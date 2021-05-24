Москва, , 08:11 — REGNUM По итогам дня 21 мая рубль немного подешевел к доллару США, подорожал к единой валюте и британцу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,09%, до 73,59 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,33% до 89,62 руб., фунт/рубль — на 0,08%, до 104,15 руб.

Рубль продолжал получать поддержку от снижения геополитической напряженности между Россией и США, налогового периода, а также готовящейся встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

К закрытию вечерней сессии рубль сдал позиции доллару. Это произошло на фоне общего укрепления американца на глобальном валютном рынке.

Также сыграл фактор последнего дня конца рабочей недели, когда участники рынка сократили длинные позиции по рублю перед выходными.

Сегодня, 24 мая, баррель нефти марки Brent стоит $66,85 за баррель (+0,25%). Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по доллару.

Торги на Форекс проходят спокойно, поэтому активность на площадках стоит ожидать на европейской сессии.

По рублю сохраняется позитивный настрой. Пик налоговых платежей приходится на 25 мая. По паре доллар/рубль цель остается на уровне 72,65 руб, на ближайшие пару дней — в зоне 73,00−73,15 руб.

Читайте также: Рубль сохраняет нейтралитет на фоне снижения цен на нефть