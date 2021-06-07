09:18 25.05.2021

Реакция Запада на экстренную посадку самолёта Ryanair в Минске. Главное:

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Цитата RT.

Акции протеста в Минске в сентябре 2020 года. © ИА REGNUM.

Читайте подробнее: В Словении призвали обеспечить защиту Тихановской после инцидента с Ryanair

Международное сообщество должно обеспечить безопасность бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской , а также других белорусских оппозиционеров после случая с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом 25 мая заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар , его слова приводит словенский МИД на своей странице в соцсети Twitter.

В небе лишь два китайских борта и два частных самолёта.

Карта неба после решений западных авиакомпаний приостановить полёты над Белоруссией выглядит сейчас так.

«Белавиа» отменяет рейсы в Лондон и Париж до 30 октября — заявление.

Singapore Airlines изменила маршрут полетов, чтобы не пролетать над Беларусью — Channel News Asia.

МИД РФ о возможных санкциях Евросоюза против России на фоне инцидента с Ryanair в Минске: не ждем, в ЕС они появляются сами по себе, вне зависимости от событий.

Читайте также: Компания Air France объявила о приостановке полётов над Белоруссией

Авиационная компания Air France объявила о приостановке полётов своих самолетов над территорией Белоруссии. Об этом 25 мая сообщает BFMTV со ссылкой на заявление компании.

Самолет авиакомпании Utair летел накануне в Калининград из Москвы в обход воздушного пространства Белоруссии с целью « топливной эффективности », обратный рейс был выполнен уже над территорией республики, заявили ТАСС в пресс-службе Utair.

В Литве вступил в силу запрет на прием и вылет самолетов, пересекающих территорию Белоруссии. По словам министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса , в течение суток запрет коснется около 180 рейсов по 26 направлениям, в основном это относится к маршрутам южного направления.

Об этом: Компания Finnair временно приостановила полеты над Белоруссией

Финская авиационная компания Finnair временно приостановила полеты своих самолетов над территорией Белоруссии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба авиакомпании на своей странице в соцсети Twitter.

«Это современное выражение «экстраординарной выдачи» времен Буша (международные акты похищения людей государственными агентами), и ему следует противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — написал Сноуден.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает возмутительным фактом принудительную посадку самолета с целью ареста диссидентов. Таким образом он прокомментировал незапланированную посадку самолета Ryanair в Минске, в результате которой белорусские силовики задержали экс главного редактор Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Подробности в материале: Парламент Эстонии присоединился к призывам ввести санкции против Белоруссии

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон подписал совместное заявление соответствующих комитетов парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Германии, Польши, США, Ирландии и Великобритании с призывом к новым, более жестким, санкциям по отношению к официальному Минску. Об этом говорится в пресс-релизе эстонского парламента.

Существующая в парламенте страны группа эстоно-белорусского сотрудничества должна быть немедленно распущена. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Эстонии, а ныне депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте подробнее: В Польше проведут расследование по факту посадки самолета в Минске

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро поручил провести расследование вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, направлявшегося из Афин в Вильнюс. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 24 мая, сообщает Polskie Radio.

Решение об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября нынешнего года из-за запрета данных рейсов властями Британии и Франции приняла белорусская национальная авиакомпания «Белавиа». Об этом 25 мая сообщает пресс-служба авиакомпании из Белоруссии.

Польша хочет получить доступ к бортовым самописцам самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании — МИД Польши.

«Почему — мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке», — сказала Захарова.

Ситуация с приземлением в Минске самолета авиакомпании Ryanair вызвала у западных стран истерику, так как Белоруссия сейчас находится «на повестке». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 25 мая в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Скандал с задержанием Романа Протасевича — администратора одного из белорусских оппозиционных телеграм-каналов — 24 мая заиграл новыми красками. В ответ на действия белорусских властей мэр Риги пришел к хоккейному стадиону в Риге и снял государственный флаг Белоруссии с флагштока, повесив на его место флаг белорусских полицаев в годы Второй мировой войны — символ нынешней белорусской необандеровской оппозиции.

Читайте также: Адвокат пока не смог встретиться с задержанной в Минске Сапегой

Защитник российской гражданки Софьи Сапеги , задержанной в аэропорту Минска, пока не смог с ней встретиться. Об этом сообщил 25 мая отец задержанной Сергей Дудич .

Читайте также: Украина с 26 мая прекращает авиационное сообщение с Белоруссией

Решение о прекращении авиационного сообщения с Белоруссией с 26 мая приняли власти Украины. Об этом 25 мая сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Россия не станет ограничивать транзит гражданских самолетов через Белоруссию в третьи страны, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Секретарь СНБО Украины считает, что решение посадить рейс Ryanair в Минске было продуманной спецоперацией, ответственность за которую несет Лукашенко.

Об этом: В Польше намерены изучить черные ящики экстренно севшего в Минске самолета

Доступ к бортовым самописцам самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился 23 мая в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, намерена получить польская сторона. Об этом 25 мая сообщил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF.

11:08 25.05.2021

Последствия экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске. Главное к этому часу:

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Цитата RT.

11:09 25.05.2021 Авиакомпания LOT прекращает полеты в Минск — агентство PAP.

11:14 25.05.2021 Авиационная компания Austrian Airlines (Австрия) приняла решение о приостановке полетов своих самолетов над территорией Белоруссии. Об этом 25 мая сообщил представитель авиакомпании, являющейся дочерним предприятием немецкого концерна Lufthansa. Читайте подробнее: Компания Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией

11:26 25.05.2021 Министерство иностранных дел Литвы считает секторальные санкции в отношении Белоруссии действенным инструментом воздействия. Об этом 25 мая заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Подробности в материале: В Литве рассказали о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

11:34 25.05.2021 Транзит российских гражданских самолётов через Белоруссию в третьи страны ограничиваться не будет, об этом сообщил 25 мая «Интерфаксу» информированный источник. Об этом: Россия не будет ограничивать полёты над Белоруссией — источник

11:37 25.05.2021 Сегодня, 25 мая, в шведском аэропорту «Арланда» приземлился борт из Минска. Это произошло, несмотря на вчерашний призыв саммита ЕС не пропускать белорусские авиакомпании через свое воздушное пространство. Об этом сообщило государственное новостное агентство Швеции TT. Подробности в материале: Авиасообщение между Швецией и Белоруссией по-прежнему не прекращено

11:38 25.05.2021 В воздушном пространстве над территорией Белоруссии пока сохраняется стабильный авиатрафик, сообщили 25 мая в белорусском госпредприятии «Белаэронавигация». Читайте подробнее: В «Белаэронавигации» оценили ситуацию с авиатрафиком над Белоруссией

