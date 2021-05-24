Болонья, Италия, , 07:53 — REGNUM «Ювентус» одержал победу над «Болоньей» в матче 38-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Ювентуса» дубль оформил нападающий Альваро Мората, ещё по голу забили Федерико Кьеза и Адриен Рабьо. У «Болоньи» отличился форвард Риккардо Орсолини.

«Ювентус» набрал 78 очков, занял четвёртое место в Серии А и вышел в Лигу чемпионов. «Болонья» с 41 очком стала 12-й.

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