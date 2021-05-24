Тбилиси, , 08:17 — REGNUM Депутатам оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) придётся прекратить бойкот парламента и начать работать в нём. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 23 мая заявил журналистам председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что ранее члены ЕНД критиковали другие оппозиционные партии, которые согласились войти в парламент, но теперь и «националам» не осталось другого выбора.

«В ближайшие дни «Национальному движению» придётся войти в парламент. Это означает их слабость, их непоследовательность и их поражение», — сказал Кобахидзе.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на уступки, в том числе, провести избирательную реформу.

Лидеры ЕНД отказались подписывать соглашение. Председатель партии Ника Мелия 22 мая заявил, что решение о том, входить или не входить в парламент, будет принято до конца этого месяца.

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