11:44 25.05.2021 Несмотря на решение ЕС не пропускать самолеты белорусских авиалиний через свое воздушное пространство, самолет из Минска несколько минут назад приземлился в Арланде (Стокгольм). Сегодня, 25 мая, МИД Швеции вызвал посла Беларуси, чтобы выразить протест в связи с вынужденной посадкой направлявшегося из Греции в Литву борта, на котором находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, впоследствии арестованный силовиками. Об этом сообщила государственная новостная служба Швеции TT. Читайте также: Посол Белоруссии вызван в МИД Швеции

11:44 25.05.2021 Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил о поддержке Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом, на котором летел один из основателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая. Читайте подробнее: Зюганов «протягивает братскую руку» Минску в инциденте с самолетом

11:57 25.05.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил способ задержания одного из основателей телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая. Об этом: Жириновский рассказал, как надо было задерживать Протасевича

11:58 25.05.2021 Бывший посол Швеции в Белоруссии Стефан Эриксон полагает, что недавний арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича после того, как борт, на котором он летел, был принудительно посажен в Минске, является демонстрацией силы. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT вечером 24 мая. Об этом: Экс-посол Швеции в Белоруссии: арест Протасевича — демонстрация силы

12:00 25.05.2021 Правительство Украины утвердилj официальное решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией с 26 мая, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Шмыгаль уточнил, что соответствующее решение принято в связи с нарушением Минском конвенции о международной гражданской авиации и направлено на «обеспечение безопасности полетов и пассажиров». По его словам, правительство поручило министерству инфраструктуры, госавиаслужбе и госпредприятию «Украэрорух» принять необходимые меры для реализации запрета. Кроме того, согласно решению правительства, украинским авиакомпаниям и самолетам с 26 мая запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Подробности: Украина утвердила прекращение авиасообщения с Белоруссией

12:00 25.05.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. kremlin.ru.

12:00 25.05.2021 Аэропорт «Киев» заявил, что поддерживает решение кабмина Украины прекратить авиасообщение с Белоруссией, но это будет для него большой потерей.

12:02 25.05.2021 Североатлантический альянс присоединился к призыву Евросоюза о проведении срочного расследования посадки рейса Ryanair в Минске. Об этом 25 мая заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Читайте подробнее: В НАТО призвали к проведению срочного расследования инцидента с Ryanair

12:04 25.05.2021 Мать задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича заявила, что показания сына были получены насильственными методами, сообщил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. По убеждению матери, это признание совершенно неестественное, он так себя не ведет, его манера речи была неестественной: она расценила, что сына вынудили говорить, процитирую точнее: «Режим пытается выдавить из него слова». Похоже на то, что (Протасевича пытали) — у него совершенно иной тон, иная манера говорить, его состояние ненормальное», — сказал Адоменас агентству ВNS после состоявшейся в понедельник вечером беседы с Натальей Протасевич.

12:04 25.05.2021 Белорусские авиакомпании прекратят полеты в страны ЕС. Более того? в отношении Белоруссии ожидается ужесточение экономических санкций. В ходе саммита, состоявшегося 24 мая в Брюсселе, лидеры ЕС также призвали к немедленному освобождению ранее задержанного Романа Протасевича. После встречи со своими коллегами премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выступил с заявлением, в котором он полностью солидаризировался с общей позицией ЕС. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: Премьер-министр Швеции поддержал введение санкций в отношении Белоруссии

12:05 25.05.2021 Запрет полетов в Белоруссию лишит аэропорт «Киев» 10% доходов — глава совета директоров аэропорта.

12:05 25.05.2021 Европа будет делать все возможное, чтобы поставить Лукашенко на место — МИД Литвы.

12:09 25.05.2021 Украинская партия «Голос» (наименьшая фракция в Верховной раде нынешнего созыва) одобряет решение правительства страны прекратить прямое авиасообщение с Белоруссией, но заявляет, что этого недостаточно. Соответствующее заявление обнародовано 25 мая, передает корреспондент ИА REGNUM. В «Голосе» считают, что решение властей в отношении Белоруссии — «наименьший из необходимых шагов». Партия требует от лидеров Украины ввести санкции против соратников Лукашенко, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека, в первую очередь — задействованных в последней спецоперации; официально перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска; потребовать привлечения репрессивного режима Лукашенко к ответственности «согласно нормам международного права». Читайте подробнее: В Раде правительство Украины обвинили в недостаточном давлении на Минск

12:11 25.05.2021 Запад намерен наращивать давление на Белоруссию с помощью оппозиции, в том числе жертвуя последней. Об этом 25 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») на телеканале «Россия 24». Читайте также: Скандал с Протасевичем: Запад жертвует отработанной белорусской оппозицией?

12:12 25.05.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал, что он больше не хочет даже притворяться, что управляет государством, которое следует нормальным правилам поведения. Использование истребителя, чтобы заставить пассажирский самолет изменить курс и приземлиться в Минске, с целью ареста оппозиционного журналиста/активиста сродни тому, чтобы демонстративно показать средний палец Западу, ЕС, Соединенным Штатам и идее уважения международных договоренностей. Об этом в своей статье написал корреспондент шведского телеканала SVT Берт Сундстрём, находящийся в России. Читайте подробнее: Корреспондент SVT в России: Лукашенко показал «средний палец» Западу

12:14 25.05.2021 Депутаты палаты представителей парламента Белоруссии приняли заявление о том, что инцидент с государственным флагом Белоруссии в Латвии является нарушением норм международного права. Подробности в материале: В Минске назвали инцидент с заменой флага нарушением международного права

12:20 25.05.2021 Запад вновь попытается подогреть белорусскую общественность. Об этом 25 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») на телеканале «Россия 24». Читайте также: Запад ищет новую стратегию после провала цветной революции — о Белоруссии

12:24 25.05.2021 Решение о посадке в аэропорту Минска 23 мая самолета авиакомпании Ryanair является продуманной спецоперацией, и за нее несет ответственность президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 25 мая написал секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в соцсети Facebook. Читайте подробнее: На Украине заявили, что Лукашенко ответственен за посадку самолета Ryanair

12:27 25.05.2021 Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci.

