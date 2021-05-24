Луганск, , 08:30 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 24 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, с позиций украинских вооружённых формирований, расположенных у населённого пункта Катериновка, в направление посёлка Молодёжное было сделано шесть выстрелов из гранатомётов РПГ, СПГ и ГП-25. Применялось также стрелковое оружие.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — сказано в сообщении.

Сутками ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ. Под огнём оказались районы населённых пунктов Желобок и Золотое-5.

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