Тоджинский район, Тува, , 08:25 — REGNUM В Тоджинском районе Тувы из-за резкого подъёма уровня воды в реке Большой Енисей 20 мая сорвало паром с машиной и людьми. По словам главы региона Владислава Ховалыга, происшествие обошлось без жертв — двоих эвакуировали спасатели, ещё двое выплыли самостоятельно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Бездумность паромщика и водителя поражают, ведь все знали, что нельзя переплавляться, но пренебрегли запретом», — отметила в связи с этим депутат Верховного хурала республики от Тоджинского района Вера Левина.

Она отметила, что рядом на берегу оказались люди с лодкой, которые вовремя оказались помощь. Однако в результате район оказался без паромного сообщения.

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