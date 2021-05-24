Подгорица, , 08:06 — REGNUM Динамичный и стабильный экономический рост, которого Черногория добилась с момента обретения независимости до 2019 г., замедлил коронакризис. Высокий государственный долг, который превысил 100% ВВП считается самой большой угрозой для дальнейших планов развития Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Если улучшится эпидемиологическая ситуация, Черногория в среднесрочной перспективе может вернуться к экономическому положению, существовавшему до вспышки пандемии.

После обретения независимости в 2006 году Черногории удалось добиться экономической независимости. Это подтверждают высокие темпы экономического роста вплоть до кризиса.

«Период с 2006 г. по 2019 г. — время очень динамичного и стабильного развития. Если мы посмотрим на средние темпы роста в этот период с 2006 по 2019 год, то этот показатель составит 3,5%», — подчеркнула профессор экономики Гордана Джурович.

По её словам, основным драйвером этого развития стал туризм, который достиг четверти ВВП.