Москва, 24 мая, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Российский топливный союз (РТС) обеспокоен сложившейся ситуацией на внутреннем топливном рынке. Речь идёт не только о росте цен выше уровня инфляции, но и о дефиците самого ходового на сегодняшний день бензина марки АИ-95. Об этом говорится в письме, которое глава РТС Евгений Аркуша направил в адрес заместителя председателя правительства РФ Александра Новака (есть в распоряжении редакции ИА REGNUM).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«С 14 декабря 2020 г. по 20 мая 2021 г. национальные биржевые индексы выросли по бензину АИ-92 на 20,8% (с 42 885 до 53 025 рублей за тонну), по бензину АИ-95 на 27,5% (с 45 121 до 57 564 рублей за тонну). Розничные цены за этот же период выросли в среднем на 3,65% и 3,7% соответственно. На всём протяжении 2021 г. операторы розничного рынка работают в условиях диспаритета оптовых и розничных цен», — заявили в РТС.

По словам Евгения Аркуши, данная ситуация сложилась, несмотря на то, что производство и отгрузки бензинов (по данным ЦДУ ТЭК) за последнее время выросли по сравнению с 2019 годом.

«Также выросли и объемы продаж бензинов на биржевых торгах. Таким образом, предпринятые Правительством РФ и регуляторами меры по стабилизации ситуации на рынке, такие, как увеличение нормативов продаж на бирже, корректировка базовой цены при расчёте демпфера, введение понятия равномерности и регулярности биржевых продаж и ряд других, направленных на повышение производства и увеличение биржевых продаж, конечно, сыграли положительную роль. Однако, как показывают вышеприведённые цифры роста оптовых цен, этих мер оказалось недостаточно», — заявил глава РТС.

По словам Евгения Аркуши, рост оптовых цен даже на фоне роста показателей производства и отгрузок бензина на внутренний рынок в совокупности служит индикатором опережающего роста потребления бензинов на внутреннем рынке, что подтверждается и данными роста реализации в рознице.

«На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых Правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведёт к ещё большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти ещё на 10−20%.

Особенно рост потребления проявляется по бензину АИ-95. Непринятие строчных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или к появлению суррогатов для замещения недостающих объемов», — сказано в заявлении Евгения Аркуши.

По его словам, РТС и представители ведущих нефтяных компаний неоднократно обосновывали на совещании у вице-премьера, в Минэнерго, ФАС минимально необходимую для уплаты налогов и компенсации эксплуатационных затрат маржинальную доходность розничных продаж в размере 10−12% от розничной цены.

«К сожалению, весь этот год во всех регионах страны маржинальная доходность розничного бизнеса было существенно ниже, а в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири даже отрицательной», — подчеркнул глава РТС.

Чтобы не допустить дальнейшего роста розничных цен, Евгений Аркуша предлагает увеличить общий объем производства бензинов пятого класса с изменением пропорции производства марок АИ-92 и АИ-95 в соответствии с меняющимся спросом.

Также, по его словам, необходимо ввести временное ограничение экспорта бензина и продукции, используемой для его производства, сроком до 1 октября.

РТС предлагает реализовать и давно назревшие решение об увеличении норматива продаж бензинов в совместном приказе ФАС и Минэнерго до 15%.

Из других мер — распространить указанный норматив в отдельности на каждую марку бензина, продаваемого в ходе биржевых торгов, и реализовать введённую в совместный приказ ФАС и Минэнерго и в постановление Правительства РФ от 29.04.2021 №669ПП норму, требующую не учитывать объемы, приобретённые третьими лицами в безадресном режиме в интересах нефтяных компаний или аффилированных с ними лиц.

РТС не исключает, что придётся реализовать соглашение, аналогичное подписанному в 2018 году, с установлением максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, обеспечивающих необходимую маржинальность розничного рынка.

Напомним, 21 мая о том, что в России отсутствуют предпосылки для возникновения дефицита бензина, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Комментируя письмо Российского топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку, он отметил, что текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос.

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