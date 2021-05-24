Иркутск, , 08:18 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2534 человек, причём 23 из них погибли только за выходные дни (22−23 мая 2021 года). Также, судя по данным оперативного штаба на 24 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 —69 197 человек (+344 за выходные дни).

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Госпитализированы 1180 (+18 за выходные дни). Выздоровели 67 157 пациентов (+290 за выходные дни).

Ещё 276 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (за выходные дни данные не изменились).

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