Красногорск, 24 мая, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области признал обоснованными банкротные претензии к ООО «Тучковская обувная фабрика». Компания взята под наблюдение — первый этап в процедуре несостоятельности. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Судья Чикина установила срок для наблюдения до 16 ноября 2021 года. Претензии истца на сумму 65 481 154,12 рубля были признаны обоснованными и включены в реестр кредиторов.

Временным управляющим утвердили Сергея Сидорова — члена САУ СРО «Северная столица». Его ежемесячное вознаграждение — 30 тыс. рублей.

Напомним, претензии в суд поступили в январе от столичной компании «Тексмаркет», которая ранее выиграла иск на более чем 65 млн рублей.