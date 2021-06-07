Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия
В Белоруссии Роман Протасевич обвиняется по следующим статьям УК: ч. 3 ст. 130 («Совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежност»); ст. 293 («Организация массовых беспорядков»); ст. 342 «Оорганизация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»).Основателю Nexta грозит до 15 лет лишения свободы.
«Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолёт. Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолёт разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей!» — версия событий от телеграм-канала «Пул Первого».
Реакция главы МИД Латвии Эдгара Ринкевичс:»Захват рейса Ryanair режимом Лукашенко показывает, что воздушное пространство Белоруссии небезопасно, жизни людей были поставлены под угрозу, и произошло похищение политического оппонента. Белорусское воздушное пространство должно быть закрыто для всех международных рейсов».
https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1396552981882023936
Соединённые штаты выступили с решительным осуждением инцидента с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске, на борту которого находился бывший редактор телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Подробности в материале: В США осудили «наглый и шокирующий акт режима Лукашенко»
Соединённые Штаты осуждают инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair и требуют освобождения основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Читайте также: Блинкен: США координируют с ЕС реакцию на инцидент с самолётом Ryanair
Инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair в Минске не останется без последствий, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Читайте подробнее: Глава Евросовета отреагировал на инцидент с самолётом Ryanair в Минске
Председатели комитетов по иностранным делам парламентов США, Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии призвали Международную организацию гражданской авиации провести расследование по поводу скандальной посадки самолета в Минске. На время расследования политики восьми стран предлагают «отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее».
Латвийская AirBaltic после инцидента с бортом Ryanair решила не летать над Белоруссией, — РИА Новости.
С призывом провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в столице Белоруссии выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом 24 мая говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, размещенном на сайте совета сообщества.
Читайте также: Боррель призвал расследовать инцидент с посадкой самолета в Белоруссии
Евросоюзу следует решительно отреагировать на действия белорусских властей, принудительно посадивших в Минске самолёт ирландской компании Ryanair. Об этом министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени написал в Twitter.
«Необходим решительный и согласованный ответ ЕС. Бездействие и нерешительность Евросоюза будут восприняты Белоруссией как признак слабости», — подчеркнул Коувени.
Подробности в материале: МИД Ирландии потребовал от ЕС ответить на инцидент с лайнером Ryanair
Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе потребовал освободить студентку вуза Софию Сапегу, задержанную 23 мая в минском аэропорту вместе с бывшим редактором телеграм-канала Nexta, признанным в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Об этом говорится в заявлении учреждения, опубликованном на сайте вуза 24 мая.
Читайте также: Европейский вуз требует освободить задержанную в Минске девушку Протасевича
В генпрокуратуре Литвы заявили, что начали досудебное расследование «по факту захвата самолёта и запрещённого международным правом обращения с людьми».
Читайте также: Генпрокуратура Литвы расследует посадку лайнера Ryanair
Воздушное пространство Белоруссии является «небезопасным» для всех участников авиасообщения, и Литва будет вести работу над его закрытием для международных рейсов. Об этом 24 мая говорится в заявлении премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, обнародованном на сайте литовского правительства.
Читайте также: В Литве назвали «небезопасным» воздушное пространство Белоруссии
Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic не будет летать над Белоруссией после инцидента с экстренным приземлением в Минске лайнера ирландского перевозчика Ryanair. Об этом латвийский министр транспорта Талис Линкайтс заявил 24 мая в эфире Латвийского радио.
Об этом: Латвийская AirBaltic отказалась от полётов над Белоруссией
Французские власти не исключают, что после инцидента с вынужденной посадкой лайнера Ryanair в Минске воздушное пространство над Белоруссией будет закрыто для самолетов ЕС. Об этом госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил 24 мая в эфире телеканала BFM.
«Одной из мер может стать закрытие воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС», — сказал Бон.
Подробности в материале: Франция допустила введение запрета на полёты над Белоруссией
На инцидент с экстренным приземлением самолета Ryanair в Минске необходимо смотреть с точки зрения обеспечения безопасности. Об этом 24 мая заявили в МИД Белоруссии, передает РИА Новости.
Читайте подробнее: В МИД Белоруссии прокомментировали экстренную посадку самолета в Минске
В самолете ирландской авиакомпании Ryanair, который накануне совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, были сотрудники КГБ Белоруссии. С таким утверждением 24 мая выступил исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири в интервью радиостанции Newstalk.
Читайте подробнее: В самолете с Протасевичем были сотрудники КГБ Белоруссии — глава Ryanair
Скандал из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича подтолкнёт Минск к дальнейшей интеграции с Россией. Об этом 24 мая заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: В задержании Протасевича увидели почву для сближения Белоруссии и России
Уголовное дело по факту «принуждения самолета (авиакомпании из Ирландии) Ryanair к приземлению в Минске» поручил возбудить генеральный прокурор ПольшиЗбигнев Зебро. Об этом 24 мая рассказал пресс-секретарь государственной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский, его слова приводит информационный портал Niezalezna PL.
Читайте также: В Польше возбудили дело по факту экстренного приземления самолета в Минске
Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича окончательно подтолкнёт Белоруссию к углублению экономической интеграции с Россией. Об этом 24 мая заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Белоруссия сможет защитить свою экономику только с помощью России — эксперт
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде является одной из немногих европейских политиков, которые резко отреагировали на тот факт, что белорусские власти заставили совершить вынужденную посадку гражданский самолет с целью ареста независимого журналиста-оппозиционера Романа Протасевича. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Подробности в материале: МИД Швеции призвал освободить задержанного в Минске оппозиционера
В настоящее время Великобритания и ее союзники ведут работу по выработке координированного ответа на инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске, в него могут входить новые санкции против Белоруссии. Об этом 24 мая заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.
Об этом: В Лондоне допустили введение санкций против Минска за инцидент с Ryanair
Российское посольство проверяет информацию СМИ о задержании в Минске гражданки РФ. Об этом заявили в дипмиссии 24 мая.
Читайте также: Посольство РФ проверяет информацию о задержании в Минске гражданки России
Кремль не комментирует скандальную посадку самолета Ryanair в Минске.»Нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолетом… Здесь много противоречивых заявлений, и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке, наперегонки кого-то осуждать или что-то поддерживать», — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий сотрудникам СМИ участвовать в массовых мероприятиях и выступать их организаторами.
Возможность введения запрета для посадки самолетов белорусских авиакомпаний в странах Евросоюза рассматривают в настоящее время власти ЕС. Об этом 24 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, который знаком с ходом подготовки проведения саммита сообщества.
Об этом: Самолетам из Белоруссии могут запретить посадку в странах ЕС — Bloomberg
Западные страны не должны быть шокированы случаем с самолётом авиакомпании Ryanair в Белоруссии, заявила 24 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте подробнее: В МИД России оценили реакцию Запада на инцидент с Ryanair
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призвал власти Украины прервать дипломатические отношения с Белоруссией, а также объявить «самопровозглашённым» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом парламентарий заявил в связи с принудительной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске и арестом оппозиционера Романа Протасевича.
Читайте подробнее: В Раде потребовали прекратить дипломатические отношения с Белоруссией
Президент Польши Анджей Дуда на своей странице в Twitter назвал «принудительную» посадку пассажирского самолета Ryanair в аэропорту Минска «очередным примером нарушений режимом Лукашенко основополагающих принципов международного права».
Подробности в материале: Анджей Дуда отреагировал на вынужденную посадку самолёта в Минске
Европейские лидеры должны договориться о четких и серьезных последствиях для Белоруссии в связи с арестом журналиста Романа Протасевича, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в интервью Financial Times 24 мая.
Читайте также: Лидер Греции призвал ЕС к серьезному ответу на арест Протасевича
«Александр Лукашенко смог опять удивить всех и поставить в тупик своих противников на Западе — такой резкости от него явно не ожидали. Как всегда, то, что США легко позволяют себе и своим сателлитам, даже таким ничтожным, как Украина, вызывает удивление в исполнении любого другого государства. Причина этого удивления имеет всеобщий характер и состоит в нашей неготовности пока принять реалии нового этапа в международной политике».
Комментарий программного директора клуба «Валдай» Тимофея Бородачева сайту VZ.ru
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал принудительную посадку самолёта в Минске «проявлением международного терроризма», а также назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко«максимально токсичным».
Читайте подробнее: На Украине отреагировали на вынужденную посадку самолёта в Минске
«Использование международного пассажирского авиасообщения в целях политических разборок — дело опасное и довольно гнусное. Белорусское начальство тут не пионер — уже вспомнили и самолет президента Боливии, на котором американцы заподозрили Сноудена, и белорусский лайнер, возвращенный в аэропорт украинскими властями, и сирийский борт, посаженный в Турции. В общем, праведный гнев относительно «беспрецедентного акта государственного терроризма» несколько лицемерен. Ну и, как всегда, чужой сукин сын, конечно, не имеет права на то, что позволительно своему», — комментирует события главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Мы наблюдаем сейчас очистительный кризис, необходимый системе международных отношений. Беспредел даже на зоне рано или поздно заканчивается, и все возвращаются к сложившимся (или вновь установленным) правилам: не потому, что воры такие законопослушные, а потому что так всем выгоднее.
Вот так же и с международными институтами. Велик соблазн нарушать правила к собственной сиюминутной выгоде (особенно если есть крыша). Велик соблазн использовать международные договоры для внутренней политической борьбы (особенно если ничто не сдерживает). Велик соблазн отыгрываться на дипмиссиях (особенно, если оно не больно-то и нужны).
Это нормально. Любая система держится не благими пожеланиями, а за счет внутренней силы. Сила международных институтов, так же как и сила понятий на зоне, — в их универсальной полезности для всех участников. В том, что от их наличия выгоды больше, чем убытков.
Так что всё происходящее можно считать глобальной ревизией. Закончилась эпоха всеобщего благорастворения, наступившая после холодной войны. Наступает что-то другое — видимо, тот самый многополярный мир, о котором так долго говорили».
Источник: Телеграм-канал «Ватфор. Автострадный think tank».
Инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска будет обсуждаться 25 мая послами стран — членов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 24 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в НАТО.
Читайте подробнее: Послы стран НАТО обсудят 25 мая инцидент с самолетом Ryanair — Reuters
Председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по внешней политике Жигимантас Павилёнис призвал государства НАТО и ЕС ввести против белорусских властей более глубокие санкции.
«В том числе обсудить вопрос членства этой страны в Интерполе, так как она использует международные инструменты для осуществления террористических актов», — добавил он.
Читайте также: Литва предложила прекратить членство Белоруссии в Интерполе
В администрации президента РФ отказались давать оценку инциденту с посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Как заявил официальный представитель Кремля, он ничего не может комментировать в этой ситуации.
Об этом: В Кремле оставили без комментариев ситуацию с самолётом Ryanair в Минске
Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией, сообщает 24 мая Reuters.
Читайте подробнее: ICAO получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией
В 2013 году возможность принудительной посадки самолета, летящего транзитом над территории страны, обосновывали США.
«Американские власти могут потребовать посадить на своей территории самолет «Аэрофлота», на котором, как ожидается, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден отправится на Кубу, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в США. По его словам, «каждое государство по соображениям общественной безопасности или военной необходимости на основании действующих международных правил может потребовать от любого воздушного судна, входящего в зону диспетчерской ответственности над своей территорией, произвести посадку», — сообщение агентства Interfax от 24 июня 2013 года.
В администрации президента РФ не располагают информацией о якобы задержании в Минске в ходе инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair граждан России. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: В Кремле не знают о задержании гражданки РФ в Минске
В Литве собирают данные об инциденте с вынужденной посадкой в Минске пассажирского самолёта авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс. Об этом 24 мая сообщил глава Литовского агентства по транспортной компетенции Мантас Кердокас.
Читайте также: В Литве опрашивают членов экипажа Ryanair
Депутат Рады Евгений Шевченко, недавно посетивший Белоруссию, связал исключение из фракции «Слуга народа» со своей реакцией на задержание в Минске оппозиционера Романа Протасевича.
Читайте также: Исключённый из фракции депутат Рады рассказал о своих планах
Российские разведслужбы могут быть причастны к инциденту с лайнером Ryanair в Минске. Об этом польский политик, депутат Европарламента, глава делегации по вопросам отношений с Белоруссией Роберт Бедронь заявил 24 мая журналистам.
Агенты КГБ, по словам Бедроня, находились на борту самолёта и покинули его после посадки. Среди них могли быть российские граждане, но эта информация пока не подтверждена.
