Экипаж самолета компании Ryanair, следовавший 23 мая по маршруту Афины — Вильнюс, пролетая через воздушное пространство Белоруссии, получил от местных диспетчеров приказ совершить экстренную посадку в связи с сообщением о наличии на борту взрывного устройства.

До аэропорта в Минске пассажирский самолет сопроводил истребитель белорусских ВВС.

После посадки местные силовики задержали одного из пассажиров — бывшего главного редактора и одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Имеющий свыше миллиона подписчиков канал Nexta активно участвовал в попытке свержения Александра Лукашенко в 2020 году. В Белоруссии канал признан экстремистским. В отношении Протасевича возбужден ряд уголовных дел.

Взрывное устройство на борту самолета не нашли.

Задержание вызвало скандал. Ряд западных политиков выступили с резкой критикой официального Минска и требованиями освободить Протасевича.

Задержание. Иван Шилов ИА REGNUM
07:41 24.05.2021

В Белоруссии Роман Протасевич обвиняется по следующим статьям УК: ч. 3 ст. 130 («Совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежност»); ст. 293 («Организация массовых беспорядков»); ст. 342 «Оорганизация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»).Основателю Nexta грозит до 15 лет лишения свободы.

07:43 24.05.2021

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