12:27 25.05.2021 Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в Белоруссии и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться «справедливых выборов и настоящей государственной независимости», заявил 25 мая секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов. Представитель Киева заявил, что в своих попытках подавить свободу слова Минск пересёк очередную «красную линию», и такие действия не могут остаться без ответа. Также он обвинил власти Белоруссии в «откровенном вызове всему демократическому миру» и «наглом пренебрежении международными нормами и правилами». По мнению Данилова, решение посадить пассажирский самолет Ryanair в аэропорту Минска 23 мая было спланированной и продуманной спецоперацией, «ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко и которую можно назвать проявлением государственного терроризма». Читайте подробнее: Секретарь Совнацбеза Украины обвинил Лукашенко в государственном терроризме

12:29 25.05.2021 Западные спецслужбы сами придумали сценарий, согласно которому белорусские власти были бы вынуждены посадить самолёт с белорусским оппозиционером на борту. Об этом 25 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: В инциденте с Протасевичем увидели провокацию Запада

12:35 25.05.2021 Президент США Джо Байден поручил привлечь к ответственности виновных в произошедшем 23 мая инциденте в Белоруссии, когда в минском аэропорту под предлогом террористической угрозы был посажен самолётом Ryanair и арестован белорусский оппозиционер Роман Протасевич. По мнению главы государства, инцидент является «прямым оскорблением международных норм». «Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование и установить все обстоятельства этого дела. Я приветствую весть о том, что Евросоюз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями», — сказано в заявлении Байдена, опубликованном пресс-службой Белого дома. Подробности в материале: Байден поручил привлечь Лукашенко к ответственности

12:36 25.05.2021 Польская авиационная компания LOT приостановила полеты своих воздушных судов через воздушное пространство Белоруссии. Об этом 25 мая сообщает агентство PAP. Подробности в материале: Польская авиакомпания LOT прекратила полеты над Белоруссией

12:38 25.05.2021 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что Киев сможет заработать на решении ряда стран ЕС остановить авиационное сообщение с Белоруссией. Кулеба заявил, что решение может показаться в первую очередь политическим, и оно действительно является таким. Вместе с тем он добавил, что по белорусской власти будет нанесен весомый экономический удар, а Украина может оказаться в выигрыше. «Белорусский бюджет недополучит транзитные средства… белорусские авиакомпании начнут нести убытки, и аэропорт Минск также потеряет свои доходы… Это решение приведет к некоторому увеличению прибылей Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств мира, которые ранее пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут летать через Украину», — отметил Кулеба. Читайте подробнее: Украина рассчитывает заработать на авиационных проблемах Белоруссии

12:39 25.05.2021 Сценарий с посадкой самолёта с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем был заранее запланирован Западом. Об этом 25 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») на телеканале «Россия 24». Об этом: «Евросоюзом всё больше управляют извне» — о выводах из инцидента в Минске

12:41 25.05.2021 Испанская Iberia не будет летать в воздушном пространстве Белоруссии — заявление.

12:42 25.05.2021 Призывы Евросоюза закрыть воздушное пространство над территорией Белоруссии для своих авиакомпаний являются ошибкой. Об этом 25 мая заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Читайте также: Ле Пен назвала ошибкой закрытие авиапространства над Белоруссией

12:47 25.05.2021 В Кремле назвали неадекватными обвинения РФ в причастности к инциденту с рейсом Ryanair: скоро дойдет до того, что обвинять будут за существование.

12:48 25.05.2021 Белоруссия следовала международным правилам в инциденте с самолетом Ryanair — Песков.

12:48 25.05.2021 Закрытие воздушного пространства Белоруссии создаст для европейских авиаперевозчиков множество проблем. Об этом 25 мая заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Что станет с экономикой ЕС при закрытии воздушного пространства Белоруссии?

12:48 25.05.2021 Роман Протасевич. Цитата из видео. youtube.com.

12:50 25.05.2021 Встреча Путина и Лукашенко готовится до конца мая, президент Белоруссии может поднять тему посадки рейса Ryanair — Песков.

12:52 25.05.2021 Закрытие воздушного пространства Белоруссии резко увеличит издержки на перелёты для авиаперевозчиков, так как Украину в качестве альтернативы рассматривать будет невозможно. Об этом 25 мая заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Воздушный бойкот» может помочь туризму в Белоруссии — эксперт

12:54 25.05.2021 Белоруссия пригласила представителей ИКАО, IATA, EASA и авиавластей ЕС и США для расследования инцидента с самолетом Ryanair — департамент Минтранса.

12:59 25.05.2021 Задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича может быть использовано Минском для дискредитации белорусской оппозиции. Об этом 25 мая заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Эксперт предложил Минску обернуть дело Протасевича в свою пользу

12:59 25.05.2021 Флаги Международной федерации хоккея на льду (IIHF) в Риге, принимающей мировой чемпионат, сняты по распоряжению мэра латвийской столицы Мартинса Стакиса. При этом Стакис отказался возвращать на место государственный флаг Белоруссии, следует из его сообщения в Twitter. «Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF», — написал Стакис. Подробности в материале: Мэр Риги распорядился снять флаги IIHF после ультиматума Фазеля

13:08 25.05.2021 Одна из наиболее крупных авиакомпаний Японии All Nippon Airways (ANA) временно приостановила полеты своих самолетов над Белоруссией из-за экстренной посадки 23 мая самолета авиакомпании Ryanair. Об этом 25 мая сообщили в японской авиакомпании. Читайте подробнее: Японская авиакомпания ANA приостановила полеты над Белоруссией

13:09 25.05.2021 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не располагает данными о причастности России к ситуации с самолетом Ryanair в Белоруссии, заявил на брифинге официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.

13:18 25.05.2021 Ситуация с заменой государственного флага Белоруссии во время чемпионата мира по хоккею в Латвии является вопиющим событием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: В Кремле назвали вопиющим событием скандал с флагом Белоруссии в Риге

13:26 25.05.2021 Профессор Белостоцкого университета (Польша), эксперт по международной безопасности Даниэль Боцьковский в эфире Polskie Radio 24 призвал польское руководство разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. «Мы имеем дело с перехватом и принудительной посадкой пассажирского самолета, следовательно, реакция должна быть жесткой. Позиция Варшавы такова, что белорусское руководство заставило вернуться в Минск самолет якобы из-за угрозы теракта, а на самом деле для того, чтобы арестовать активиста, на которого Минск охотился. Поэтому я считаю, что мы должны приостановить дипломатические отношения с Белоруссией, выдворить посла, обратиться к ЕС и НАТО с просьбой о введении санкций», — заявил эксперт. Подробности в материале: В Польше призвали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией

13:28 25.05.2021 Национальная авиакомпания Сингапура присоединилась к международному бойкоту Белоруссии, поводом для которого стал инцидент 23 мая. Рейсы Singapore Airlines скорректированы так, чтобы не пересекать воздушную границу постсоветской республики. Комментируя принятое решение, авиакомпания Singapore Airlines подчеркнула приоритет безопасности для своих пилотов и пассажиров. Расписания изменённых маршрутов уже доступны для клиентов. Читайте также: Singapore Airlines тоже будет облетать Белоруссию

13:31 25.05.2021 С рейса самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая никто из российских граждан, кроме Софьи Сапеги, не выходил. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Читайте подробнее: Захарова опровергла данные о сошедших с рейса Ryanair четырех гражданах РФ

13:42 25.05.2021 Снять флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в Риге распорядился мэр латвийской столицы Мартинс Стакис. Читайте подробнее: В Риге снимут флаги Международной федерации хоккея

13:53 25.05.2021 Испанская авиакомпания Iberia не будет летать в воздушном пространстве Белоруссии. (сс) Aeroprints.com.