Читайте подробнее: В Польше обнаружили «российский след» в инциденте с лайнером Ryanair
МИД Бельгии вызвал посла Белоруссии в связи и инцидентом с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, где ему заявили, что данные действия не будут оставлены без последствий. Об этом 24 мая сообщила бельгийский министр иностранных дел Софи Вильмес на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Посла Белоруссии вызвали в МИД Бельгии из-за инцидента с самолетом Ryanair
Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла Белоруссии в Праге Валерия Курдюкова после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair. Об этом 24 мая сообщил представитель белорусской дипмиссии.
Читайте подробнее: Чехия выразила протест Белоруссии после посадки самолёта Ryanair
Самолёты российских авиакомпаний летают в Белоруссию и над ней в штатном режиме. Об этом сообщили 24 мая журналистам в Росавиации.
Ситуацию с экстренной посадкой 23 мая самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска нужно оценивать не торопясь и на основе всех имеющихся данных. Об этом 24 мая заявил на пресс-конференции в Сочи по итогам встречи с главой МИД Греции Никосом Дендиасом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров призвал не оценивать посадку самолета Ryanair в Минске сгоряча
Уголовное дело об угоне и похищении возбудили в Литве после экстренной посадки 23 мая самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом 24 мая заявил генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Позела, его слова приводит New York Times.
Об этом: В Литве возбудили уголовное дело после посадки самолета Ryanair в Минске
Власти Белоруссии уведомили Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), что готовы сотрудничать по расследованию инцидента с лайнером Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. Об этом сообщили 24 мая в департаменте по авиации белорусского минтранса.
Подробности в материале: Минск уведомил ICAO и IATA о готовности расследовать инцидент с лайнером
Действия официального Минска по задержанию оппозиционера Романа Протасевича требуют немедленной реакции Евросоюза. Об этом бывший министр иностранных дел Эстонии, депутат Европарламента Урмас Паэт заявил на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, случившееся является четким сигналом о том, что полеты в воздушном пространстве Белоруссии небезопасны, поскольку местные власти не соблюдают международные соглашения.
Ответом на него должны стать незамедлительная реакция и наказание со стороны международного сообщества, считает Паэт.
Инцидент с приземлением в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолёта Ryanair произошёл в рамках действующих правовых норм. Об этом 24 мая заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Калашников объяснил, была ли законной посадка самолёта в Минске
Российское посольство запросило у властей Белоруссии сведения о гражданке России, предположительно задержанной после посадки лайнера авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил 24 мая в ходе пресс-конференции.
Ранее в СМИ появились сообщения о задержании в Минске подруги Романа Протасевича.
Подробности в материале: Дипломаты РФ запросили доступ к задержанной пассажирке рейса Ryanair
Греция осуждает «акт государственного захвата воздушного судна, который не имеет прецедента», заявила пресс-секретарь правительства страны Аристотелия Пелони 24 маяв интервью радиостанции «Параполитика». Пелони комментирует вынужденную посадку пассажирского самолета в Белоруссии.
Читайте также: В правительстве Греции резко осудили «захват самолета» в Белоруссии
Австрийская авиакомпания Austrian Airlines 24 мая изменила маршрут рейса Вена — Москва (AUA601/OS601), который обычно пролегал через воздушное пространство Белоруссии. Согласно данным службы мониторинга перелетов Flightradar, самолёт пролетел через авиапространство Украины.
Читайте также: Самолёт Austrian Airlines пролетел в обход Белоруссии
Аэропорты Литвы более не будут принимать и отправлять самолёты, полёт которых проходит над Белоруссией. Такое решение приняло правительство страны на внеочередном заседании 24 мая.
Запрет вступит в силу 25 мая в 03:00 по местному времени (совпадает с московским).
Об этом: Литва прекратила приём самолетов из воздушного пространства Белоруссии
На фоне попытки свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко, белорусские президент имеет полное моральное право на задержание своих противников. Об этом 24 мая заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».
Об этом: Задержание Протасевича: перешёл ли Лукашенко «красную черту»?
«Компании Avia Solutions Group, занимающиеся пассажирскими перевозками, внимательно следят за ситуацией и ждут инструкций и оценок компетентных органов гражданской авиации относительно организации полетов», — сказано в сообщении, опубликованном 24 мая на сайте литовского авиаперевозчика.
В заявлении сказано: «Основными приоритетами наших авиаперевозчиков являются безопасность полетов и безопасность пассажиров, поэтому компании группы, оценивая ситуацию и при отсутствии официальных объяснений, изменят маршруты полетов в обход белорусского воздушного пространства».
Читайте подробнее: Компании Avia Solutions Group отменяют полёты над Белоруссией
Авиакомпания Austrian Airlines оперативно отреагировала на произошедший 23 мая инцидент с задержанием самолета авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии. Австрийский самолёт рейса «Вена-Москва» 24 мая облетел белорусскую территорию через Украину. Аналогичные решения приняли авиаперевозчики из других компаний Евросоюза. В частности, свои маршруты изменили венгерская Wizz Air, латвийская AirBaltic, литовская Avia Solutions Group и другие.
Инцидент с посадкой самолёта компании Ryanair в Минске и арест одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «выходят за рамки допустимого» и «вызывает серьёзную обеспокоенность по поводу свободы СМИ» в Белоруссии. Об этом 24 мая заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Питер Боунесс.
Подробности в материале: В ПА ОБСЕ потребовали решительной международной реакции на действия Минска
Пассажиры германской авиакомпании Lufthansa были задержаны 24 мая в минском аэропорту и отправлены на повторную проверку из-за поступившего сообщения об угрозе теракта. Об этом сообщает пресс-служба белорусского аэропорта.
«На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена», — сказано в сообщении.
Об этом: Рейс Lufthansa задержан в Минске под предлогом «террористической угрозы»
Расправляясь с новым узником «Американки», Лукашенко будет унижать и наказывать не столько Протасевича, сколько выдававших ему (а также Тихановской, Латушко и всем остальным) «гарантии» западных элитариев. Он будет долго и максимально доходчиво демонстрировать, что эти «гарантии» ничего не стоят — как не стоили ничего «гарантии», выданные официальными представителями США и Евросоюза Виктору Януковичу за несколько часов до его свержения.
Читайте подробнее: Белорусский «террорист» Протасевич — символ несостоятельности Запада
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 24 мая провел телефонные переговоры с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом говорится на странице в соцсети Twitter польского внешнеполитического ведомства.
«Темой телефонного разговора была ситуация после вчерашнего принудительного приземления пассажирского самолета, двигавшегося из Афин в Вильнюс, на аэродроме в Минске с целью задержания оппозиционного блоггера», — говорится в сообщении.
Об этом: Глава МИД Польши провел телефонные переговоры со Светланой Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поступил оправданно, решив задержать основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом 24 мая заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: «В таких ситуациях церемониться нечего» — о посадке самолёта в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал выводы из политики США по свержению различных лидеров государств. Об этом 24 мая заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Лукашенко извлёк уроки из свержения других глав государств — мнение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал решительно действовать против тех, кто пытается его свергнуть силой. Об этом 24 мая заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».
Читайте также: «Лукашенко понял, что церемониться с врагами нельзя» — о самолёте в Минске
Белорусский постпред в Европейском союзе Александр Михневич вызван во внешнеполитическую службу ЕС (ЕВС) в связи с инцидентом с самолётом компании Ryanair, сообщили 24 мая в пресс-службе ЕВС.
Об этом: Брюссель потребовал у Минска освободить Протасевича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в исключительно опасном положении и теперь отвечает с оправданной жёсткостью. Об этом 24 мая заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Россия не дала Минску попасть в положение Кубы в отношениях с США — мнение
Произошедшая 23 мая посадка самолёта Ryanair в аэропорту Минска — это «угон, совершённый при поддержке государства» при участии КГБ Белоруссии. Об этом в интервью Newstalk Radio заявил гендиректор авиакомпании Майкл О’Лири.
По его мнению, ситуация 23 мая «похожа на попытку властей Белоруссии снять с борта журналиста и его подругу» — то есть задержанных при досмотре пассажиров рейса белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его подруги с российским гражданством Софии Сапеги.
Об этом: Гендиректор Ryanair обвинил Белоруссию в угоне самолёта с участием КГБ
Лайнер Ryanair белорусские ВВС не вынуждали разворачиваться у госграницы с Литвой, сообщил 24 мая журналистам командующий ВВС и войсками ПВО Вооружённых сил Белоруссии Игорь Голуб.
Читайте также: Борт Ryanair не принуждали разворачиваться у госграницы — ВВС Белоруссии
Нынешний шум, поднятый европейскими политиками из-за задержания координатора протестов в Белоруссии, лишь накаляет обстановку в противостоянии Запада и России. Об этом известный публицист русской Эстонии, издатель tribuna. ee Родион Денисов написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Об этом: «Наезд» Запада на Белоруссию имеет своей целью Россию — мнение
Когда на переднем крае борьбы против несвободы находятся государства, которые не колеблясь используют ее для достижения своих целей, вряд ли можно надеяться, что похищения, подобные похищению журналиста Протасевича президентом Белоруссии Лукашенко, не повторятся. Об этом пишет Янис Диамандис в греческой газете In.
Читайте также: Диктаторы возмущены диктатором: есть ли шансы против Лукашенко? — IN GR
Крайне наглый угон самолета, совершенный президентом Белоруссии Александром Лукашенко, представляет собой серьезный вызов международному праву и безопасности, что требует решительной реакции со стороны ЕС и США, когда главы государств ЕС встретятся сегодня вечером, 24 мая, в Брюсселе. Однако такой шаг также чреват серьезной эскалацией отношений с Россией. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.
Читайте также: Арест Протасевича может привести к трениям между Западом и РФ — Aftonbladet
Посаженный 23 мая в минском аэропорту самолёт авиакомпании Ryanair рейса «Афины-Вильнюс» принял единственно правильное решение в условиях террористической угрозы. Угроза эта исходила от анонимов, назвавшихся «солдатами ХАМАС», заявил 24 мая в Минске на брифинге «Об инциденте с аварийной посадкой самолета Boeing 737 компании RyanAir директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артём Сикорский.
Читайте подробнее: «Мы, солдаты ХАМАС»: минтранс Белоруссии объяснил инцидент с Ryanair
Санкции в отношении «Северного потока — 2», а также газопровода «Ямал — Европа» предлагается ввести из-за инцидента с самолётом компании Ryanair в Белоруссии, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич, заявил 24 мая в британском парламенте глава Форин-офиса (британский МИД) Доминик Рааб.
Читайте подробнее: Британия предложила санкции против «Северного потока — 2» из-за Протасевича
Посольство России в Минске получило от белорусских властей уведомление о задержании российской гражданки Софьи Сапеги, сообщается на странице диппредставительства в Facebook.
Об этом: Минск уведомил Москву о задержании гражданки РФ, летевшей самолётом Ryanair
Посадка гражданского лайнера авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска станет первой темой обсуждения саммита ЕС сегодня, 24 мая, сообщил журналистам премьер-министр Ирландии Михол Мартин.
Об этом: Саммит ЕС начнёт заседание с инцидента в аэропорту Минска
Крупнейшая авиакомпания Украины «Международные авиалинии Украины» (МАУ) будет принимать решение относительно полетов над территорией Белоруссии только на основе позиции украинских властей.
Об этом говорится в комментарии компании, который был обнародован в украинских СМИ вечером 24 мая.
В МАУ подчеркивают, что решение о прекращении полетов над/в Белоруссию является политическим и не касается предотвращения рисков для безопасности полетов.
«Авиакомпания… будет принимать решение относительно перспектив полетов над территорией Белоруссии, исключительно опираясь на официальную позицию правительства и уполномоченных регулирующих органов», — говорится в комментарии.
МАУ подчеркивает, что уже сейчас специалисты анализирует возможные варианты развития событий в случае необходимости облета Белоруссии.
Читайте также: Чистая политика: авиакомпания Украины о прекращении сообщения с Белоруссией
Задержание в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича является внутренним делом Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном 24 мая заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Об этом: МИД РФ назвал задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии
Скоординированная реакция западных структур — НАТО, ОБСЕ и ЕС — на инцидент с задержанием в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «вызывает удивление». Об этом говорится в опубликованном 24 мая заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Читайте также: МИД РФ напомнил Западу про посадку самолёта со Сноуденом в 2013 году
Инцидент с гражданским авиалайнером компании Ryanair, который накануне, 23 мая, совершил незапланированную посадку в Минске, обсуждался послом США в Белоруссии с представителями белорусского правительства, сообщила 24 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Читайте также: Псаки прокомментировала инцидент с самолётом Ryanair в Минске
Новые санкции будут, вероятно, введены в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолётом компании Ryanair, сообщила 24 мая журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед саммитом ЕС в Брюсселе.
Срочное заседание из-за инцидента с самолётом компании Ryanair в Минске созывает 27 мая Международная организация гражданской авиации (ICAO), сообщили 24 мая в её пресс-службе.
