Ижевск, , 08:29 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 24 мая прививку от коронавируса сделали 109 575 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получил 84 831 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие выходные дни был вакцинирован 1641 человек. 2540 жителей Удмуртии за указанный период получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая в республике провели 1 134 410 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2924 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3619 исследований.

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