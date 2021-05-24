Красногорск, , 07:51 — REGNUM Арбитраж Московской области признал обоснованными банкротные претензии к ООО «Тучковская обувная фабрика». Компания взята под наблюдение — первый этап в процедуре несостоятельности. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Судья Чикина установила срок для наблюдения до 16 ноября 2021 года. Претензии истца на сумму 65 481 154,12 рубля были признаны обоснованными и включены в реестр кредиторов.

Временным управляющим утвердили Сергея Сидорова — члена САУ СРО «Северная столица». Его ежемесячное вознаграждение — 30 тыс. рублей.

Напомним, претензии в суд поступили в январе от столичной компании «Тексмаркет», которая ранее выиграла иск на более чем 65 млн рублей.