Читайте также: Международная организация гражданской авиации созвала срочное заседание
Три миллиарда инвестиционной помощи Белоруссии со стороны Европейского союза будут заморожены, пока республика «не станет демократической», сообщила 24 мая журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Читайте подробнее: ЕС заморозит €3 млрд инвестиционной помощи Белоруссии
Санкции против представителей Белоруссии различного уровня могут быть введены со стороны Европейского союза из-за инцидента с задержанием в Минске накануне, 23 мая, основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила 24 мая журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом: Глава Еврокомиссии рассказала, что готовит ЕС для Белоруссии
Запрет для белорусских авиакомпаний совершать полёты над территорией стран ЕС намерены ввести участники саммита Евросоюза, сообщает 24 мая Reuters.
Читайте также: Страны ЕС планируют закрыть небо для самолётов белорусских авиакомпаний
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ситуацией вокруг самолёта авиакомпании Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Подробности в материале: Генсек ООН обеспокоен инцидентом с самолётом Ryanair в Белоруссии
Председатель Европейского совета Шарль Мишель распорядился провести часть открывшегося в Брюсселе саммита ЕС без электронных устройств при полной конфиденциальности, сообщил 24 мая его пресс-секретарь Баренд Лейц.
В частности, без каких-либо гаджетов были проведены «стратегические дебаты» по России и Белоруссии.
Читайте также: Без гаджетов — Евросовет «конфиденциально» обсудил Россию и Белоруссию
Lufthansa не будет осуществлять авиарейсы через воздушное пространство Белоруссии, сообщает 24 мая Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы авиакомпании.
По его словам, полёты будут приостановлены до дальнейших решений по этому вопросу.
Читайте также: Lufthansa заявила о заморозке полетов над территорией Белоруссии
Признательные показания даёт в СИЗО № 1 Минска создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, передаёт 24 мая телеканал «Беларусь-1». Опубликовано видеообращение самого задержанного.
Читайте подробнее: Протасевич даёт признательные показания в СИЗО Минска
Палестинское исламистское движение ХАМАС не имеет причастности к инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair в Белоруссии, заявил журналистам спикер движения Фавзи Бархум.
Об этом: ХАМАС заявил о непричастности к инциденту с самолётом Ryanair в Белоруссии
То, что произошло 23 мая в небе над Белоруссией и позднее в аэропорту Минска (задержание основателя Nexta Романа Протасевича), недопустимо, заявила лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.
«Угнать самолет, чтобы арестовать оппозиционного политика? Это дважды недопустимо», — отметила лидер итальянской оппозиции.
Подробности в материале: Оппозиция Италии критикует Лукашенко за «провокацию»
Официальный Париж требует немедленно освободить одного из создателей экстремистского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, ранее задержанного в Минске, заявил 24 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Мы требуем немедленного освобождения Протасевича и Сапеги, а также арестованных и задержанных по произволу в Белоруссии политических заключенных», — цитирует слова министра пресс-служба МИД Франции.
Читайте также: МИД Франции требует освободить белорусского экстремиста Протасевича
Итоговое заявление ЕС по ситуации в Белоруссии принято участниками саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая.
Подробности в материале: Саммит ЕС вынес решение по Белоруссии
Немедленного освобождения основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и российской гражданки Софии Сапеги, задержанных накануне, 23 мая, в Минске, потребовали главы стран ЕС, сообщается в итоговом заявлении саммита Евросоюза, опубликованном 24 мая.
Читайте также: ЕС потребовал от Минска освободить Протасевича
Разногласия между Латвией и Белоруссией не повлияют на участие белорусской сборной в Чемпионате мира по хоккею — 2021, заявил 24 мая президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис в интервью агентству ЛЕТА.
Читайте подробнее: В Латвии не планируют отстранять сборную Белоруссии от ЧМ-2021 по хоккею
Европейское агентство по управлению воздушным движением Eurocontrol может помочь авиакомпаниям обходить воздушное пространство Белоруссии, если им это потребуется. Об этом 24 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление агентства.
Подробности в материале: В ЕС хотят помочь авиакомпаниям обходить воздушное пространство Белоруссии
Один из создателей Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич даёт признательные показания в СИЗО №1 Минска. Об этом 24 мая сообщил телеканал «Беларусь 1», показав видеообращение задержанного.
Об этом: Протасевич сообщил, что даёт признательные показания в минском СИЗО
Партия «Русский союз Латвии» внесла в повестку заседания Рижской думы рассмотрение инцидента с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге Чемпионата мира по хоккею — 2021. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе партии.
Читайте также: Инцидент с заменой флага Белоруссии рассмотрят на заседании Рижской думы
Авиационные власти в Великобритании и Франции запретили белорусской авиакомпании «Белавиа» выполнять полёты в своём воздушном пространстве. Об этом 24 мая сообщило агентство Франс Пресс.
Читайте также: Великобритания и Франция ввели ограничения на полёты самолётов «Белавиа»
Экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair в белорусской столице Минске является нападением на демократию и угоном, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Подробности в материале: Глава ЕК обвинила Белоруссию в угоне самолета и подрыве демократии
Призыв Евросоюза о введении санкций против Белоруссии поддержал президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.
Читайте также: Байден поддержал введение санкций против Белоруссии
«Главным организатором и выгодоприобретателем» принудительной посадки самолета Ryanair в Минске является РФ — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Протасевич поплыл», — цитата канала «Силовики».
Авиакомпания Lufthansa (Германия) решила приостановить полёты над воздушным пространством Белоруссии, сообщает AFP.
Подробности в материале: Lufthansa приняла решение приостановить полёты над территорией Белоруссии
Белорусским авиакомпаниям хотят запретить осуществлять рейсы в аэропорты союзных стран и совершать полёты над территорией Евросоюза. Такое политическое решение по итогам первого дня саммита приняли лидеры стран Европейского союза.
Читайте также: Небо над ЕС закроют для белорусских авиакомпаний
Работающим во Франции авиакомпаниям следует прекратить полёты над Белоруссией после вынужденного приземления в Минске самолёта Ryanair. Об этом министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Франции Жан-Батист Джеббари написал в Twitter.
Подробности в материале: Власти Франции потребовали от авиакомпаний не летать над Белоруссией
«Вопиющий случай» произошёл с основателем белорусского телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в ходе международной онлайн-конференции.
«Когда ты становишься свидетелем такого рода преследований — из-за того, что человек иначе мыслит, из-за того, что придерживается иных взглядов и пытается их выразить, — это, конечно, чудовищно», — сказала Миятович.
Об этом: Комиссар СЕ по правам человека заявила о «чудовищном» задержании в Минске
отклонением рейса Ryanair, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на внеочередной встрече лидеров ЕС 24 мая, передает AMNA.
Читайте также: Лидер Греции призвал ЕС к более жестким санкциям против Белоруссии
Финская авиакомпания Finnair приостанавливает полеты в воздушном пространстве Белоруссии.
Задержанный вчера в Минске бывший главный редактор телеграм-канала Nexta, освещавшего протесты в Белоруссии, Роман Протасович принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины.
Летом 2014 года он познакомился с главой ультраправого «Национального альянса» и активистом Майдана Игорем Гузем. Тот предложил Протасевичу вступить в неонацистский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где он прошел спецподготовку по рукопашному бою, стрельбе из огнестрельного оружия, штурмовым действиям, диверсионно-подрывной работе. К зиме 2015 года белорусский радикал дослужился до должности замкомвзвода связи 2-й ударно-штурмовой роты.
Как сообщали ряд СМИ, также он помогал «Азову» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) налаживать связи с западными структурами, получать деньги из США и Польши. По словам самого Протасевича, он работал в Донбассе в качестве журналиста-фрилансера и получил там ранение.
Цитата канала donbassr.
Ситуацию с экстренной посадкой 23 мая самолета ирландской компании Ryanair в аэропорту Минска обсудил с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Белого дома.
Подробности в материале: Советник Байдена пообещал призвать «режим Лукашенко к ответу»
Реакция Запада на экстренную посадку самолёта Ryanair в Минске. Главное:
Цитата RT.
Международное сообщество должно обеспечить безопасность бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также других белорусских оппозиционеров после случая с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом 25 мая заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар, его слова приводит словенский МИД на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: В Словении призвали обеспечить защиту Тихановской после инцидента с Ryanair
Карта неба после решений западных авиакомпаний приостановить полёты над Белоруссией выглядит сейчас так.
В небе лишь два китайских борта и два частных самолёта.
Цитата bbbreaking.
«Белавиа» отменяет рейсы в Лондон и Париж до 30 октября — заявление.
Singapore Airlines изменила маршрут полетов, чтобы не пролетать над Беларусью — Channel News Asia.
МИД РФ о возможных санкциях Евросоюза против России на фоне инцидента с Ryanair в Минске: не ждем, в ЕС они появляются сами по себе, вне зависимости от событий.
Белоруссия пока не фиксирует снижения авиатрафика — «Белаэронавигация».
Авиационная компания Air France объявила о приостановке полётов своих самолетов над территорией Белоруссии. Об этом 25 мая сообщает BFMTV со ссылкой на заявление компании.
Читайте также: Компания Air France объявила о приостановке полётов над Белоруссией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истерикой реакцию Запада на инцидент с Ryanair.
Украина с полуночи 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией — официально.
Самолет авиакомпании Utair летел накануне в Калининград из Москвы в обход воздушного пространства Белоруссии с целью «топливной эффективности», обратный рейс был выполнен уже над территорией республики, заявили ТАСС в пресс-службе Utair.
В Литве вступил в силу запрет на прием и вылет самолетов, пересекающих территорию Белоруссии. По словам министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса, в течение суток запрет коснется около 180 рейсов по 26 направлениям, в основном это относится к маршрутам южного направления.
Финская авиационная компания Finnair временно приостановила полеты своих самолетов над территорией Белоруссии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба авиакомпании на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: Компания Finnair временно приостановила полеты над Белоруссией
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает возмутительным фактом принудительную посадку самолета с целью ареста диссидентов. Таким образом он прокомментировал незапланированную посадку самолета Ryanair в Минске, в результате которой белорусские силовики задержали экс главного редактор Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
«Это современное выражение «экстраординарной выдачи» времен Буша (международные акты похищения людей государственными агентами), и ему следует противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — написал Сноуден.
Цитата канала «Экономика».
Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон подписал совместное заявление соответствующих комитетов парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Германии, Польши, США, Ирландии и Великобритании с призывом к новым, более жестким, санкциям по отношению к официальному Минску. Об этом говорится в пресс-релизе эстонского парламента.
Подробности в материале: Парламент Эстонии присоединился к призывам ввести санкции против Белоруссии
Существующая в парламенте страны группа эстоно-белорусского сотрудничества должна быть немедленно распущена. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Эстонии, а ныне депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте также: В Эстонии призвали распустить эстонско-белорусскую группу в парламенте
Генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро поручил провести расследование вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, направлявшегося из Афин в Вильнюс. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 24 мая, сообщает Polskie Radio.
Читайте подробнее: В Польше проведут расследование по факту посадки самолета в Минске
Решение об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября нынешнего года из-за запрета данных рейсов властями Британии и Франции приняла белорусская национальная авиакомпания «Белавиа». Об этом 25 мая сообщает пресс-служба авиакомпании из Белоруссии.
Читайте также: Компания «Белавиа» до конца октября отменила рейсы в Лондон и Париж
Польша хочет получить доступ к бортовым самописцам самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании — МИД Польши.
Austrian Airlines прекращает полеты над Белоруссией — заявление.
Ситуация с приземлением в Минске самолета авиакомпании Ryanair вызвала у западных стран истерику, так как Белоруссия сейчас находится «на повестке». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 25 мая в эфире радиостанции «Вести ФМ».
«Почему — мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке», — сказала Захарова.
Читайте подробнее: МИД РФ объяснил истерику Запада из-за посадки лайнера в Минске
Скандал с задержанием Романа Протасевича — администратора одного из белорусских оппозиционных телеграм-каналов — 24 мая заиграл новыми красками. В ответ на действия белорусских властей мэр Риги пришел к хоккейному стадиону в Риге и снял государственный флаг Белоруссии с флагштока, повесив на его место флаг белорусских полицаев в годы Второй мировой войны — символ нынешней белорусской необандеровской оппозиции.
Читайте также: Задержание блогера: ближайшее окружение сливает Лукашенко
Защитник российской гражданки Софьи Сапеги, задержанной в аэропорту Минска, пока не смог с ней встретиться. Об этом сообщил 25 мая отец задержанной Сергей Дудич.
Читайте также: Адвокат пока не смог встретиться с задержанной в Минске Сапегой
Решение о прекращении авиационного сообщения с Белоруссией с 26 мая приняли власти Украины. Об этом 25 мая сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Читайте также: Украина с 26 мая прекращает авиационное сообщение с Белоруссией
Россия не станет ограничивать транзит гражданских самолетов через Белоруссию в третьи страны, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Секретарь СНБО Украины считает, что решение посадить рейс Ryanair в Минске было продуманной спецоперацией, ответственность за которую несет Лукашенко.
