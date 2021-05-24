Вашингтон, , 08:10 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Патрис Бержерон, ещё одну шайбу забросил Давид Пастрняк.

В составе «Вашингтона» отличился форвард Конор Шири. Результативную передачу отдал российский защитник Дмитрий Орлов.

Таким образом, «Бостон» выиграл серию до четырёх побед — 4:1. «Вашингтон» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.

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