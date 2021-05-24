Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Соединённые штаты выступили с решительным осуждением инцидента с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске, на борту которого находился бывший редактор телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«США решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя странами ЕС и последующее снятие и арест журналиста Романа Протасевича в Минске», — подчеркнул госсекретарь в своё заявлении.

Он назвал произошедшее «наглым и шокирующим актом режима Лукашенко», который «поставил под угрозу жизни больше 120 пассажиров».

«Мы требуем его (Протасевича — прим. ИА REGNUM) немедленного освобождения», — говорится в заявлении Блинкена.

Американский дипломат заявил о необходимости международного расследования случившегося. Он подчеркнул, что власти США согласовывают дальнейший порядок действий в связи с инцидентом в Минске со «своими партнёрами».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая экс-редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан в аэропорту столицы Белоруссии.

Самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, на борту которого находился Протасевич, запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. Лайнер проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них был редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга», бывший редактор Nexta, журналист Роман Протасевич. Его задержали.

Читайте также: В США и Евросоюзе призвали ввести запрет на все полёты над Белоруссией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, формальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уверена, что «это операция спецслужб по захвату самолёта — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича».

Читайте ранее в этом сюжете: В Минске задержали бывшего редактора Telegram-канала Nexta