Доступ к бортовым самописцам самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился 23 мая в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, намерена получить польская сторона. Об этом 25 мая сообщил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF.
Об этом: В Польше намерены изучить черные ящики экстренно севшего в Минске самолета
Последствия экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске. Главное к этому часу:
Цитата RT.
Авиакомпания LOT прекращает полеты в Минск — агентство PAP.
Авиационная компания Austrian Airlines (Австрия) приняла решение о приостановке полетов своих самолетов над территорией Белоруссии. Об этом 25 мая сообщил представитель авиакомпании, являющейся дочерним предприятием немецкого концерна Lufthansa.
Читайте подробнее: Компания Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией
Министерство иностранных дел Литвы считает секторальные санкции в отношении Белоруссии действенным инструментом воздействия. Об этом 25 мая заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Подробности в материале: В Литве рассказали о возможных санкциях ЕС против Белоруссии
Транзит российских гражданских самолётов через Белоруссию в третьи страны ограничиваться не будет, об этом сообщил 25 мая «Интерфаксу» информированный источник.
Об этом: Россия не будет ограничивать полёты над Белоруссией — источник
Сегодня, 25 мая, в шведском аэропорту «Арланда» приземлился борт из Минска. Это произошло, несмотря на вчерашний призыв саммита ЕС не пропускать белорусские авиакомпании через свое воздушное пространство. Об этом сообщило государственное новостное агентство Швеции TT.
Подробности в материале: Авиасообщение между Швецией и Белоруссией по-прежнему не прекращено
В воздушном пространстве над территорией Белоруссии пока сохраняется стабильный авиатрафик, сообщили 25 мая в белорусском госпредприятии «Белаэронавигация».
Читайте подробнее: В «Белаэронавигации» оценили ситуацию с авиатрафиком над Белоруссией
Несмотря на решение ЕС не пропускать самолеты белорусских авиалиний через свое воздушное пространство, самолет из Минска несколько минут назад приземлился в Арланде (Стокгольм). Сегодня, 25 мая, МИД Швеции вызвал посла Беларуси, чтобы выразить протест в связи с вынужденной посадкой направлявшегося из Греции в Литву борта, на котором находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, впоследствии арестованный силовиками. Об этом сообщила государственная новостная служба Швеции TT.
Читайте также: Посол Белоруссии вызван в МИД Швеции
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил о поддержке Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом, на котором летел один из основателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.
Читайте подробнее: Зюганов «протягивает братскую руку» Минску в инциденте с самолетом
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил способ задержания одного из основателей телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.
Об этом: Жириновский рассказал, как надо было задерживать Протасевича
Бывший посол Швеции в Белоруссии Стефан Эриксон полагает, что недавний арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича после того, как борт, на котором он летел, был принудительно посажен в Минске, является демонстрацией силы. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT вечером 24 мая.
Об этом: Экс-посол Швеции в Белоруссии: арест Протасевича — демонстрация силы
Правительство Украины утвердилj официальное решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией с 26 мая, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль уточнил, что соответствующее решение принято в связи с нарушением Минском конвенции о международной гражданской авиации и направлено на «обеспечение безопасности полетов и пассажиров».
По его словам, правительство поручило министерству инфраструктуры, госавиаслужбе и госпредприятию «Украэрорух» принять необходимые меры для реализации запрета.
Кроме того, согласно решению правительства, украинским авиакомпаниям и самолетам с 26 мая запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии.
Подробности: Украина утвердила прекращение авиасообщения с Белоруссией
Аэропорт «Киев» заявил, что поддерживает решение кабмина Украины прекратить авиасообщение с Белоруссией, но это будет для него большой потерей.
Североатлантический альянс присоединился к призыву Евросоюза о проведении срочного расследования посадки рейса Ryanair в Минске. Об этом 25 мая заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Читайте подробнее: В НАТО призвали к проведению срочного расследования инцидента с Ryanair
Мать задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича заявила, что показания сына были получены насильственными методами, сообщил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.
По убеждению матери, это признание совершенно неестественное, он так себя не ведет, его манера речи была неестественной: она расценила, что сына вынудили говорить, процитирую точнее: «Режим пытается выдавить из него слова».
Похоже на то, что (Протасевича пытали) — у него совершенно иной тон, иная манера говорить, его состояние ненормальное», — сказал Адоменас агентству ВNS после состоявшейся в понедельник вечером беседы с Натальей Протасевич.
Белорусские авиакомпании прекратят полеты в страны ЕС. Более того? в отношении Белоруссии ожидается ужесточение экономических санкций. В ходе саммита, состоявшегося 24 мая в Брюсселе, лидеры ЕС также призвали к немедленному освобождению ранее задержанного Романа Протасевича. После встречи со своими коллегами премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выступил с заявлением, в котором он полностью солидаризировался с общей позицией ЕС. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: Премьер-министр Швеции поддержал введение санкций в отношении Белоруссии
Запрет полетов в Белоруссию лишит аэропорт «Киев» 10% доходов — глава совета директоров аэропорта.
Европа будет делать все возможное, чтобы поставить Лукашенко на место — МИД Литвы.
Украинская партия «Голос» (наименьшая фракция в Верховной раде нынешнего созыва) одобряет решение правительства страны прекратить прямое авиасообщение с Белоруссией, но заявляет, что этого недостаточно.
Соответствующее заявление обнародовано 25 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
В «Голосе» считают, что решение властей в отношении Белоруссии — «наименьший из необходимых шагов».
Партия требует от лидеров Украины ввести санкции против соратников Лукашенко, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека, в первую очередь — задействованных в последней спецоперации; официально перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска; потребовать привлечения репрессивного режима Лукашенко к ответственности «согласно нормам международного права».
Читайте подробнее: В Раде правительство Украины обвинили в недостаточном давлении на Минск
Запад намерен наращивать давление на Белоруссию с помощью оппозиции, в том числе жертвуя последней. Об этом 25 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Скандал с Протасевичем: Запад жертвует отработанной белорусской оппозицией?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал, что он больше не хочет даже притворяться, что управляет государством, которое следует нормальным правилам поведения. Использование истребителя, чтобы заставить пассажирский самолет изменить курс и приземлиться в Минске, с целью ареста оппозиционного журналиста/активиста сродни тому, чтобы демонстративно показать средний палец Западу, ЕС, Соединенным Штатам и идее уважения международных договоренностей. Об этом в своей статье написал корреспондент шведского телеканала SVT Берт Сундстрём, находящийся в России.
Читайте подробнее: Корреспондент SVT в России: Лукашенко показал «средний палец» Западу
Депутаты палаты представителей парламента Белоруссии приняли заявление о том, что инцидент с государственным флагом Белоруссии в Латвии является нарушением норм международного права.
Подробности в материале: В Минске назвали инцидент с заменой флага нарушением международного права
Запад вновь попытается подогреть белорусскую общественность. Об этом 25 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Запад ищет новую стратегию после провала цветной революции — о Белоруссии
Решение о посадке в аэропорту Минска 23 мая самолета авиакомпании Ryanair является продуманной спецоперацией, и за нее несет ответственность президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 25 мая написал секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: На Украине заявили, что Лукашенко ответственен за посадку самолета Ryanair
Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в Белоруссии и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться «справедливых выборов и настоящей государственной независимости», заявил 25 мая секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов.
Представитель Киева заявил, что в своих попытках подавить свободу слова Минск пересёк очередную «красную линию», и такие действия не могут остаться без ответа. Также он обвинил власти Белоруссии в «откровенном вызове всему демократическому миру» и «наглом пренебрежении международными нормами и правилами».
По мнению Данилова, решение посадить пассажирский самолет Ryanair в аэропорту Минска 23 мая было спланированной и продуманной спецоперацией, «ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко и которую можно назвать проявлением государственного терроризма».
Читайте подробнее: Секретарь Совнацбеза Украины обвинил Лукашенко в государственном терроризме
Западные спецслужбы сами придумали сценарий, согласно которому белорусские власти были бы вынуждены посадить самолёт с белорусским оппозиционером на борту. Об этом 25 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: В инциденте с Протасевичем увидели провокацию Запада
Президент США Джо Байден поручил привлечь к ответственности виновных в произошедшем 23 мая инциденте в Белоруссии, когда в минском аэропорту под предлогом террористической угрозы был посажен самолётом Ryanair и арестован белорусский оппозиционер Роман Протасевич. По мнению главы государства, инцидент является «прямым оскорблением международных норм».
«Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование и установить все обстоятельства этого дела. Я приветствую весть о том, что Евросоюз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями», — сказано в заявлении Байдена, опубликованном пресс-службой Белого дома.
Подробности в материале: Байден поручил привлечь Лукашенко к ответственности
Польская авиационная компания LOT приостановила полеты своих воздушных судов через воздушное пространство Белоруссии. Об этом 25 мая сообщает агентство PAP.
Подробности в материале: Польская авиакомпания LOT прекратила полеты над Белоруссией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что Киев сможет заработать на решении ряда стран ЕС остановить авиационное сообщение с Белоруссией.
Кулеба заявил, что решение может показаться в первую очередь политическим, и оно действительно является таким. Вместе с тем он добавил, что по белорусской власти будет нанесен весомый экономический удар, а Украина может оказаться в выигрыше.
«Белорусский бюджет недополучит транзитные средства… белорусские авиакомпании начнут нести убытки, и аэропорт Минск также потеряет свои доходы… Это решение приведет к некоторому увеличению прибылей Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств мира, которые ранее пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут летать через Украину», — отметил Кулеба.
Читайте подробнее: Украина рассчитывает заработать на авиационных проблемах Белоруссии
Сценарий с посадкой самолёта с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем был заранее запланирован Западом. Об этом 25 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».
Об этом: «Евросоюзом всё больше управляют извне» — о выводах из инцидента в Минске
Испанская Iberia не будет летать в воздушном пространстве Белоруссии — заявление.
Призывы Евросоюза закрыть воздушное пространство над территорией Белоруссии для своих авиакомпаний являются ошибкой. Об этом 25 мая заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Читайте также: Ле Пен назвала ошибкой закрытие авиапространства над Белоруссией
В Кремле назвали неадекватными обвинения РФ в причастности к инциденту с рейсом Ryanair: скоро дойдет до того, что обвинять будут за существование.
Белоруссия следовала международным правилам в инциденте с самолетом Ryanair — Песков.
Закрытие воздушного пространства Белоруссии создаст для европейских авиаперевозчиков множество проблем. Об этом 25 мая заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Что станет с экономикой ЕС при закрытии воздушного пространства Белоруссии?
Встреча Путина и Лукашенко готовится до конца мая, президент Белоруссии может поднять тему посадки рейса Ryanair — Песков.
Закрытие воздушного пространства Белоруссии резко увеличит издержки на перелёты для авиаперевозчиков, так как Украину в качестве альтернативы рассматривать будет невозможно. Об этом 25 мая заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».
Читайте также: «Воздушный бойкот» может помочь туризму в Белоруссии — эксперт
Белоруссия пригласила представителей ИКАО, IATA, EASA и авиавластей ЕС и США для расследования инцидента с самолетом Ryanair — департамент Минтранса.
Задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича может быть использовано Минском для дискредитации белорусской оппозиции. Об этом 25 мая заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Эксперт предложил Минску обернуть дело Протасевича в свою пользу
Флаги Международной федерации хоккея на льду (IIHF) в Риге, принимающей мировой чемпионат, сняты по распоряжению мэра латвийской столицы Мартинса Стакиса. При этом Стакис отказался возвращать на место государственный флаг Белоруссии, следует из его сообщения в Twitter.
«Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF», — написал Стакис.
Подробности в материале: Мэр Риги распорядился снять флаги IIHF после ультиматума Фазеля
Одна из наиболее крупных авиакомпаний Японии All Nippon Airways (ANA) временно приостановила полеты своих самолетов над Белоруссией из-за экстренной посадки 23 мая самолета авиакомпании Ryanair. Об этом 25 мая сообщили в японской авиакомпании.
Читайте подробнее: Японская авиакомпания ANA приостановила полеты над Белоруссией
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не располагает данными о причастности России к ситуации с самолетом Ryanair в Белоруссии, заявил на брифинге официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.
Ситуация с заменой государственного флага Белоруссии во время чемпионата мира по хоккею в Латвии является вопиющим событием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: В Кремле назвали вопиющим событием скандал с флагом Белоруссии в Риге
Профессор Белостоцкого университета (Польша), эксперт по международной безопасности Даниэль Боцьковский в эфире Polskie Radio 24 призвал польское руководство разорвать дипломатические отношения с Белоруссией.
