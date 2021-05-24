Джакарта, , 08:34 — REGNUM Индонезийская компания PT Pindad провела серию испытаний танкера Antasena, сообщает CNN Indonesia.

В письменном заявлении, опубликованном Pindad, говорится, что танкер может перевозить около 60 военнослужащих ВМС Индонезии.

Во время испытаний танкер преодолел расстояние от пирса Баньюванги до вод Пайтона, Восточная Ява, а также провел испытания на стрельбу.

По данным компании PT Pindad, танкер может преодолевать расстояния до 600 морских миль.

Ожидается, что танкеры будут задействованы в проведении операций на болотах, море, реках и прибрежных территориях Индонезии.

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