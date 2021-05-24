Берлин, 24 мая, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Автолюбитель из немецкого города Гранзе выставил на продажу модернизированную Lada Niva 4×4 с необычным кузовом и с дополнительной оснасткой. Объявление о продаже автомобиля было опубликовано на сайте Ooyyo.

Ooyyo Модернизированная Lada Niva 4×4

Рестайлингом автомобиля занималась немецкая компания Zubr, которая специализируется на модернизации моделей Lada.

Внешне авто выделяется небольшой, но крепкой грузовой платформой. Также специалисты компании оснастили машину большим «кенгурятником», большими колёсными арками, тонированными стёклами, а также дополнительной оптикой на корме.

Под капотом обновлённого пикапа «трудится» 83-сильный мотор рабочим объемом 1,7 литра. Двигатель агрегатируется с механической пятискоростной коробкой передач.

Пробег внедорожника равен менее 100 км. За свой автомобиль владелец хочет получить 36 тыс. евро (около 3,2 млн рублей).

Ранее АвтоВАЗ представил обновлённую модель Lada Granta с новым восьмиклапанным 90-сильным мотором, оснащенным модернизированной шатунно-поршневой группой, обновленным коленвалом, газораспределительным механизмом и рядом других изменений.

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