13:54 25.05.2021 Белорусские власти пока не дают никаких комментариев по поводу задержания в аэропорту Минска гражданки России Софии Сапеги. Об этом 25 мая сообщил отец задержанной Сергей Дудич. Читайте подробнее: Задержанной в Минске гражданки Росси пока не предъявили обвинение

13:59 25.05.2021 На площади у мэрии Вильнюса вывешен бело-красно-белый флаг белорусских националистов и пособников германских оккупантов в периоды обеих мировых войн. Представители местных властей объясняют такой поступок солидарностью с оппозиционерами из соседней постсоветской республики. Представитель мэра литовской столицы Каролис Вайткявичюс заявил агентству BNS, что акция демонстрирует «отношение города и мэра города к событиям в Белоруссии, когда самолёт совершил принудительную посадку, и в принципе был совершён теракт». Об этом: Вильнюс вслед за Ригой вывесил флаги белорусских коллаборационистов

14:08 25.05.2021 Все необходимые предупреждения в соответствии с международными правилами при угрозе на борту самолета для экстренной посадки рейса Ryanair в аэропорту Минска были сделаны Белоруссией. Об этом 25 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности в материале: В Кремле оценили действия Белоруссия в инциденте с самолетом Ryanair

14:14 25.05.2021 Главы МИД России Сергей Лавров и МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили 25 мая по телефону «обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами». Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства. Об этом: Лавров обсудил с МИД Белоруссии ситуацию в регионе

14:16 25.05.2021 Белорусский Минтранс опубликовал расшифровку переговоров пилота рейса Ryanair с диспетчером. Командир несколько раз уточнил, кто именно рекомендует совершить посадку в Минске — компания Ryanair, аэропорт Афин или аэропорт Вильнюса. На что диспетчер отвечает: «Это наша рекомендация».

14:16 25.05.2021 Японская авиакомпания ANA приостановила полеты над Белоруссией. (сс) Adrian Pingstone.

14:17 25.05.2021 Подавляющее большинство стран — членов ОБСЕ выступило с чрезвычайным заявлением на тему белорусского кризиса. Официальный Минск пока никак не реагирует, государственные СМИ Белоруссии даже не сообщили об этом беспрецедентном явлении. Читайте также: ОБСЕ подвергает Белоруссию остракизму. Что дальше?

14:22 25.05.2021 Хоккей используется политиками для достижения их политических целей, заявил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис Подробности в материале: Хоккей используется в политических целях — глава федерации хоккея Латвии

14:22 25.05.2021 С призывом к властям Белоруссии немедленно освободить задержанного 23 мая при экстренной посадке самолета в аэропорту Минска основателя Телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Романа Протасевича обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он написал об этом на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Борис Джонсон призвал власти Белоруссию освободить Протасевича

14:27 25.05.2021 Русофобская одержимость западных стран обвинить России во всём скоро дойдёт до того, что РФ будет обвиняться просто в факте своего существования. Об этом 25 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Кремле ответили Раабу, призвавшему ввести санкции против РФ из-за Ryanair

14:45 25.05.2021 Департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии пригласил авиационные власти США и ЕС изучить инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair, сообщили 25 мая в департаменте. Подробности в материале: Белоруссия пригласила США и ЕС расследовать инцидент с Ryanair

14:47 25.05.2021 Лукашенко 26 мая выступит с заявлением в Овальном зале парламента.

14:52 25.05.2021 Бывший президент Эстонии, бывший антисоветский пропагандист и сотрудник американской радиостанции «Голос Америки» Тоомас Хендрик Ильвес обратил на себя внимание недружественным высказыванием по отношению к Белоруссии. Читайте также: В Эстонии раскритиковали высказывания бывшего президента о Белоруссии

15:02 25.05.2021 Руководство ЕС должно принять как можно более жесткие санкции против официального Минска из-за инцидента с экстренной посадкой европейского самолета в Белоруссии. Об этом заявил 25 мая депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире Radio Trojka. Читайте также: Депутат Европарламента призвал Брюссель ввести санкции против Белоруссии

15:03 25.05.2021 Инцидент с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair обсудили министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей, сообщили 25 мая в пресс-службе белорусского МИД. Подробности в материале: Лавров и Макей обсудили ситуацию с посадкой самолета Ryanair

15:09 25.05.2021 Главы МИД России Сергей Лавров и МИД Белоруссии Владимир Макей. mid.ru

15:10 25.05.2021 Европейский союз и Белоруссия должны дождаться прояснения ситуации с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair. До того момента, пока факты не станут очевидными, стороны должны проявляться сдержанность. Об этом 25 мая в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь. Читайте также: Китай призвал Евросоюз и Белоруссию избегать эскалации

15:17 25.05.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая выступит в Овальном зале, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Читайте подробнее: Лукашенко выступит с заявлением 26 мая

15:36 25.05.2021 Ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске спровоцировали спецслужбы западных стран, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт. Читайте подробнее: Депутат бундестага: ситуацию с Ryanair спровоцировали западные спецслужбы

15:50 25.05.2021 Посол Белоруссии в Болгарии Александр Лукашевич вызван на срочную встречу в МД страны, где от него потребовали объяснения в связи «с беспрецедентным актом насильственной посадки гражданского полета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске и последующего ареста белорусского оппозиционного активиста и журналиста Романа Протасевича». Об этом 25 мая сообщает пресс-служба МИД Болгарии. Читайте подробнее: МИД Болгарии вызвал посла Белоруссии в связи с инцидентом с рейсом Ryanair

15:57 25.05.2021 Расшифровка переговоров пилота лайнера Ryanair с белорусским диспетчером, после которых самолёт экстренно приземлился в Минске, опубликована 25 мая на сайте департамента по авиации минтранса Белоруссии. Текст приведён на английском языке. «У нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, она может быть активирована над Вильнюсом», — говорит диспетчер. Он также сообщил пилоту, что совершить экстренную посадку рекомендует минский аэропорт. Об этом: Минтранс Белоруссии опубликовал переговоры пилота Ryanair с диспетчером

16:02 25.05.2021 Российская гражданка Софья Сапега задержана в Белоруссии на 72 часа из-за подозрения в совершении преступлений, которые предусмотрены УК республики. Об этом 25 мая сообщили в МИД России. Читайте подробнее: Гражданка РФ Сапега задержана в Белоруссии на 72 часа

16:06 25.05.2021 Оппозиционного блогера Романа Протасевича, который находился в самолете, совершившем экстренную посадку в минском аэропорту, после задержания якобы избили белорусские силовики. Об этом 25 маят заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Polskie Radio. Читайте подробнее: В отношении Протасевича в Минске применялось насилие — МИД Польши

16:09 25.05.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с заявлением по поводу текущей политической ситуации в среду, 26 мая, в овальном зале парламента Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Она пояснила, что президент пообщается не только с депутатами и сенаторами, но и с представителями партий и всей политической элиты Белоруссии.

