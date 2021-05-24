Москва, , 08:26 — REGNUM В столице России в понедельник, 24 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в городе составит +19… +21 °C. Об этом 24 мая сообщает Гидрометцентр РФ.

Также уточняется, что западный ветер в Москве будет дуть со скоростью 6−11 м/с, атмосферное давление 749 мм рт. столба.

Кроме того, в ночь на 25 мая по Московской области местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха +9… +11 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Москве и Московской области был объявлен повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.