Ижевск, , 08:26 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось.

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Скончались мужчины в возрасте 65 лет и 71 года, а также 77-летняя женщина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 437 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 23 мая, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 930 человек, из которых трое жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 24 мая в регионе выявили 45 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 45 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 851 случая. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2717 человек.

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