16:22 25.05.2021 Российской гражданке Софье Сапеге, которая была задержана в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, оказывается консульская помощь. Заявление российской оппозиционерки Светланы Тихановской об обратном не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ с просьбой прокомментировать заявление Тихановской, будто бы российский консул «отказался оказывать помощь» Сапеге. Читайте также: МИД РФ опроверг клевету Тихановской по поводу Сапеги

16:31 25.05.2021 Вмешательство во внутренние дела Белоруссии после инцидента с рейсом авиакомпании Ryanair может показаться заманчивым шагом, однако такое развитие событий не пойдет на пользу никому: ни США и ЕС, ни России. Единственным, кто от этого выиграет, станет китайское руководство, пишет политолог Анатоль Ливен в статье, вышедшей 25 мая в Responsible Statecraft. Читайте подробнее: Конфликт между США и Россией в Белоруссии вреден всем, кроме Китая

16:37 25.05.2021 Запад должен ввести санкции против белорусского экспорта и навредить тем самым России, настаивает обозреватель газеты Washington Examiner Том Роган. Читайте также: Теперь «руку Кремля» в США увидели в истории с Протасевичем

17:03 25.05.2021 В сети обсудили заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о том, что решение приостановить авиасообщение с Белоруссией нанесет весомый экономический удар по республике и приведет к некоторому увеличению прибылей Украины. Читайте также: «Лучше бы Зеленский с криком «наших бьют» бросился бы на защиту Батьки»

17:04 25.05.2021 Самолеты в небе над Белоруссией 25 мая. Скриншот flightradars24

17:06 25.05.2021 Признательные показания даёт в СИЗО № 1 Минска задержанный создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, передаёт 24 мая телеканал «Беларусь 1». Опубликовано видеообращение самого задержанного. В сети обсудили видеообращение Протасевича, который заявил, что дает признательные показания. Читайте также: «Он все еще крутит дули белорусским силовикам?» — Протасевич даёт показания

17:12 25.05.2021 Запрет посадки самолётов авиакомпании «Белавиа» на территории Германии пока не введён, пишет 25 мая Bild. Об этом: В Германии не введён запрет на посадку самолётов «Белавиа»

17:18 25.05.2021 Решение о прекращении авиационного сообщения с Белоруссией с 26 мая приняли власти Украины. Об этом 25 мая сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Принятое украинским правительством решение обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Страна.ua». Читайте также: «А ЛЭП, которые идут с Белоруссии, когда на Украине ломать начнут?»

17:41 25.05.2021 Задержанный 23 мая в минском аэропорту белорусский оппозиционер Роман Протасевич очень похож на человека в военной форме, представленного на обложке издания неонацистов «Чёрное солнце». На камуфляже у него шеврон украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — организации, деятельность которой запрещена в России и официально признанной неонацистской даже в США. Читайте подробнее: Фото Протасевича обнаружили на обложке журнала неонацистов

18:06 25.05.2021 Ситуация с лайнером компании Ryanair обсуждалась в ходе телефонных переговоров российского и белорусского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Владимира Макея, сообщили 25 мая в пресс-службе МИД России. «С российской стороны приветствовалась готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить проведение всестороннего тщательного и транспарентного расследования произошедшего», — сообщили в МИД РФ. Об этом: МИД РФ прокомментировал переговоры Лаврова с коллегой из Белоруссии

18:17 25.05.2021 Boeing 737−300 авиакомпании «Белавиа» в аэропорту Минска. (сс) Vasyatka1

18:17 25.05.2021 Саммит ЕС принял решение ввести запрет на полёты белорусской авиации над территорией Евросоюза, заявила 25 мая журналистам канцлер Германии Ангела Меркель. Читайте также: Белорусским самолетам запретят полёты над территорией Евросоюза

18:19 25.05.2021 После произошедшего 23 мая инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair при участии белорусского МиГ-29 министерство обороны Белоруссии заявило о проведении с 26 по 27 мая 2021 года учений по борьбе с БПЛА. Сообщение об этом 25 мая распространила пресс-служба белорусского министерства. Читайте также: Минобороны Белоруссии 26−27 мая проведёт учение ВВС и ПВО

18:37 25.05.2021 Российская гражданка Софья Сапега, задержанная 23 мая в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, скоро получит очную консультацию у консула РФ, сообщила 25 мая журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подробности в материале: Москва договорилась с Минском о предоставлении Сапеге консульского доступа

18:38 25.05.2021 Софья Сапега. Цитата со страницы «ВК»

18:41 25.05.2021 Главы МИД Евросоюза обсудят инцидент с самолетом компании Ryanair в ходе встречи 26 мая, заявил 25 мая журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Такое заявление он сделал перед переговорами с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком. Читайте также: Главы МИД ЕС 26 мая обсудят инцидент с самолетом Ryanair — Маас

18:42 25.05.2021 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. (cc) EU2017EE Estonian Presidency

18:51 25.05.2021 Гражданка РФ Софья Сапега, задержанная в Минске вместе с Романом Протасевичем после посадки самолета Ryanair, арестована на два месяца. Об этом сообщил ее адвокат. В Белоруссии девушку подозревают в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса.

18:55 25.05.2021 Дорого заплатит белорусский президент Александр Лукашенко за то, что произошло 23 мая в Минске — посадку лайнера авиакомпании Ryanair «из-за одного журналиста», сообщил 25 мая журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас. Читайте также: МИД Германии пообещал Лукашенко «горькую расплату» за Протасевича

19:16 25.05.2021 Не Украина создает проблемы в отношениях с Белоруссией, и закрытие авиасообщение между странами стало вынужденным, но крайне необходимым шагом для Киева, заявил вечером 25 мая пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УНИАН. «Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом… доказала отсутствие «красных линий» и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей. Именно поэтому посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к властям своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира», — заявил спикер украинского МИД. Николенко считает, что именно по примеру Украины из соображений безопасности ряд других стран приняли аналогичные решения. Подробности в материале: Киев отреагировал на «авиационную» ноту протеста от Белоруссии

19:40 25.05.2021 Доказательств того, что Москва могла быть как-то причастна к инциденту с лайнером компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в Минске, нет, сообщила 25 мая журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Читайте подробнее: Меркель заявила о непричастности России к посадке самолёта в Минске

