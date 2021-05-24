Александровск, Пермский край, , 07:52 — REGNUM В Александровском муниципальном округе Пермского края произошла трагедия. В реке Яйва в одноименном поселке 23 мая во время купания утонули две 11-летние девочки, сообщает СУ СКР по региону.

По факту гибели подростков проводится доследственная проверка. По предварительным данным, дети находились возле реки без присмотра взрослых.

Напомним, что на территории региона установилась жаркая погода. Следственные органы напоминают о том, что родители должны принять меры к ограничению бесконтрольного доступа несовершеннолетних к водоемам без сопровождения взрослых.