«Мы имеем дело с перехватом и принудительной посадкой пассажирского самолета, следовательно, реакция должна быть жесткой. Позиция Варшавы такова, что белорусское руководство заставило вернуться в Минск самолет якобы из-за угрозы теракта, а на самом деле для того, чтобы арестовать активиста, на которого Минск охотился. Поэтому я считаю, что мы должны приостановить дипломатические отношения с Белоруссией, выдворить посла, обратиться к ЕС и НАТО с просьбой о введении санкций», — заявил эксперт.
Подробности в материале: В Польше призвали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией
Национальная авиакомпания Сингапура присоединилась к международному бойкоту Белоруссии, поводом для которого стал инцидент 23 мая. Рейсы Singapore Airlines скорректированы так, чтобы не пересекать воздушную границу постсоветской республики.
Комментируя принятое решение, авиакомпания Singapore Airlines подчеркнула приоритет безопасности для своих пилотов и пассажиров. Расписания изменённых маршрутов уже доступны для клиентов.
Читайте также: Singapore Airlines тоже будет облетать Белоруссию
С рейса самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая никто из российских граждан, кроме Софьи Сапеги, не выходил. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте подробнее: Захарова опровергла данные о сошедших с рейса Ryanair четырех гражданах РФ
Снять флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в Риге распорядился мэр латвийской столицы Мартинс Стакис.
Читайте подробнее: В Риге снимут флаги Международной федерации хоккея
Белорусские власти пока не дают никаких комментариев по поводу задержания в аэропорту Минска гражданки России Софии Сапеги. Об этом 25 мая сообщил отец задержанной Сергей Дудич.
Читайте подробнее: Задержанной в Минске гражданки Росси пока не предъявили обвинение
На площади у мэрии Вильнюса вывешен бело-красно-белый флаг белорусских националистов и пособников германских оккупантов в периоды обеих мировых войн. Представители местных властей объясняют такой поступок солидарностью с оппозиционерами из соседней постсоветской республики.
Представитель мэра литовской столицы Каролис Вайткявичюс заявил агентству BNS, что акция демонстрирует «отношение города и мэра города к событиям в Белоруссии, когда самолёт совершил принудительную посадку, и в принципе был совершён теракт».
Об этом: Вильнюс вслед за Ригой вывесил флаги белорусских коллаборационистов
Все необходимые предупреждения в соответствии с международными правилами при угрозе на борту самолета для экстренной посадки рейса Ryanair в аэропорту Минска были сделаны Белоруссией. Об этом 25 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле оценили действия Белоруссия в инциденте с самолетом Ryanair
Главы МИД России Сергей Лавров и МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили 25 мая по телефону «обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами». Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.
Белорусский Минтранс опубликовал расшифровку переговоров пилота рейса Ryanair с диспетчером.
Командир несколько раз уточнил, кто именно рекомендует совершить посадку в Минске — компания Ryanair, аэропорт Афин или аэропорт Вильнюса. На что диспетчер отвечает: «Это наша рекомендация».
Подавляющее большинство стран — членов ОБСЕ выступило с чрезвычайным заявлением на тему белорусского кризиса. Официальный Минск пока никак не реагирует, государственные СМИ Белоруссии даже не сообщили об этом беспрецедентном явлении.
Читайте также: ОБСЕ подвергает Белоруссию остракизму. Что дальше?
Хоккей используется политиками для достижения их политических целей, заявил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис
Подробности в материале: Хоккей используется в политических целях — глава федерации хоккея Латвии
С призывом к властям Белоруссии немедленно освободить задержанного 23 мая при экстренной посадке самолета в аэропорту Минска основателя Телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Романа Протасевича обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он написал об этом на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Борис Джонсон призвал власти Белоруссию освободить Протасевича
Русофобская одержимость западных стран обвинить России во всём скоро дойдёт до того, что РФ будет обвиняться просто в факте своего существования. Об этом 25 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: В Кремле ответили Раабу, призвавшему ввести санкции против РФ из-за Ryanair
Департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии пригласил авиационные власти США и ЕС изучить инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair, сообщили 25 мая в департаменте.
Подробности в материале: Белоруссия пригласила США и ЕС расследовать инцидент с Ryanair
Лукашенко 26 мая выступит с заявлением в Овальном зале парламента.
Бывший президент Эстонии, бывший антисоветский пропагандист и сотрудник американской радиостанции «Голос Америки» Тоомас Хендрик Ильвес обратил на себя внимание недружественным высказыванием по отношению к Белоруссии.
Читайте также: В Эстонии раскритиковали высказывания бывшего президента о Белоруссии
Руководство ЕС должно принять как можно более жесткие санкции против официального Минска из-за инцидента с экстренной посадкой европейского самолета в Белоруссии. Об этом заявил 25 мая депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире Radio Trojka.
Читайте также: Депутат Европарламента призвал Брюссель ввести санкции против Белоруссии
Инцидент с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair обсудили министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей, сообщили 25 мая в пресс-службе белорусского МИД.
Подробности в материале: Лавров и Макей обсудили ситуацию с посадкой самолета Ryanair
Европейский союз и Белоруссия должны дождаться прояснения ситуации с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair. До того момента, пока факты не станут очевидными, стороны должны проявляться сдержанность. Об этом 25 мая в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.
Читайте также: Китай призвал Евросоюз и Белоруссию избегать эскалации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая выступит в Овальном зале, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Читайте подробнее: Лукашенко выступит с заявлением 26 мая
Ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске спровоцировали спецслужбы западных стран, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.
Читайте подробнее: Депутат бундестага: ситуацию с Ryanair спровоцировали западные спецслужбы
Посол Белоруссии в Болгарии Александр Лукашевич вызван на срочную встречу в МД страны, где от него потребовали объяснения в связи «с беспрецедентным актом насильственной посадки гражданского полета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске и последующего ареста белорусского оппозиционного активиста и журналиста Романа Протасевича». Об этом 25 мая сообщает пресс-служба МИД Болгарии.
Читайте подробнее: МИД Болгарии вызвал посла Белоруссии в связи с инцидентом с рейсом Ryanair
Расшифровка переговоров пилота лайнера Ryanair с белорусским диспетчером, после которых самолёт экстренно приземлился в Минске, опубликована 25 мая на сайте департамента по авиации минтранса Белоруссии. Текст приведён на английском языке.
«У нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, она может быть активирована над Вильнюсом», — говорит диспетчер. Он также сообщил пилоту, что совершить экстренную посадку рекомендует минский аэропорт.
Об этом: Минтранс Белоруссии опубликовал переговоры пилота Ryanair с диспетчером
Российская гражданка Софья Сапега задержана в Белоруссии на 72 часа из-за подозрения в совершении преступлений, которые предусмотрены УК республики. Об этом 25 мая сообщили в МИД России.
Читайте подробнее: Гражданка РФ Сапега задержана в Белоруссии на 72 часа
Оппозиционного блогера Романа Протасевича, который находился в самолете, совершившем экстренную посадку в минском аэропорту, после задержания якобы избили белорусские силовики. Об этом 25 маят заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Polskie Radio.
Читайте подробнее: В отношении Протасевича в Минске применялось насилие — МИД Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с заявлением по поводу текущей политической ситуации в среду, 26 мая, в овальном зале парламента Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Она пояснила, что президент пообщается не только с депутатами и сенаторами, но и с представителями партий и всей политической элиты Белоруссии.
Российской гражданке Софье Сапеге, которая была задержана в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, оказывается консульская помощь. Заявление российской оппозиционерки Светланы Тихановской об обратном не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ с просьбой прокомментировать заявление Тихановской, будто бы российский консул «отказался оказывать помощь» Сапеге.
Читайте также: МИД РФ опроверг клевету Тихановской по поводу Сапеги
Вмешательство во внутренние дела Белоруссии после инцидента с рейсом авиакомпании Ryanair может показаться заманчивым шагом, однако такое развитие событий не пойдет на пользу никому: ни США и ЕС, ни России. Единственным, кто от этого выиграет, станет китайское руководство, пишет политолог Анатоль Ливен в статье, вышедшей 25 мая в Responsible Statecraft.
Читайте подробнее: Конфликт между США и Россией в Белоруссии вреден всем, кроме Китая
Запад должен ввести санкции против белорусского экспорта и навредить тем самым России, настаивает обозреватель газеты Washington Examiner Том Роган.
Читайте также: Теперь «руку Кремля» в США увидели в истории с Протасевичем
В сети обсудили заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о том, что решение приостановить авиасообщение с Белоруссией нанесет весомый экономический удар по республике и приведет к некоторому увеличению прибылей Украины.
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Признательные показания даёт в СИЗО № 1 Минска задержанный создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, передаёт 24 мая телеканал «Беларусь 1». Опубликовано видеообращение самого задержанного. В сети обсудили видеообращение Протасевича, который заявил, что дает признательные показания.
Читайте также: «Он все еще крутит дули белорусским силовикам?» — Протасевич даёт показания
Запрет посадки самолётов авиакомпании «Белавиа» на территории Германии пока не введён, пишет 25 мая Bild.
Об этом: В Германии не введён запрет на посадку самолётов «Белавиа»
Решение о прекращении авиационного сообщения с Белоруссией с 26 мая приняли власти Украины. Об этом 25 мая сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Принятое украинским правительством решение обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Страна.ua».
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Задержанный 23 мая в минском аэропорту белорусский оппозиционер Роман Протасевич очень похож на человека в военной форме, представленного на обложке издания неонацистов «Чёрное солнце». На камуфляже у него шеврон украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — организации, деятельность которой запрещена в России и официально признанной неонацистской даже в США.
Читайте подробнее: Фото Протасевича обнаружили на обложке журнала неонацистов
Ситуация с лайнером компании Ryanair обсуждалась в ходе телефонных переговоров российского и белорусского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Владимира Макея, сообщили 25 мая в пресс-службе МИД России.
«С российской стороны приветствовалась готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить проведение всестороннего тщательного и транспарентного расследования произошедшего», — сообщили в МИД РФ.
Об этом: МИД РФ прокомментировал переговоры Лаврова с коллегой из Белоруссии
Саммит ЕС принял решение ввести запрет на полёты белорусской авиации над территорией Евросоюза, заявила 25 мая журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.
Читайте также: Белорусским самолетам запретят полёты над территорией Евросоюза
После произошедшего 23 мая инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair при участии белорусского МиГ-29 министерство обороны Белоруссии заявило о проведении с 26 по 27 мая 2021 года учений по борьбе с БПЛА. Сообщение об этом 25 мая распространила пресс-служба белорусского министерства.
Читайте также: Минобороны Белоруссии 26−27 мая проведёт учение ВВС и ПВО
Российская гражданка Софья Сапега, задержанная 23 мая в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, скоро получит очную консультацию у консула РФ, сообщила 25 мая журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Подробности в материале: Москва договорилась с Минском о предоставлении Сапеге консульского доступа
Главы МИД Евросоюза обсудят инцидент с самолетом компании Ryanair в ходе встречи 26 мая, заявил 25 мая журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Такое заявление он сделал перед переговорами с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком.
Читайте также: Главы МИД ЕС 26 мая обсудят инцидент с самолетом Ryanair — Маас
Гражданка РФ Софья Сапега, задержанная в Минске вместе с Романом Протасевичем после посадки самолета Ryanair, арестована на два месяца. Об этом сообщил ее адвокат. В Белоруссии девушку подозревают в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Дорого заплатит белорусский президент Александр Лукашенко за то, что произошло 23 мая в Минске — посадку лайнера авиакомпании Ryanair «из-за одного журналиста», сообщил 25 мая журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.
Читайте также: МИД Германии пообещал Лукашенко «горькую расплату» за Протасевича
Не Украина создает проблемы в отношениях с Белоруссией, и закрытие авиасообщение между странами стало вынужденным, но крайне необходимым шагом для Киева, заявил вечером 25 мая пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УНИАН.
«Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом… доказала отсутствие «красных линий» и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей. Именно поэтому посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к властям своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира», — заявил спикер украинского МИД.
Николенко считает, что именно по примеру Украины из соображений безопасности ряд других стран приняли аналогичные решения.
Подробности в материале: Киев отреагировал на «авиационную» ноту протеста от Белоруссии
Доказательств того, что Москва могла быть как-то причастна к инциденту с лайнером компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в Минске, нет, сообщила 25 мая журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
Читайте подробнее: Меркель заявила о непричастности России к посадке самолёта в Минске
Авиакомпания «Белавиа» в своем аккаунте в Twitter выразила сожаление в связи с создавшейся ситуацией неопределенности в отношении дальнейших полётов перевозчика и указала, где пассажиры могут ознакомиться с актуальной информацией.
«Белавиа» отменила авиаперевозки на Украину в ответ на запрет со стороны Киева полётов этой белорусской компании, сообщили 25 мая в её пресс-службе.
