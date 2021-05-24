Киев, , 08:16 — REGNUM Отказ США вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» подрывает доверие Киева к Вашингтону, для Украины такое решение — как удар «под дых». Об этом бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин написал в соцсети Facebook.

«Снятие Соединёнными Штатами санкций с компании, которая строит «Северный поток — 2» — это как удар «под дых», — отметил Климкин.

Он добавил, этот вопрос не поднимался во время последнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена, либо его обсуждали конфиденциально, но почему-то скрыли этот факт от украинского общества.

«С партнёрами, которых уважают, так не поступают», — указал экс-министр.

По словам Климкина, он бы не хотел, чтобы «признаки кризиса доверия» возникали в отношениях США и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдепартаменте США ранее заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG из соображений нацбезопасности. Представитель Белого дома Джен Псаки констатировала, что газопровод почти достроен, и остановить проект уже практически невозможно.

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