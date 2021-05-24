Москва, , 08:34 — REGNUM В конце нынешнего мая в европейской части России ожидается погода, близкая к климатической норме. Об этом 24 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если первая декада мая была холодной, затем супержаркая вторая декада, то третья декада будет именно такая, о которой говорят старики. Прогностические средние значения этой декады полностью будут соответствовать климатическими характеристикам, то есть осредненным за три-четыре десятилетия. Именно такой будет температура в центре Европейской России, на севере и на юге», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что в Центральном федеральном округе температура воздуха в начале недели составит до +20 °C, а в середине недели повысится до +20… +25 °C.

«В первой половине — без осадков, во второй половине недели осадки будут, но сильных дождей не ждем», — также отметил Вильфанд.

Кроме того, он добавил, что на юге европейской части России в это период температура воздуха составит до +24… +25 °C, а в Северо-Западном федеральном округе — до +18… +20 °C, что, по словам синоптика, также соответствует климатической норме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице России в понедельник, 24 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в городе составит +19… +21 °C.