-ресурса заблокировал женщину, наложив запрет на отправку новых сообщений.