Октябрьский район, Ростовская область, , 08:23 — REGNUM Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Рейсовый автобус следовал по маршруту Москва — Ставрополь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла примерно в 11:00 мск 23 мая в Октябрьском сельском районе. Водитель пассажирского автобуса Neoplan, по предварительным данным, столкнулся со стоящим большегрузом DAF по касательной, затем с попутным автомобилем Volvo.

В результате ДТП погиб пассажир автобуса, пострадали ещё один пассажир и запасной водитель.

По факту аварии проводится проверка.