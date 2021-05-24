Владивосток, , 08:26 — REGNUM В Приморье продолжается борьба с бедностью населения — с начала года жители подали более тысячи заявлений на выплату по социальному контракту. Почти 500 контрактов уже заключено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе краевого правительства.

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Самое популярное направление выплаты по соцконтракту — поиск работы. Его выбрали 263 человека. В течение четырех месяцев безработный получает выплату в размере почти 14,8 тыс. рублей.

196 человек заключили социальный контракт для преодоления трудной жизненной ситуации. В течение полугода получателям также будут платить 14,8 тыс. рублей.

31 человек заявился как начинающий предприниматель. Размер выплаты — до 250 тыс. рублей.

Две семьи оформили социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства и получили 100 тыс. рублей.

Также продолжается работа совместно с «Почтой России» по поддержки малообеспеченных семей с детьми. Уже подано 41 заявление, заключено 27 социальных контрактов.

Выплаты на основе социальных контрактов могут получить одинокие граждане и семьи, доход которых по независящим от них причинам ниже установленного в Приморье прожиточного минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, для решения ситуации с бедностью в России необходим правильный учёт, сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.