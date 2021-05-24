Сеул, , 08:08 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 538 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 513 случаев заражения локальные, ещё 25 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 136 467.

В управлении отметили, что рост числа инфицированных не превышает 600 человек второй день подряд, однако сокращение показателя может быть связано исключительно с сокращением объёма тестирования в выходные дни.

Число жертв пандемии увеличилось на три человека — до 1934. Коэффициент смертности составил 1,42%. 23 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 546 человек. Число выздоровевших увеличилось до 126 427.