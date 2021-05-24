Вашингтон, 24 мая 2021, 08:12 — REGNUM Как минимум трое ученых Уханьского института вирусологии КНР заболели предположительно COVID-19 в тяжелой форме еще в ноябре 2019 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованный доклад разведывательного сообщества США.
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Отмечается, что данная информация способна усилить призывы к проведению более масштабного расследования о происхождении COVID-19.
По данным издания, три исследователя заболели так тяжело, что им потребовалась помощь медиков в стационарах, а симптомы их болезни напоминали симптомы гриппа.
«Информация о том, что члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна», — говорится в материале.
В комментарии МИД КНР говорится о связи перечисленных данных с попыткой Вашингтона обвинить Пекин в утечке вируса из лаборатории, пишет WSJ.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день у ученых есть четыре гипотезы о передачи коронавируса SARS-CoV-2 человеку.
Первая — прямое распространение зоонозов, то есть прямая передача коронавируса от какого-то животного человеку. Вторая гипотеза заключается в том, что вирус передался через промежуточный вид животного, потенциально более близкого к человеку, где вирус потенциально может адаптироваться, а затем распространиться и перейти к людям.
Третья гипотеза призвана раскрыть пищевую цепь, через которую передавался вирус. В частности, речь может идти о замороженных продуктах, которые выступили в качестве поверхности для передачи вируса населению.
Четвёртая гипотеза описывает неизвестный инцидент, связанный с работой лаборатории, то есть речь идёт о лабораторном происхождении коронавируса.
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