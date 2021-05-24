Уфа, , 07:59 — REGNUM Изменения в закон о статусе депутата государственного собрания Башкирии намерены внести в республике. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба парламента региона.

«Законопроект направлен на уточнение правового статуса помощников депутатов Государственного собрания. Устанавливается, что человек, который имеет гражданство иностранного государства, вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание за границей, не может стать помощником депутата. Для действующих помощников депутатов утрата российского гражданства или приобретение права постоянного проживания за рубежом будет являться основанием для досрочного прекращения полномочий», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Отмечается, что в феврале 2021 года в Башкирии был принят закон, который впервые четко регламентировал статус помощника депутата госсобрания. В этом законе не только определены обязанности и права помощников депутатов, но и установлена ответственность за нарушения этих требований.

«Раньше столь детальной регламентации статуса помощника не было. Необходимость принятия закона назрела в связи со случаями непрофессионального поведения отдельных помощников депутатов, которые стали выходить за рамки своих полномочий. Поскольку каждый депутат вправе иметь до семи помощников, работающих на общественных началах, их общее количество достаточно велико», — напомнил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что закон о помощниках депутатов в Башкирии начали разрабатывать после того, как некоторые помощники народных избранников стали вести деятельность в своих интересах, злоупотребляя своими полномочиями.