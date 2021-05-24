Кемерово, , 07:45 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 24 мая, за прошедшие сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 59 случаев, 22 мая — 58 случаев.

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«Кемерово — 19, Ленинск-Кузнецкий — пять, Междуреченск — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Новокузнецк — четыре, Промышленновский МО — четыре, Березовский — два, Мыски — два, Осинники — два, Юрга — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Юргинский МО — два, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 51 пациент выздоровел, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 36 640 случаев заражения коронавирусом, 35 323 человека выздоровели, 708 пациентов скончались.