Москва, , 08:23 — REGNUM С начала года по настоящее время от клещевого энцефалита привились свыше 1,8 млн жителей России, а всего планируется привить более 2,7 млн человек. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,8 миллиона человек, планируется привить более 2,7 миллиона человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в российских регионах обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей и исследовано более 83,4 тыс. клещей. Кроме того, отмечается, что в данный момент в большей части субъектов РФ приступили к акарицидным обработкам и уже обработано свыше 90,1 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярском крае за неделю с жалобами на присосавшихся клещей обратились 1430 жителей региона.