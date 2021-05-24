Ижевск, , 08:27 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 24 мая провели 1 134 410 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2924 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3619 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 437 человек.

Читайте также: За сутки от COVID-19 скончались трое жителей Удмуртии

.