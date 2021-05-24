Южно-Сахалинск, , 08:07 — REGNUM При извержении вулкан Эбеко на острове Парамушир, входящем в Курильскую гряду, выбросил столб пепла высотой три километра. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту трех км», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до пяти км и отмечается, что в Северо-Курильске не наблюдался пеплопад и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая стало известно, что по меньшей мере 100 человек могли погибнуть в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго.