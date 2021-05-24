Ульяновск, , 08:13 — REGNUM В Ульяновске с приходом тёплой погоды участились случаи падения детей из окон. 22 мая выпал из окна ребёнок, отделавшись ушибами, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Годовалого ребёнка доставили в областную детскую клиническую больницу. По данным минздрава, он выпал из окна первого этажа. Врачи диагностировали у него небольшие ушибы.

«Письменно мать ребёнка отказалась от госпитализации, забрала ребёнка домой», — говорится в сообщении.

Главный врач больницы Алексей Кузин напоминает родителям, что они отвечают, что организацию безопасной среды для ребёнка и летом растёт количество случаев падения детей из окон. Он призывает жителей не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами, не разрешать им играть на подоконниках, а также оборудовать окна блокирующими устройствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Железнодорожном районе Ульяновска из окна квартиры на четвёртом этаже выпал двухлетний ребёнок и получил смертельные травмы. 13 мая в Ульяновске с девятого этажа выпала семилетняя девочка, которая спустя час скончалась в больнице от полученных травм.

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