19:40 25.05.2021 Авиакомпания «Белавиа» в своем аккаунте в Twitter выразила сожаление в связи с создавшейся ситуацией неопределенности в отношении дальнейших полётов перевозчика и указала, где пассажиры могут ознакомиться с актуальной информацией. https://twitter.com/Belavia_by/status/1397154478520930304

19:57 25.05.2021 «Белавиа» отменила авиаперевозки на Украину в ответ на запрет со стороны Киева полётов этой белорусской компании, сообщили 25 мая в её пресс-службе. Об этом: «Белавиа» отменила полёты на Украину

20:18 25.05.2021 Новыми подробностями полнится история со скандальным задержанием в минском аэропорту пассажира рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair. Выяснилось, что новый узник минского СИЗО №1 Роман Протасевич принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса в составе украинской армии. «Дела заводили на сына еще в 2014 году, когда он был на территории Донбасса и воевал на стороне украинской армии», — заявил отец Протасевича. Читайте также: Протасевич воевал в Донбассе на стороне ВСУ

20:26 25.05.2021 Президента Белоруссии Александра Лукашенко в ближайшее время могут лишить звания почетного доктора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко. Такое предложение сделал 25 мая ректор высшего учебного заведения Владимир Бугров. Как заявил Бугров, Лукашенко недостоин звания почетного доктора КНУ, поскольку его противозаконные действия противоречат ценностям университета. Ректор КНУ отметил, что он обращается в ученый совет КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почётного статуса. Бугров отметил, что и он лично, и весь ученый совет «глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Белоруссии на протяжении последних месяцев». Об этом: Университет в Киеве решил срочно лишить Лукашенко докторского звания

20:39 25.05.2021 Воздушное пространство Великобритании закрыто для пассажирских самолётов авиакомпаний Белоруссии, написал 25 мая британский министр транспорта Грант Шэппс в своем Twitter. Читайте также: Британия закрыла небо для Белоруссии

20:48 25.05.2021 Российского участия в посадке самолёта, следовавшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска 23 мая, вероятно, не было, сообщила 25 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Читайте также: Псаки заявила о непричастности России к ситуации с самолётом в Минске

20:56 25.05.2021 Похоже, что маски сорваны окончательно и бесповоротно. Никто не собирается прикрываться ничем. И это сильно напоминает фашизм нового образца. Да, да, именно так. Потому что фашизм — это в первую очередь, как писал Альбер Камю, презрение. И именно его сегодня тоннами генерирует Запад. А если вспомнить о его заигрываниях с фашизмом в первой половине XX века, то становится совсем уж не по себе. Читайте также: Протасевич, флаги, посадки — это другое и всегда будет другим

21:27 25.05.2021 Гражданка России Софья Сапега, которая была задержана в Минске 23 мая вместе с создателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, рассказала о своей деятельности. В интернете опубликовано видео, на котором Сапега заявляет, что 23 мая летела на одном самолёте с Протасевичем и что является редактором Telegram-канала, публикующего «личную информацию о сотрудниках внутренних дел» Белоруссии. Ранее стало известно, что в Белоруссии Сапеге избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Как рассказал её адвокат, Сапега подозревается «в совершении уголовно наказуемого деяния» и будет содержаться в СИЗО КГБ Белоруссии. Об этом: Сапега рассказала о работе в ТГ-канале, публикующем личные данные силовиков

21:51 25.05.2021 Рейсы германской авиакомпании Lufthansa из Франкфурта-на-Майне в Минск приостановлены до 3 июня 2021 года, сообщает 25 мая Reuters. Об этом: Компания Lufthansa назвала сроки приостановки полётов в Минск

21:57 25.05.2021 На Украине обсудили новость о том, что львовский аэропорт будет ежемесячно терять миллион гривен дохода после прекращения авиасообщения с Белоруссией. Читайте также: Украинцы: «Нам, голодранцам, терять нечего. Главное — хозяину угодить!»

22:07 25.05.2021 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о возможности введения новых санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации с посадкой борта Ryanair, сообщают 25 мая местные СМИ. Подробности в материале: Канада может ввести новые санкции в отношении Белоруссии — Трюдо

22:15 25.05.2021 Президент США Джозеф Байден намерен обсудить не встрече с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии и на Украине. Об этом сообщила на брифинге 25 мая официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Читайте также: Байден намерен обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

22:17 25.05.2021 Открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение с Белоруссией предложил заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Он добавил, что в условиях санкций и западной агрессии связи между Белоруссией и Россией должны развиваться. Читайте также: В Крыму предложили открыть прямое авиасообщение полуострова с Белоруссией

00:47 26.05.2021 Сегодня в РФ официозные и «патриотические» журналисты и блогеры, открывая всё новые факты действительно крайне сомнительной биографии Протасевича, поют дифирамбы поймавшему его белорусскому властителю. При этом они предпочитают не вспоминать, что Протасевич — прямое порождение режима Лукашенко, плоть от его плоти, один из тысяч выпестованных им «змагаров», считавшихся полезными союзниками в деле противостояния с Москвой, но потом, с точки зрения властей, совершивших подлейшее предательство. В этом-то и состоит причина нынешнего озлобления Лукашенко и его приближённых на своих вчерашних подельников — мы к вам со всей душой, а вы, мерзавцы, в эту душу плюнули. Подробности в материале: Протасевич — порождение режима Лукашенко

03:12 26.05.2021 Власти Канады посоветовали авиакомпаниям страны воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Канады Марка Гарно и главы канадского минтранса Омара Альгабры. Подробности в материале: Канада призвала своих авиаперевозчиков не летать над Белоруссией

05:58 26.05.2021 Авиакомпания «Белавиа» отменила полёты на Украину. Андрей Грук © ИА Красная Весна

07:40 26.05.2021 Шведское управление транспорта приняло решение временно отменить разрешение на выполнение полетов между Швецией и Белоруссией национальной белорусской авиакомпании «Белавиа» из-за инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске.

07:43 26.05.2021 «Это профилактическое решение. В нынешней ситуации мы не видим гарантированного безопасного управления движением транспорта, — цитирует ТАСС главу отдела судоходства и авиации Шведского управления транспорта Гуннара Юнгберга. — Мы прекрасно понимаем, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров важнее всего, поэтому мы решили временно прекратить полеты». Ведомство рекомендует пострадавшим пассажирам связаться со своими авиакомпаниями.

07:47 26.05.2021 Председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген полагает, что принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске была «как минимум» осуществлена с ведома Москвы, если даже не при поддержке российской стороны. Такое мнение он выразил в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke.

