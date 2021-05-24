Барнаул, , 08:03 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 24 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3170 человек, причём 26 из них добавили в сводку за выходные дни (22−23 мая 2021 года).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 324 человека, +38 за выходные дни) и ОРВИ (29 959 человек, +144 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 153 (-1 за выходные дни), из них 58 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за выходные дни).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2514 детей (+4 за выходные дни). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (51 221 человек, +186 за выходные дни) новый вирус победили 46 139 человек (+138 за выходные дни).

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