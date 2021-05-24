Буэнос-Айрес, , 08:09 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 24,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает минздрав страны.

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 24 801 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 539 484.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 375 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 74 063.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 127 117 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 2 402 495 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки был выявлен 32 171 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.