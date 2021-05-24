Южно-Сахалинск, , 07:40 — REGNUM На одной из АЗС Сахалина нашли хитрый маркетинговый ход — цены на бензин указывают за 750 мл. При этом приобрести топливо в таком объёме невозможно — заправляют именно литр бензина, пишет телеграм-канал «Стоит».

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«АЗС «Змачинский» продолжает бомбить своей «креатурой». Теперь цены на заправке указываются за 750 мл», — написали авторы канала.

Стоимость топлива на этой АЗС в переводе на литр, существенно дороже, чем на других заправках. Литр АИ-98 продаётся по цене 70,89 рубля. На заправках «Роснефти» бензин этой марки стоит 58,35 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине произошло очередное повышение цен на топливо. Как пишет телеграм-канал «Стоит», это уже шестое скачек цен с начала 2021 года. На все виды топлива увеличилась стоимость на заправках «Роснефти».