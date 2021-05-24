Чита, , 08:30 — REGNUM Забайкальские муниципалитеты получили 62,3 миллиона рублей дотаций на ремонт крыш после последствий шквалистого ветра. Как сообщил 24 мая первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер, больше всего средств на получили Агинский, Забайкальский и Ононский районы (порядка 45 миллионов рублей).

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратил внимание глав пострадавших районов на обязательный контроль за сроками выполнения работ по ремонту крыш.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер, бушевавший 15 марта 2021 года в Забайкальском крае, снёс десятки крыш, повредил множество строений и электропроводов. Восстановлению подлежит более 100 домов.

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