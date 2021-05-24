Нашвилл, США, , 08:22 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Нэшвилла» дубль оформил нападающий Люк Канин. Ещё по шайбе забросили форварды Райан Джохансен и Ник Казинс.

В составе «Каролины» точными бросками отметились нападающие Винсент Трочек и Брок Макгинн, оформивший дубль.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 2:2.

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