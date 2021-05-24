Улан-Удэ, , 07:56 — REGNUM В Бурятии за выходные ситуация с заболеваемостью коронавирусом резко ухудшилась. За минувшие сутки в республике выявили 71 новый случай заражения коронавирусом (21 мая прирост составил 49 случаев), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из 71 новых случаев COVID-19: 49 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 2528 человек», — отметили в штабе.

Общее число подтверждённых случаев заражения, таким образом, превысило 38 046. Из них к настоящему времени выздоровели 36 645 человек, в том числе десять за последние сутки. Скончались за время пандемии 886 пациентов с коронавирусом.