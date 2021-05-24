Сочи, Краснодарский край, , 08:12 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Сочи для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили 24 мая в пресс-службе киргизского лидера.

Собеседники обсудят двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Стороны также планируют обсудить меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе поставку в Киргизию российских вакцин.

Напомним, первый визит Садыра Жапарова в Москву состоялся 24 февраля 2021 года.

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