Пермь, , 07:46 — REGNUM В Пермском крае бывший координатор регионального отделения ЛДПР Татьяна Каменских заявила о выходе из партии. О своем решении политик сообщила на своей странице в соцсети.

Заявление о выходе из членов партии с просьбой снять с партийного учета уже подано. «Нельзя сказать, что это решение связано со сменой политических взглядов, скорее, это момент, когда нужно поставить точку и завершить какой-либо жизненный цикл. Свою деятельность в партии я никогда не отождествляла со словом «работа», для меня это — отношения с людьми, дружба, желание быть полезной, наконец, образ жизни. Что же, мой образ жизни уже давно совершенно другой — самое время ставить точку», — призналась Каменских.

Она также подчеркнула, что ее восприятие фигуры Владимира Жириновского в политическом мировом пространстве не поменяется: он был и останется великим и гениальным политиком в постсоветской и современной России.

«Десятилетняя деятельность в партии ЛДПР (и последующие пять лет) принесли мне бесценный опыт общения с людьми, познания человеческой натуры и психологии и многое другое», — подвела она итог.

Стоит отметить, Татьяна Каменских в 2015—2016 годах исполняла обязанности координатора регионального отделения партии в Пермском крае. В 2016 году являлась депутатом Заксобрания, получив мандат после гибели в автоаварии вице-спикера регионального парламента Сергея Митрофанова.

Добавим, в марте 2021 года об отказе от партбилета также заявили депутат гордумы Перми Илья Лисняк, депутат Добрянской Думы Марк Коробов, член Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю Ирина Форсюк.

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