Об этом: «Белавиа» отменила полёты на Украину
Новыми подробностями полнится история со скандальным задержанием в минском аэропорту пассажира рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair. Выяснилось, что новый узник минского СИЗО №1 Роман Протасевич принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса в составе украинской армии.
«Дела заводили на сына еще в 2014 году, когда он был на территории Донбасса и воевал на стороне украинской армии», — заявил отец Протасевича.
Читайте также: Протасевич воевал в Донбассе на стороне ВСУ
Президента Белоруссии Александра Лукашенко в ближайшее время могут лишить звания почетного доктора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко.
Такое предложение сделал 25 мая ректор высшего учебного заведения Владимир Бугров.
Как заявил Бугров, Лукашенко недостоин звания почетного доктора КНУ, поскольку его противозаконные действия противоречат ценностям университета.
Ректор КНУ отметил, что он обращается в ученый совет КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почётного статуса. Бугров отметил, что и он лично, и весь ученый совет «глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Белоруссии на протяжении последних месяцев».
Об этом: Университет в Киеве решил срочно лишить Лукашенко докторского звания
Воздушное пространство Великобритании закрыто для пассажирских самолётов авиакомпаний Белоруссии, написал 25 мая британский министр транспорта Грант Шэппс в своем Twitter.
Читайте также: Британия закрыла небо для Белоруссии
Российского участия в посадке самолёта, следовавшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска 23 мая, вероятно, не было, сообщила 25 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Читайте также: Псаки заявила о непричастности России к ситуации с самолётом в Минске
Похоже, что маски сорваны окончательно и бесповоротно. Никто не собирается прикрываться ничем. И это сильно напоминает фашизм нового образца. Да, да, именно так. Потому что фашизм — это в первую очередь, как писал Альбер Камю, презрение. И именно его сегодня тоннами генерирует Запад. А если вспомнить о его заигрываниях с фашизмом в первой половине XX века, то становится совсем уж не по себе.
Читайте также: Протасевич, флаги, посадки — это другое и всегда будет другим
Гражданка России Софья Сапега, которая была задержана в Минске 23 мая вместе с создателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, рассказала о своей деятельности.
В интернете опубликовано видео, на котором Сапега заявляет, что 23 мая летела на одном самолёте с Протасевичем и что является редактором Telegram-канала, публикующего «личную информацию о сотрудниках внутренних дел» Белоруссии.
Ранее стало известно, что в Белоруссии Сапеге избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Как рассказал её адвокат, Сапега подозревается «в совершении уголовно наказуемого деяния» и будет содержаться в СИЗО КГБ Белоруссии.
Об этом: Сапега рассказала о работе в ТГ-канале, публикующем личные данные силовиков
Рейсы германской авиакомпании Lufthansa из Франкфурта-на-Майне в Минск приостановлены до 3 июня 2021 года, сообщает 25 мая Reuters.
Об этом: Компания Lufthansa назвала сроки приостановки полётов в Минск
На Украине обсудили новость о том, что львовский аэропорт будет ежемесячно терять миллион гривен дохода после прекращения авиасообщения с Белоруссией.
Читайте также: Украинцы: «Нам, голодранцам, терять нечего. Главное — хозяину угодить!»
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о возможности введения новых санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации с посадкой борта Ryanair, сообщают 25 мая местные СМИ.
Подробности в материале: Канада может ввести новые санкции в отношении Белоруссии — Трюдо
Президент США Джозеф Байден намерен обсудить не встрече с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии и на Украине. Об этом сообщила на брифинге 25 мая официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Читайте также: Байден намерен обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии
Открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение с Белоруссией предложил заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Он добавил, что в условиях санкций и западной агрессии связи между Белоруссией и Россией должны развиваться.
Читайте также: В Крыму предложили открыть прямое авиасообщение полуострова с Белоруссией
Сегодня в РФ официозные и «патриотические» журналисты и блогеры, открывая всё новые факты действительно крайне сомнительной биографии Протасевича, поют дифирамбы поймавшему его белорусскому властителю. При этом они предпочитают не вспоминать, что Протасевич — прямое порождение режима Лукашенко, плоть от его плоти, один из тысяч выпестованных им «змагаров», считавшихся полезными союзниками в деле противостояния с Москвой, но потом, с точки зрения властей, совершивших подлейшее предательство. В этом-то и состоит причина нынешнего озлобления Лукашенко и его приближённых на своих вчерашних подельников — мы к вам со всей душой, а вы, мерзавцы, в эту душу плюнули.
Подробности в материале: Протасевич — порождение режима Лукашенко
Власти Канады посоветовали авиакомпаниям страны воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Канады Марка Гарно и главы канадского минтранса Омара Альгабры.
Подробности в материале: Канада призвала своих авиаперевозчиков не летать над Белоруссией
Шведское управление транспорта приняло решение временно отменить разрешение на выполнение полетов между Швецией и Белоруссией национальной белорусской авиакомпании «Белавиа» из-за инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске.
«Это профилактическое решение. В нынешней ситуации мы не видим гарантированного безопасного управления движением транспорта, — цитирует ТАСС главу отдела судоходства и авиации Шведского управления транспорта Гуннара Юнгберга. — Мы прекрасно понимаем, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров важнее всего, поэтому мы решили временно прекратить полеты».
Ведомство рекомендует пострадавшим пассажирам связаться со своими авиакомпаниями.
Председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген полагает, что принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске была «как минимум» осуществлена с ведома Москвы, если даже не при поддержке российской стороны. Такое мнение он выразил в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke.
Как отмечает ТАСС, Рёттген известен своей критикой в адрес Москвы. Он полагает, что в ситуации с рейсом Ryanair произошел «государственный угон самолета», который якобы «был одобрен» властями РФ, «если вообще со стороны России не было оперативной поддержки». По мнению германского депутата, который считается ястребом во внешней политике, «без широкой поддержки [президента России Владимира] Путина [президент Белоруссии Александр] Лукашенко уже давно бы больше не был у власти».
Глава комитета, ундестага назвал инцидент с самолетом сигналом ЕС о необходимости изменения политики в отношении России. «В такой ситуации просто наивно полагать, что Москва заинтересована в диалоге или что он к чему-то приведет», — считает он.
«Мы нуждаемся, наконец, в единой европейской политике в отношении России, которая будет основываться на реализме. Германия и ЕС посредством своей терапии диалога не продвинутся здесь вперед», — полагает председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген.
Он утверждал, что Москва «понимает только один язык — денег и газа».
О своем разочаровании реакцией Евросоюза на инцидент с экстренной посадкой 23 мая самолета Ryanair в аэропорту Минска заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он написал об этом 26 мая на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: На Украине потребовали наказать Россию в качестве ответа Лукашенко
Латвийское правительство приняло решение о запрете авиакомпаниям из Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты страны. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба министерства сообщения Латвии.
Об этом: Латвия ввела ограничения на авиасообщение с Белоруссией
Центральной темой внеочередного саммита ЕС, который прошел 24−25 мая, стала экстренная посадка самолета, направлявшегося из Афин в Вильнюс, в Минске, а также задержание белорусскими силовиками оппозиционного блогера Романа Протасевича, который летел в том самолете. Об этом, как сообщает Polskie Radio, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Морвецкий во время брифинга по итогам саммита.
Читайте также: Тема Белоруссии стала центральной на саммите ЕС — премьер-министр Польши
Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы в связи с закрытием авиасообщения между Украиной и Белоруссией.
Подробности в материале: Авиакомпания «Белавиа» отменила полёты на Украину
Гражданке России Софье Сапеге может быть предъявлено в Белоруссии обвинение в разжигании розни. Об этом 26 мая со ссылкой на источник сообщает в своем телеграм-канале Sputnik.by.
Подробности в материале: Гражданку России Сапегу могут обвинить в Белоруссии в разжигании розни
Александр Лукашенко выступает с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair и санкциям к Белоруссии.
Власти Белоруссии приняли решение о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске независимо от Москвы, однако недостаточно острая реакция на инцидент со стороны России может говорить о поддержке таких действий. Об этом заявил 26 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.
«Нельзя быть уверенным до конца, — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ответ на вопрос, произошло ли все это с согласия Москвы. — Я полагаю, что инициатива была проявлена самостоятельно. Но я также считаю, что отсутствие реакции со стороны России может считаться как поддержка».
Власти Крыма предложили Белоруссии расширить сотрудничество и создать единое белорусско-крымское пространство, сообщил на своей странице в Facebook председатель парламента российского региона Владимир Константинов.
«Белоруссию закрывают с западного фасада, закрывают наглухо и, похоже, надолго. Самое удобное время для того, чтобы окончательно геополитически определиться. Многие считают своего рода индикатором такой определенности признание со стороны официальных властей Белоруссии российского статуса Крыма. Но дело, конечно, не в декларациях. Дело в расширении нашего сотрудничества. Раз уж санкций ни нам, крымчанам, ни белорусам не избежать, давайте создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство», — написал Константинов.
Спикер Госсовета Крыма предложил наладить прямое транспортное сообщение и пригласил на отдых белорусских туристов.
«Последнее особенно актуально накануне старта курортного сезона. Мы всегда готовы протянуть руку нашим белорусским братьям. Особенно в тот момент, когда они наиболее в этом нуждаются. А признание очевидного, уверен, обязательно последует, рано или поздно», — добавил Константинов.
Вечером 25 мая активисты из организации «Белорусский дом», базирующейся в Польше, провели акцию протеста возле посольства Белоруссии в Варшаве. Несколько десятков человек с транспарантами, флагами и плакатами требовали от белорусских властей освободить оппозиционных активистов. Об этом сообщает Polskie Radio.
Об этом: Активисты провели акцию протеста у посольства Белоруссии в Варшаве
Вечером 25 мая Транспортное управление Швеции незамедлительно прекратило все полеты «Белавиа», осуществляемые между Швецией и Белоруссией. За этим решением стоят опасения, что безопасность пассажиров не может быть гарантирована. Об этом 26 мая сообщила газета Dagesn Nyheter.
Читайте подробнее: Швеция прекратила авиасообщение с Белоруссией
Белорусские власти действовали опасно и неуважительно, когда пассажирский самолет был принужден к посадке в Минске 23 мая. Об этом министр иностранных дел Анн Линде написала в комментарии газете DN.
Читайте подробнее: Глава МИД Швеции назвала действия Белоруссии опасными и неуважительными
«Угон» Александром Лукашенко пассажирского самолета с целью поимки журналиста Романа Протасевича вызывает вопросы о роли России в произошедшем инциденте. В своей статье журналист шведской газеты DN Майкл Винярски постарался осветить возможные последствия действий Лукашенко для России.
Читайте также: Действия Лукашенко с самолетом могут навредить России — DN
Белорусская национальная авиакомпания «Белавиа» до 30 октября текущего года отменила все рейсы в Стокгольм и обратно из-за решения властей Швеции запретить компании полеты в страну и из нее. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба авиакомпании из Белоруссии.
Читайте также: Авиакомпания «Белавиа» до 30 октября приостановила полеты в Швецию
Мать арестованной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги Анна Дудич рассказала, что находится в шоковом состоянии.
Читайте также: Мать арестованной в Минске Сапеги рассказала о своём состоянии
Когда российские государственные СМИ описывают драму вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair, они пытаются представить Александра Лукашенко в качестве героя. Виновниками же происшествия называют арестованного журналиста Романа Протасевича и Запад. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.
Читайте также: Российские СМИ представляют Лукашенко в качестве героя — Dagens Nyheter
Президент Белоруссии Александр Лукашенко действовал законно в случае с посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске. Об этом глава государства заявил в своём обращении 26 мая.
Подробности в материале: Лукашенко оценил свои действия в инциденте с Ryanair как законные
В настоящее время недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу «удушения страны» после этапа организации бунтов в республике. Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит агентство БЕЛТА.
Читайте также: Недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу «удушения страны» — Лукашенко
Недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.
«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — сказал Александр Лукашенко.
Приняв самые жесткие меры, белорусское государство в зародыше подавило волну неонацизма, заявил Александр Лукашенко 26 мая во время выступления по ситуации с самолетом Ryanair и санкциям к Белоруссии.
«Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны», — подчеркнул он.
«Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — сказал, в частности, президент Белоруссии.
Сообщение о взрывном устройстве на борту самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске, поступило из Швейцарии. Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Доме правительства республики.
Подробности в материале: Лукашенко: сообщение о минировании рейса Ryanair пришло из Швейцарии
Лукашенко назвал слухи о принуждении лайнера Ryanair к посадке истребителем МиГ-29 «абсолютной ложью».
Лукашенко о высылке из Белоруссии всех дипломатов посольства Латвии: «Республика поступила так, как поступает суверенное национальное государство».
Лукашенко: «Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооружёнными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать».
