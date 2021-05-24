Барнаул, , 08:11 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 24 мая 2021 года от коронавируса привились 232 798 человек (+ 4383 за выходные дни 22−23 мая 2021 года). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 44 409 человек получили первую прививку (на 272 меньше, чем 21 мая) и 188 389 (+4655 за выходные дни) человек полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 мая в регион поступило уже 298 107 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

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