07:49 26.05.2021 Как отмечает ТАСС, Рёттген известен своей критикой в адрес Москвы. Он полагает, что в ситуации с рейсом Ryanair произошел «государственный угон самолета», который якобы «был одобрен» властями РФ, «если вообще со стороны России не было оперативной поддержки». По мнению германского депутата, который считается ястребом во внешней политике, «без широкой поддержки [президента России Владимира] Путина [президент Белоруссии Александр] Лукашенко уже давно бы больше не был у власти». Глава комитета, ундестага назвал инцидент с самолетом сигналом ЕС о необходимости изменения политики в отношении России. «В такой ситуации просто наивно полагать, что Москва заинтересована в диалоге или что он к чему-то приведет», — считает он.

07:49 26.05.2021 «Мы нуждаемся, наконец, в единой европейской политике в отношении России, которая будет основываться на реализме. Германия и ЕС посредством своей терапии диалога не продвинутся здесь вперед», — полагает председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген. Он утверждал, что Москва «понимает только один язык — денег и газа».

08:23 26.05.2021 Александр Лукашенко и Владимир Путин. kremlin.ru]

08:31 26.05.2021 О своем разочаровании реакцией Евросоюза на инцидент с экстренной посадкой 23 мая самолета Ryanair в аэропорту Минска заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он написал об этом 26 мая на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: На Украине потребовали наказать Россию в качестве ответа Лукашенко

08:43 26.05.2021 Латвийское правительство приняло решение о запрете авиакомпаниям из Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты страны. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба министерства сообщения Латвии. Об этом: Латвия ввела ограничения на авиасообщение с Белоруссией

09:16 26.05.2021 Центральной темой внеочередного саммита ЕС, который прошел 24−25 мая, стала экстренная посадка самолета, направлявшегося из Афин в Вильнюс, в Минске, а также задержание белорусскими силовиками оппозиционного блогера Романа Протасевича, который летел в том самолете. Об этом, как сообщает Polskie Radio, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Морвецкий во время брифинга по итогам саммита. Читайте также: Тема Белоруссии стала центральной на саммите ЕС — премьер-министр Польши

09:18 26.05.2021 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. nato.int

09:34 26.05.2021 Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы в связи с закрытием авиасообщения между Украиной и Белоруссией. Подробности в материале: Авиакомпания «Белавиа» отменила полёты на Украину

09:54 26.05.2021 Гражданке России Софье Сапеге может быть предъявлено в Белоруссии обвинение в разжигании розни. Об этом 26 мая со ссылкой на источник сообщает в своем телеграм-канале Sputnik.by. Подробности в материале: Гражданку России Сапегу могут обвинить в Белоруссии в разжигании розни

10:03 26.05.2021 Генеральная прокуратура Белоруссии. (сс) Rakoon

10:08 26.05.2021 Александр Лукашенко выступает с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair и санкциям к Белоруссии.

10:09 26.05.2021 Власти Белоруссии приняли решение о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске независимо от Москвы, однако недостаточно острая реакция на инцидент со стороны России может говорить о поддержке таких действий. Об этом заявил 26 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.

10:10 26.05.2021 «Нельзя быть уверенным до конца, — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ответ на вопрос, произошло ли все это с согласия Москвы. — Я полагаю, что инициатива была проявлена самостоятельно. Но я также считаю, что отсутствие реакции со стороны России может считаться как поддержка».

10:13 26.05.2021 Власти Крыма предложили Белоруссии расширить сотрудничество и создать единое белорусско-крымское пространство, сообщил на своей странице в Facebook председатель парламента российского региона Владимир Константинов. «Белоруссию закрывают с западного фасада, закрывают наглухо и, похоже, надолго. Самое удобное время для того, чтобы окончательно геополитически определиться. Многие считают своего рода индикатором такой определенности признание со стороны официальных властей Белоруссии российского статуса Крыма. Но дело, конечно, не в декларациях. Дело в расширении нашего сотрудничества. Раз уж санкций ни нам, крымчанам, ни белорусам не избежать, давайте создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство», — написал Константинов.

10:13 26.05.2021 Спикер Госсовета Крыма предложил наладить прямое транспортное сообщение и пригласил на отдых белорусских туристов. «Последнее особенно актуально накануне старта курортного сезона. Мы всегда готовы протянуть руку нашим белорусским братьям. Особенно в тот момент, когда они наиболее в этом нуждаются. А признание очевидного, уверен, обязательно последует, рано или поздно», — добавил Константинов.

10:14 26.05.2021 Здание МИД Белоруссии (cc) Homoatrox

10:22 26.05.2021 Вечером 25 мая активисты из организации «Белорусский дом», базирующейся в Польше, провели акцию протеста возле посольства Белоруссии в Варшаве. Несколько десятков человек с транспарантами, флагами и плакатами требовали от белорусских властей освободить оппозиционных активистов. Об этом сообщает Polskie Radio. Об этом: Активисты провели акцию протеста у посольства Белоруссии в Варшаве

10:29 26.05.2021 Вечером 25 мая Транспортное управление Швеции незамедлительно прекратило все полеты «Белавиа», осуществляемые между Швецией и Белоруссией. За этим решением стоят опасения, что безопасность пассажиров не может быть гарантирована. Об этом 26 мая сообщила газета Dagesn Nyheter. Читайте подробнее: Швеция прекратила авиасообщение с Белоруссией

10:32 26.05.2021 Белорусские власти действовали опасно и неуважительно, когда пассажирский самолет был принужден к посадке в Минске 23 мая. Об этом министр иностранных дел Анн Линде написала в комментарии газете DN. Читайте подробнее: Глава МИД Швеции назвала действия Белоруссии опасными и неуважительными

10:36 26.05.2021 «Угон» Александром Лукашенко пассажирского самолета с целью поимки журналиста Романа Протасевича вызывает вопросы о роли России в произошедшем инциденте. В своей статье журналист шведской газеты DN Майкл Винярски постарался осветить возможные последствия действий Лукашенко для России. Читайте также: Действия Лукашенко с самолетом могут навредить России — DN

10:37 26.05.2021 Белорусская национальная авиакомпания «Белавиа» до 30 октября текущего года отменила все рейсы в Стокгольм и обратно из-за решения властей Швеции запретить компании полеты в страну и из нее. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба авиакомпании из Белоруссии. Читайте также: Авиакомпания «Белавиа» до 30 октября приостановила полеты в Швецию

10:40 26.05.2021 Мать арестованной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги Анна Дудич рассказала, что находится в шоковом состоянии. Читайте также: Мать арестованной в Минске Сапеги рассказала о своём состоянии

10:44 26.05.2021 Когда российские государственные СМИ описывают драму вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair, они пытаются представить Александра Лукашенко в качестве героя. Виновниками же происшествия называют арестованного журналиста Романа Протасевича и Запад. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Читайте также: Российские СМИ представляют Лукашенко в качестве героя — Dagens Nyheter

10:46 26.05.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко действовал законно в случае с посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске. Об этом глава государства заявил в своём обращении 26 мая. Подробности в материале: Лукашенко оценил свои действия в инциденте с Ryanair как законные

10:47 26.05.2021 В настоящее время недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу «удушения страны» после этапа организации бунтов в республике. Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит агентство БЕЛТА. Читайте также: Недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу «удушения страны» — Лукашенко

10:47 26.05.2021 Недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. «Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — сказал Александр Лукашенко.