Лукашенко о воздушной блокаде со стороны Запада: «Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек».
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления проходит 26 мая в Овальном зале Дома правительства.
Лукашенко пообещал, что в ближайшее время представит общественности всё, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные.
На борту самолёта ирландской авиакомпании Ryanair находился террорист, и об этом знали зарубежные критики официального Минска. Об этом 26 мая заявил Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками.
Комментируя причины, по которым 23 мая гражданский самолёт Ryanair рейса Афины — Вильнюс развернули и в сопровождении белорусских ВВС приземлили в минском аэропорту, Лукашенко указал на опасность, которую этот борт представлял для БелАЭС в Гродненской области Белоруссии (приграничной с Литвой).
Подробности в материале: Лукашенко: На борту Ryanair находился террорист, была угроза БелАЭС
«Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день «минируют» то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации», — сказал Александр Лукашенко во время выступления по ситуации с самолетом Ryanair.
Внешние и внутренние враги Белоруссии также нацеливаются и на Россию. Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит агентство БЕЛТА.
Читайте подробнее: Недоброжелатели Белоруссии возьмутся и за Россию — Лукашенко
Лукашенко: «Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!»
«Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению, — сказал белорусский лидер. — Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!»
В Республике Карелия с начала пандемии заразились коронавирусом более 47 тыс. человек. За минувшие сутки выявлено 59 новых носителей коронавируса, это на три человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 26 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Также зафиксированы три летальных исхода.
Подробности в материале: В Карелии с начала пандемии заразились коронавирусом более 47 тыс. человек
Главарь украинской неонацистской банды «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий подтвердил факт участия РоманаПротасевича в гражданской войне в Донбассе.
Подробности в материале: Неонацист Билецкий о Протасевиче: «Боролся против оккупации Украины»
Лукашенко отметил, что один из экстремистских Telegram-каналов, который, работая за рубежом, «поднялся» на белорусской проблематике, уже вовсю работает против России. Это, подчеркнул Лукашенко, показывает истинную цель западных стратегов.
Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Афины — Вильнюс и раскрыл новые подробности: сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа — из Швейцарии, сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами.
«Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС не ХАМАС — это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи неё и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?» — цитирует БелТА Лукашенко.
«Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. После того… Мы ее не забыли… Эти два парня погибли, уводя самолет от жилых построек. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь», — подчеркнул белорусский лидер.
Европейский союз полностью утратил логику и последовательность своих оценок, заявил 26 мая постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
Подробности в материале: Постпред РФ: ЕС утратил логику и последовательность в своих оценках
Белорусские власти решили принудительно сажать самолёт авиакомпании Ryanair в Минске независимо от России, но Москва могла поддержать это действие. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил 26 мая в эфире телеканала France 2.
«Я полагаю, что инициатива была проявлена самостоятельно. Но я также считаю, что отсутствие реакции со стороны России может считаться как поддержка», — заявил глава французской дипломатии.
Об этом: Глава МИД Франции оценил роль РФ в приземлении самолёта в Минске
Для Белоруссии важно единство людей, заявил Александр Лукашенко.
«Нам надо уметь реагировать на любые изменения, но чтобы не сбиться с основного курса», — подчеркнул он.
Лукашенко также заявил, что «действовать будем в тех условиях, которые складываются».
Инцидент с заменой белорусского государственного флага в Риге властями города является «незрелой реакцией». Об этом 26 мая заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов, его слова приводит агентство БелТА.
Об этом: Посол РФ в Минске прокомментировал инцидент с флагом Белоруссии в Риге
Лукашенко: Белоруссия — «это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости».
Лукашенко: «Вся эскалация со стороны Запада — это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится».
«Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада — это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаете, почему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые или у нас лучшие спецслужбы в мире (хотя это отчасти и так). А потому, что Беларусь — это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости», — заявил Александр Лукашенко.
Зарубежный экстремистский телеграм-канал «поднялся» на белорусской проблематике и уже вовсю работает против России, что показывает истинную цель западных стратегов. Об этом 26 мая в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Выступая перед своими сторонниками в зале заседаний парламента, Лукашенко не указал название телеграм-канала. По всей видимости, речь о Nexta (признанном властями Белоруссии «экстремистским»). КГБ Белоруссии также включил задержанного 23 мая основателя этого телеграм-канала Романа Протасевича в перечень террористов.
Об этом: Лукашенко: Запад ведёт против Белоруссии гибридную войну и целится в Россию
Санкции против Белоруссии нацелены на разрушение экономики и государства, заявил глава МИД Владимир Макей 26 мая, сообщает БелТА. По его мнению, дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет, сказал он и призвал западных партнеров одуматься.
«Проблемы должны решаться за столом переговоров — это наша принципиальная позиция», — подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Министр заявил, что на абсолютно все санкции и ограничительные методы Белоруссия ответит адекватным образом.
Экономика Белоруссии, вопреки прогнозам стран Запада о ее стагнации и падении, демонстрирует устойчивый рост. Об этом 26 мая заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко во время своего выступления в парламенте страны, его слова приводит агентство БелТА.
Об этом: В Белоруссии опровергли прогнозы стран Запада о падении экономики страны
«Вы живете в Белоруссии и знаете: каждый день «минируют» то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации», — сообщил своим сторонникам 26 мая Александр Лукашенко, рассказывая об обстоятельствах инцидента с рейсом Афины — Вильнюс ирландской авиакомпании Ryanair.
Читайте также: Лукашенко: Белоруссию каждый день «минируют» из Польши и Прибалтики
В ответ на санкции стран Запада Белоруссия приготовила разные варианты ответных мер, в том числе — эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита. Об этом 26 мая заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко во время своего выступления в парламенте страны, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».
Читайте также: Белоруссия может ограничить для Запада транзит через территорию страны
После сообщения о бомбе на борту самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин, лайнер не захотели принять аэропорты целого ряда стран. Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Подробности в материале: Ни Вильнюс, ни Киев не захотели принять самолёт Ryanair — Лукашенко
С призывом к странам Запада решать проблемы во взаимоотношениях с белорусской стороной за столом переговоров обратился министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он заявил об этом 26 мая в ходе своего выступления в парламенте страны, его слова приводит агентство БелТА.
Читайте подробнее: В Белоруссии призвали Запад путем переговоров решать проблемы с Минском
Сооснователь Телеграм-канала Nexta, призванного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, который был 23 мая задержан после посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска, вместе со своими сообщниками намеревался устроить в республике «бойню и кровавый мятеж». Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета «Беларусь сегодня».
Читайте подробнее: Протасевич собирался устроить в Белоруссии «кровавый мятеж» — Лукашенко
В начале июня президента Белоруссии Александра Лукашенко могут лишить звания почётного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 28 мая в Сочи, и по ее итогам не планируется заявлений. Об этом 26 мая рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Встреча Путина и Лукашенко пройдет 28 мая в Сочи — Песков
Решение о приостановке с 28 мая приема самолетов белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» в Чехии приняло чешское правительство. Об этом 26 мая сообщил вице-премьер Карел Гавличек на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: Чехия приостановит авиасообщение с Белоруссией
Экономика Белоруссии, вопреки прогнозам стран Запада о ее стагнации и падении, демонстрирует устойчивый рост, заявил 26 мая белорусский премьер-министр Роман Головченко.
Белорусские власти не будут «стоять на коленях и оправдываться» за инцидент с самолетом Ryanair, так как им не за что это делать, и объективная информация «обвинителей» Минска в данном случае не интересует. Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета «Беларусь сегодня».
Читайте также: Белоруссия не будет оправдываться за инцидент с самолетом — Лукашенко
В Кремле не видят какого-либо желания западных стран разобраться с ситуацией вокруг самолёта Ryanair. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: В Кремле не увидели желания ЕС разобраться с ситуацией вокруг Ryanair
С 27 мая латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic прекращает регулярные рейсы по маршруту Рига — Минск. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, сославшись на рекомендации Латвийского агентства гражданской авиации.
Читайте подробнее: Авиакомпания airBaltic отменила полеты по маршруту Рига — Минск
Гражданка РФ София Сапега, снятая с рейса авиакомпании Ryanair в Минске, получит всю необходимую защиту. Обращение её матери за помощью в Кремль пока не поступало, сообщил 26 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, мне неизвестно о том, что какие-то де-юре входили обращения и де-факто», — сказал Песков.
Об этом: В Кремле не знают об обращении матери Сапеги к Путину
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готовит в стране новую волну антиправительственных протестов. Она рассказала об этом 26 мая в своем видеобращении, опубликованном в видеохостинге Youtube.
Читайте подробнее: Тихановская заявила о подготовке к новым протестам в Белоруссии
Решительный протест из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair выразил МИД Австрии послу Белоруссии в Вене. Об этом 26 мая сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.
Читайте подробнее: Посла Белоруссии вызвали в МИД Австрии из-за инцидента с самолетом Ryanair
Европейский союз может ввести секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, сообщает 26 мая Bloomberg со ссылкой на источник.
Читайте подробнее: ЕС может ввести секторальные санкции против Белоруссии
Варшава последовательно отстаивает введение как «можно более жестких санкций против Минска». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в эфире Polskie Radio 24.
Читайте подробнее: Польша настаивает на введении жестких санкциях ЕС против Белоруссии
Запад должен заплатить за произошедший 23 мая в Белоруссии инцидент с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом 26 мая в Минске заявил Александр Лукашенко.
Читайте также: Лукашенко требует от Запада компенсацию за инцидент с Ryanair
Маршруты грузовых рейсов итальянской авиакомпании Alitalia будут изменены. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика 26 мая. В компании пояснили, что такие меры приняты в связи с инцидентом с самолётом компании Ryanair в Минске.
Подробности в материале: После инцидента с Ryanair Alitalia изменит маршрут своих грузовых рейсов
Россия не стремится к тому, чтобы включить в свой состав Белоруссию. Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета «Беларусь сегодня».
Читайте подробнее: Россия не стремится включить Белоруссию в свой состав — Лукашенко
Инцидент с посадкой самолёта Ryanair в аэропорту Минска является государственным угоном борта и актом воздушного пиратства. Об этом 26 мая заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
Читайте подробнее: Президент Австрии назвал инцидент с Ryanair актом воздушного пиратства
Все находящиеся за рубежом оппоненты нынешней белорусской власти «ответят за свои преступления по закону». Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета «Беларусь сегодня».
Подробности в материале: Лукашенко: все «беглые и протестуны» ответят по закону
Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович будет следовать внешней политике Европейского союза и в случае с ситуацией в Белоруссии.
Читайте также: Черногория присоединится к санкциям ЕС против Белоруссии — МИД
Правящие политики Латвии совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв не только отношений между странами, но и международного сотрудничества в области спорта. Об этом говорится в официальном заявлении фракции партии «Русский союз Латвии» в рижской думе.
Авторы обращения напомнили, что в Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают участники и официальные делегации Чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Белоруссии заменен на бело-красно-белый флаг оппозиции, а вместо российского вывешен флаг Олимпийского комитета.
Читайте подробнее: «Русский союз Латвии»: политики нарушили главный олимпийский принцип
«Один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всём мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж», — сказал Лукашенко, характеризуя Протасевича.
Читайте также: Лукашенко: Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Сочи 28 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается провести обсуждение вопросов экономики и ситуации вокруг Минска и Москвы. Об этом 26 мая белорусский лидер заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит агентство БелТА.
Читайте подробнее: Лукашенко рассказал, о чем он будет говорить на встрече с Путиным
Инстанции гражданской авиации Литвы не стали комментировать заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании самолета Ryanair одновременно поступило в службы аэропортов Вильнюса, Афин и Минска. Об этом 26 мая сообщили в Вильнюсском международном аэропорту республики.
Подробности в материале: В Литве не стали комментировать слова Лукашенко о минировании самолёта
Решение об отзыве лицензии на осуществление полетов в Финляндию у белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» приняло финское агентство транспорта и связи Traficom. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: Финляндия запретила полеты авиакомпании «Белавиа» в страну
Задержанный 23 мая в минском аэропорту пассажир рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair Роман Протасевич даёт признательные показания, что вызывает истерику у западных кураторов его деятельности. Об этом 26 мая в Миснке после выступления Александра Лукашенко в парламенте заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.
Об этом: КГБ Белоруссии о Протасевиче: Террорист, наёмник, участник кровавых событий
Работники консульства Украины в Белоруссии посоветовали гражданке Украины, застрявшей в Белоруссии после операции, добираться домой на арендованной машине скорой помощи.
Читайте подробнее: Гражданка Украины рассказала о людях, застрявших в Белоруссии из-за санкций
Белорусский блогер Роман Протасевич был боевиком-наёмником в украинском нацистском батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил 26 мая, выступая в парламенте в ходе встречи депутатов с президентом страны Александром Лукашенко.
