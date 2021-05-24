Вашингтон, 24 мая 2021, 08:28 — REGNUM Соединённые Штаты осуждают инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair и требуют освобождения основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь добавил, что Вашингтон требует немедленного освобождения Протасевича, этот «шокирующий акт режима поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США».
Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая, самолёт исландской авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска. Экстренная посадка была запрошена экипажем из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
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