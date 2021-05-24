Тбилиси, , 08:33 — REGNUM Противники строительства в Грузии Намахваньской ГЭС ущелье реки Риони (Имеретия) вышли на акцию протеста в Тбилиси и выдвинули властям страны ультиматум. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, несколько тысяч активистов 23 мая собрались на площади Первой Республики в центре столицы. Часть из них установили палатки и остались на площади на ночь.

Один из лидеров протеста Варлам Голетиани объявил, что протестующие будут ждать от руководства страны выполнения их требований до 12:00 (11:00 мск) 24 мая. После этого противники строительства ГЭС начнут перекрывать улицы Тбилиси.

«Мы полностью парализуем столицу, никто не сможет никуда проехать. Для этого нам нужно сохранить многочисленность и важно, чтобы к нам присоединилось ещё больше людей», — заявил один из организаторов движения «Защитники Риони» Варлам Голетиани.

Сообщается, что протестующие требуют, чтобы турецкая компания Enka, которая ведёт строительство ГЭС, покинула Грузию, а на строительство всех проектов в сфере энергетики был наложен временный мораторий. Также активисты требуют, чтобы главу минэкономики Натию Турнава сняли с поста и возбудили против неё уголовное дело.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста и препятствуют проезду строительной техники на объект. Это их первая протестная акция в Тбилиси.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси эко-активисты анонсировали новую акцию протеста