Уфа, , 08:32 — REGNUM 89 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 24 мая сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, всего в регионе выявили 37 574 случая заражения этой инфекцией, при этом 35 367 человек победили вирус, в том числе 95 человек справились с инфекцией за минувшие 24 часа.

Забели отметил, что в больницах получают лечение 141 пациент, в том числе восемь человек находятся в отделении интенсивной терапии, 1559 человек получают лечение на дому.

Отмечается, что всего в республику было поставлено 386 374 дозы вакцины от COVID-19, при этом в регионе прививку от этой инфекции получили 339 181 человек, а завершили вакцинацию 254 тысяч желающих.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 23 мая в республике выявили 90 случаев заражения коронавирусом.