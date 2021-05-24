Чойский район, Алтай, , 08:01 — REGNUM В Республике Алтай подтверждено два новых случая ассоциированной смерти пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в апреле скончались жители Чойского и Кош-Агачского районов 58 и 56 лет.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 278 пациентов с коронавирусом. В 237 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19. Остальные скончались по иным причинам.