По словам Тертеля, снятый с борта самолёта Ryanair блогер «в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона». В Донбассе такие боевики творили бесчинства, губили мирное население.
Об этом: В КГБ Белоруссии заявили о службе Протасевича в нацистском батальоне
Возможность приостановки взаимодействия с Евросоюзом в рамках инициативы «Восточное партнерство» рассматривает Белоруссия. Об этом 26 мая заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в ходе своего выступления в парламенте страны, его слова приводит агентство БелТА.
Подробности в материале: МИД Белоруссии допустил выход страны из «Восточного партнерства»
В Госпогранслужбе Украины заявили, что не намерены закрывать наземную границу с Белоруссией без решения правительства страны.
Читайте также: На Украине заявили, что не будут закрывать наземную границу с Белоруссией
Польское агентство воздушного судоходства не запрещало самолету «Белавиа» рейса Минск-Барселона входить в воздушное пространство Польши, а предупредило о возможных сложностях полёта над Францией. Об этом пресс-секретарь агентства Павел Лукашевич сообщил 26 мая ТАСС.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Польша не пустила самолёт «Белавиа» на свою территорию. Лайнер, по данным ресурса Flightradar, кругами летает над Белоруссией.
«Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство», — пояснил Лукашевич.
Читайте также: Польша не запрещала самолету «Белавиа» полёт над своей территорией
Министерство иностранных дел Украины должно организовать возвращение граждан Украины из Белоруссии. Об этом написал депутат Верховной рады Украины, сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов на своей странице в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: В Раде призвали организовать возврат граждан Украины из Белоруссии
Официальное уведомление об аресте российской гражданки Софьи Сапеги на двухмесячный срок получено Москвой из Минска, сообщила 26 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также: Москва получила данные Минска о ситуации с Сапегой
Скандал вокруг посадки самолета и ареста прозападного пропагандиста Романа Протасевича — это пример двойных стандартов со стороны Запада, считает известный украинский публицист Виктор Дяченко.
Дяченко подчеркивает, что особенно лицемерным выглядит поведение официального Киева, потому что украинская власть во главе с Владимиром Зеленским сама проводит политические репрессии против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком. Дяченко обвинил коллективный Запад и украинскую власть в двойных стандартах.
Дяченко уверен, что Запад в истории с арестом Протасевича демонстрирует политику двойных стандартов. По его словам, на самом деле реальные претензии к Лукашенко совершенно другие — истинная причина, пояснил публицист, заключается в том, что Лукашенко не позволяет Белоруссии попасть под влияние США и Запада.
Об этом: Эксперт пояснил, почему реакция Киева на историю с Протасевичем — лицемерие
Решение о задержании Романа Протасевича принимал лично Александр Лукашенко, и данная спецоперация точно не проводилась спонтанно, заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим 26 мая в эфире украинского телевидения.
Дипломат заявил, что решение принималось лично Александром Лукашенко после того, как ему соответствующие структуры доложили о необходимости такого шага.
«Очевидно, что операция была проведена не спонтанно, она готовилась. Решение принималось первым лицом — это точно, и это доказано, то есть самим Александром Лукашенко», — заявил посол.
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Правительства США и Евросоюза, белорусские и украинские политические и «правозащитные» организации безапелляционно называют задержанного КГБ Белоруссии гражданина этой республики Романа Протасевича «журналистом». Они требуют его освобождения, указывая на угрозу свободе слова и ущемление прав журналистов.
Ряд украинских и российских блогеров категорически не согласны с характеристикой Протасевича как «журналиста». В своих телеграм-каналах и видеороликах они публикуют фотографии гражданина Белоруссии с оружием в руках, что категорически не совместимо с принятыми на Западе нормами журналистики.
Об этом: Блогеры публикуют военные фотографии «журналиста» Протасевича
«Как и многие другие, мы шокированы незаконным арестом и произвольным задержанием белорусского журналиста Романа Протасевича после того, как самолет Ryanair, на котором он летел, был насильственно направлен в столицу Белоруссии — Минск, очевидно, под ложным предлогом и с явной целью захвата господина Протасевича», — сказано в опубликованном 25 заявлении на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Подробности в материале: ООН шокирована действиями Белоруссии по «захвату господина Протасевича»
Полёты самолётам авиакомпаний Белоруссии над территорией Польши запрещены, написал 26 мая официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер в Twitter.
Об этом: Польша закрыла небо для лайнеров авиакомпаний Белоруссии
С осуждением действий властей Белоруссии по посадке в Минске самолёта компании Ryanair и с требованием освободить арестованных основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки РФ Софьи Сапеги выступил Совет НАТО в опубликованном 26 мая заявлении.
Читайте также: Совет НАТО потребовал освободить Протасевича и Сапегу в Минске
В администрации президента США Джозефа Байдена пока не принято решение по новым санкциям в отношении Белоруссии, сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Об этом: США пока не приняли решения по санкциям против Белоруссии
Экономические потери международного аэропорта Риги от наложенных на белорусские авиакомпании ограничений составят ежемесячно порядка €20 тыс., сообщает 26 мая LETA.
Об этом: Руководство аэропорта Риги назвало потери от ограничений для Белоруссии
Рекомендацию не ездить в Белоруссию дал американский Госдеп согражданам в опубликованном 26 мая заявлении.
Читайте подробнее: Госдеп США не рекомендует ехать в Белоруссию
Bloomberg сообщает, что к лету Евросоюз может ввести санкции против калийной отрасли Белоруссии. Напомним, экспорт калийных удобрений является одним из основных способов пополнения белорусского бюджета.
Блогеры и СМИ активно перепечатывают у себя интервью, которое «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) в 2015 году взяла у члена нацбата «Азов» (запрещённого на территории РФ) с позывным «Ким», позднее идентифицированного как Роман Протасевич. В нём Протасевич рассказал, как принимал участие в боевых действиях, как получил ранение в боях у Широкино, а также о том, что побудило его отправиться на войну (по его словам, основным мотивом стало желание «остановить кремлёвскую орду»).
Напомним, ранее бывший командир запрещённого на территории РФ «Азова» Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич действительно принимал участие в действиях подразделения, но «оружием его было перо». Ранее Протасевич называл себя журналистом и утверждал, что занимался на Украине написанием статей и изготовлением фотоматериалов. В свою очередь, известный видеоблогер Анатолий Шарий попытался отыскать какие-либо журналистские публикации Протасевича, относящиеся к периоду его пребывания в Донбассе, однако потерпел неудачу. На основании этого, а также ранее найденного интервью «Кима», Шарий сделал вывод, что Протасевич действительно воевал в составе нацистского подразделения, и что его оружием было отнюдь не «перо».
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский во время брифинга 26 мая обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в «обмане мирового сообщества». Об этом сообщает Polskie Radio.
«То, что Александр Лукашенко говорит по поводу экстренной посадки европейского самолета в Минске по призыву белорусских диспетчеров, — это очередная ложь, при помощи которой он пытается обмануть мировое сообщество, чтобы оправдать свои действия. Никто не должен серьезно относиться к высказываниям Александра Лукашенко», — заявил польский дипломат.
Читайте также: МИД Польши обвинил Лукашенко в «обмане мирового сообщества»
Пишет журналист Андрей Медведев: «Коллеги совершенно напрасно удивляются, как же товарищ Протасевич и в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) служил, и в Минске до поры до времени чувствовал себя совершенно комфортно. Я уже писал об этом, но могу повторить. Белорусская власть в какой-то момент решила поиграть в дружбу с националистами. И в этот момент многое стало можно. Бывшие боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мжили комфортно, а бывшие ополченцы попадали под суд. То есть азовец Протасевич стал опасным парнем, когда запустил «Нехту», а не когда стрелял в русских в Донбассе. Причины указаны выше — часть белорусской политической элиты сама кормила с руки эту публику».
Россия получила консульский доступ к задержанной в Минске Софии Сапеге сразу после того, как Белоруссия завершила необходимые юридические процедуры. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила на брифинге в Москве.
«25 мая сего года российский консул получил разрешение белорусских властей на встречу с Софией Сапегой, которая прошла в тот же день в СИЗО КГБ Белоруссии», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
Об этом: МИД РФ: консул посетил Сапегу сразу после разрешения Белоруссии
Авиакомпания «Белавиа» отменила авиарейсы в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию и Испанию, а также в Калининград. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Об этом: «Белавиа» отменила авиарейсы в страны ЕС и Калининград
Европейский союз (ЕС) должен поддерживать контакт с Россией по белорусской теме. Об этом 27 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил журналистам перед встречей с европейскими коллегами в Лиссабоне (Португалия).
«Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме (белорусская тема — ред.)», — сказал Маас.
Читайте подробнее: В Германии высказались за диалог с Россией по теме Белоруссии
Гражданка России Софья Сапега, задержанная в Минске 23 мая, чувствует себя нормально. Об этом она сообщили на встрече с российским консулом, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: В МИД РФ рассказали о состоянии задержанной в Минске Сапеги
Реализацию экономических и секторальных санкций против Белоруссии обсудят министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на неформальном заседании Совета ЕС в Португалии. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил 27 мая по прибытии на встречу.
Читайте подробнее: ЕС продвинулся в составлении нового списка санкций против Минска
Против Белоруссии может быть принята целая «санкционная спираль», если белорусский президент Александр Лукашенко не пойдет на уступки. Об этом 27 мая сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД Евросоюза.
С 27 мая вступил в силу запрет для самолетов, принадлежащих белорусским авиакомпаниям, использовать воздушное пространство Польши. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время брифинга.
«Правительство приняло постановление о запрете полетов над Польшей белорусским самолетам. Таким образом мы выполняем договоренности, достигнутые в рамках саммитf Евросоюза, который прошел 24−25 мая. Другие страны ЕС поступят точно так же», — сообщил Мюллер.
Читайте подробнее: Польша закрыла воздушное пространство для авиакомпаний из Белоруссии
Совместные проекты и продвижение интеграции обсудят президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече 28 мая, сообщила пресс-служба Кремля.
На Украине заявили, что прекратили авиасообщение с Белоруссией для защиты своих граждан.
Читайте подробнее: В офисе Зеленского объяснили закрытие авиасообщения с Белоруссией
Россия предоставит необходимую помощь для защиты российской гражданки Софии Сапеги, задержанной в Минске после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Читайте также: Россия окажет необходимую помощь задержанной в Белоруссии Сапеге — Песков
Письмо с угрозой взрыва самолёта авиакомпании Ryanair поступило на почту минского аэропорта после того, как власти Белоруссии рассказали о минировании экипажу. Об этом сообщает издание Daily Beast со ссылкой на оригинал сообщения.
Читайте подробнее: Daily Beast нашло несостыковку в версии Лукашенко о минировании Ryanair
Правительство Латвии ограничило приём белорусских самолётов в аэропортах, но оставило возможность транзитных рейсов. Об этом глава Агентства гражданской авиации (АГА) Латвии Марис Городцовс сообщил 27 мая ТАСС.
«[Введенный ранее] запрет правительства Латвии ограничивает полёты белорусских авиакомпаний в аэропорты Латвии, но перелётный транзит не запрещён», — сказал он.
Подробности в материале: В Латвии заявили, что не запрещали Белоруссии транзитные полёты
Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» с 26 мая сталкивается с проблемой аннулирования разрешений на доступ в воздушное пространство стран Евросоюза. В опубликованном 27 мая сообщении белорусский авиаперевозчик завил, что «вынужденно отменяет рейсы в 8 стран».
В сообщении сказано, что по причине «запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран» белорусская авиакомпания вынуждена отменить полёты с 27 мая по 30 октября в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград.
Читайте подробнее: Протасевич дорого обходится: «Белавиа» отменила полёты в восемь стран
В рамках переговоров президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, которые пройдут 28 мая в Сочи, будут подняты вопросы дальнейшего развития двусторонних связей. Об этом сообщила пресс-службе Кремля.
Читайте подробнее: В Кремле уточнили темы встречи Путина и Лукашенко
«То, чего мы стратегически не хотим в вопросе Белоруссии, так это отдать её в руки России. В прошлые годы удавалось удерживать страну в ситуации «или-или», — заявил 27 мая журналистам глава МИД Австрии Александер Шалленберг перед неформальной встречей глав МИД ЕС.
Читайте подробнее: ЕС не хочет отдавать Белоруссию России
Администрация президента России не разъясняет ситуации, подобные отмене рейса авиакомпании Air France Париж — Москва. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 27 мая журналистам и рекомендовал обратиться к авиационным властям РФ.
Евросоюз готовится применить к официальному Минску новые секторальные санкции, и в этом контексте рассматривается вопрос об ограничениях продаж продукции белорусских НПЗ. Об этом накануне встречи глав МИД ЕС заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Читайте подробнее: Белорусские нефтепродукты могут попасть под санкции ЕС — МИД Литвы