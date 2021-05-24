Чита, , 08:23 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 24 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 996, причём 85 из них обнаружили за за выходные дни (22−23 мая 2021 года).

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Вместе с тем 41 517 пациентов (+65 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 832 человека (за выходные дни данные не изменились).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 45 находятся в тяжёлом состоянии (+4 за выходные дни), 17 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за выходные дни).

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