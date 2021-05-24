Джакарта, , 08:08 — REGNUM В Индонезии рассказали о сложной системе противоракетной обороны под названием Norwegian Advanced Surface to Air Missile System 2 (NASAMS 2), сообщает Sindonews.

Индонезия получила норвежскую систему противоракетной обороны NASAMS 2, которую заказала у компании Kongsberg Group в 2017 году.

Предположительно, ракетные пусковые установки NASAMS 2 размещены в столице Индонезии Джакарте.

Ожидается, что первые батареи будут обслуживать важные государственные объекты, в том числе Государственный дворец и международный аэропорт Сукарно-Хатта.

Министерство обороны Индонезии заказало у Kongsberg Group два аккумулятора NASAMS на сумму $77 млн.

В этой системе используется ракета средней дальности Raytheon AIM-120 AMRAAM, аналогичная той, что используется на истребителях F-16C ВВС Индонезии. Систему также можно перевозить на транспортном самолете C-130 Hercules и установить на мобильной платформе. Эта наземная система ПВО способна вести бой на средней дистанции до 60 км.