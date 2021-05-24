Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Соединённые Штаты осуждают инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair и требуют освобождения основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США решительно осуждают принудительное изменение направление полета между двумя странами ЕС, а также арест журналиста Романа Протасевича», — говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон требует немедленного освобождения Протасевича, этот «шокирующий акт режима поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США».

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая, самолёт исландской авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска. Экстренная посадка была запрошена экипажем из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

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