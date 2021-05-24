Пенза, , 08:30 — REGNUM В Пензенской области за минувшие выходные (22−23 мая) среди ковид-пациентов было зарегистрировано 11 летальных случаев. Всего с начала пандемии погибшими от COVID-19 числятся 770 жителей, сообщает 24 мая пресс-служба регионального правительства.

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За сутки от осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались еще шестеро жителей — четверо мужчин и две женщины в возрасте от 57 до 89 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2534 человек.

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