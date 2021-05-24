Москва, , 08:16 — REGNUM В апреле 2021 года в России было продано 1175 единиц новых автобусов — в 2,3 раза больше, чем в апреле год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Аналитики агентства отмечают, что одна из причин такого роста — низкая база прошлого года. С января по апрель нынешнего года на автобусном рынке в России наблюдается падение продаж техники на 6%, до 3678 экземпляров.

Чаще всего новые автобусы покупались в Москве. В прошлом месяце здесь был куплен 151 новый автобус. На втором месте по продажам Кемеровская область, где было приобретено 103 автобуса. Тройку лидеров замыкает Воронежская область с результатом 101 проданный автобус.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Алтайский край (60 ед.) и Пензенская область (32 ед.).

Напомним, в первом квартале текущего года на российском вторичном рынке было приобретено 3,7 тыс. автобусов (без учета LCV). Это на 30,9% меньше, чем за аналогичный период год назад.

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