10:50 26.05.2021 Приняв самые жесткие меры, белорусское государство в зародыше подавило волну неонацизма, заявил Александр Лукашенко 26 мая во время выступления по ситуации с самолетом Ryanair и санкциям к Белоруссии. «Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны», — подчеркнул он.

10:50 26.05.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. president.gov.by

10:51 26.05.2021 «Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — сказал, в частности, президент Белоруссии.

10:51 26.05.2021 Сообщение о взрывном устройстве на борту самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске, поступило из Швейцарии. Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Доме правительства республики. Подробности в материале: Лукашенко: сообщение о минировании рейса Ryanair пришло из Швейцарии

10:52 26.05.2021 Лукашенко назвал слухи о принуждении лайнера Ryanair к посадке истребителем МиГ-29 «абсолютной ложью».

10:53 26.05.2021 Лукашенко о высылке из Белоруссии всех дипломатов посольства Латвии: «Республика поступила так, как поступает суверенное национальное государство».

10:53 26.05.2021 Лукашенко: «Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооружёнными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать».

10:54 26.05.2021 Лукашенко о воздушной блокаде со стороны Запада: «Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек».

10:55 26.05.2021 Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления проходит 26 мая в Овальном зале Дома правительства.

10:56 26.05.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления 26 мая. belta. by

10:58 26.05.2021 Лукашенко пообещал, что в ближайшее время представит общественности всё, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные.

11:00 26.05.2021 На борту самолёта ирландской авиакомпании Ryanair находился террорист, и об этом знали зарубежные критики официального Минска. Об этом 26 мая заявил Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками. Комментируя причины, по которым 23 мая гражданский самолёт Ryanair рейса Афины — Вильнюс развернули и в сопровождении белорусских ВВС приземлили в минском аэропорту, Лукашенко указал на опасность, которую этот борт представлял для БелАЭС в Гродненской области Белоруссии (приграничной с Литвой). Подробности в материале: Лукашенко: На борту Ryanair находился террорист, была угроза БелАЭС

11:00 26.05.2021 «Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день «минируют» то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации», — сказал Александр Лукашенко во время выступления по ситуации с самолетом Ryanair.

11:04 26.05.2021 Внешние и внутренние враги Белоруссии также нацеливаются и на Россию. Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит агентство БЕЛТА. Читайте подробнее: Недоброжелатели Белоруссии возьмутся и за Россию — Лукашенко

11:07 26.05.2021 Лукашенко: «Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!»

11:07 26.05.2021 Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. belta. by

11:08 26.05.2021 «Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению, — сказал белорусский лидер. — Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!»

11:08 26.05.2021 В Республике Карелия с начала пандемии заразились коронавирусом более 47 тыс. человек. За минувшие сутки выявлено 59 новых носителей коронавируса, это на три человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 26 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Также зафиксированы три летальных исхода. Подробности в материале: В Карелии с начала пандемии заразились коронавирусом более 47 тыс. человек

11:09 26.05.2021 Главарь украинской неонацистской банды «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий подтвердил факт участия РоманаПротасевича в гражданской войне в Донбассе. Подробности в материале: Неонацист Билецкий о Протасевиче: «Боролся против оккупации Украины»

11:09 26.05.2021 Лукашенко отметил, что один из экстремистских Telegram-каналов, который, работая за рубежом, «поднялся» на белорусской проблематике, уже вовсю работает против России. Это, подчеркнул Лукашенко, показывает истинную цель западных стратегов.

11:10 26.05.2021 Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. belta. by

11:13 26.05.2021 Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Афины — Вильнюс и раскрыл новые подробности: сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа — из Швейцарии, сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами. «Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС не ХАМАС — это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи неё и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?» — цитирует БелТА Лукашенко.

11:14 26.05.2021 «Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. После того… Мы ее не забыли… Эти два парня погибли, уводя самолет от жилых построек. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь», — подчеркнул белорусский лидер.

11:18 26.05.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями. belta. by

11:19 26.05.2021 Европейский союз полностью утратил логику и последовательность своих оценок, заявил 26 мая постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Постпред РФ: ЕС утратил логику и последовательность в своих оценках

11:22 26.05.2021 Белорусские власти решили принудительно сажать самолёт авиакомпании Ryanair в Минске независимо от России, но Москва могла поддержать это действие. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил 26 мая в эфире телеканала France 2. «Я полагаю, что инициатива была проявлена самостоятельно. Но я также считаю, что отсутствие реакции со стороны России может считаться как поддержка», — заявил глава французской дипломатии. Об этом: Глава МИД Франции оценил роль РФ в приземлении самолёта в Минске

11:32 26.05.2021 Для Белоруссии важно единство людей, заявил Александр Лукашенко. «Нам надо уметь реагировать на любые изменения, но чтобы не сбиться с основного курса», — подчеркнул он. Лукашенко также заявил, что «действовать будем в тех условиях, которые складываются».

11:33 26.05.2021 Встреча с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. president.gov.by

11:33 26.05.2021 Инцидент с заменой белорусского государственного флага в Риге властями города является «незрелой реакцией». Об этом 26 мая заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов, его слова приводит агентство БелТА. Об этом: Посол РФ в Минске прокомментировал инцидент с флагом Белоруссии в Риге

11:35 26.05.2021 Лукашенко: Белоруссия — «это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости».

11:36 26.05.2021 Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с парламентариями. president.gov.by

11:36 26.05.2021 Лукашенко: «Вся эскалация со стороны Запада — это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится».

11:36 26.05.2021 «Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада — это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаете, почему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые или у нас лучшие спецслужбы в мире (хотя это отчасти и так). А потому, что Беларусь — это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости», — заявил Александр Лукашенко.

11:54 26.05.2021 Зарубежный экстремистский телеграм-канал «поднялся» на белорусской проблематике и уже вовсю работает против России, что показывает истинную цель западных стратегов. Об этом 26 мая в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Выступая перед своими сторонниками в зале заседаний парламента, Лукашенко не указал название телеграм-канала. По всей видимости, речь о Nexta (признанном властями Белоруссии «экстремистским»). КГБ Белоруссии также включил задержанного 23 мая основателя этого телеграм-канала Романа Протасевича в перечень террористов. Об этом: Лукашенко: Запад ведёт против Белоруссии гибридную войну и целится в Россию

12:12 26.05.2021 Санкции против Белоруссии нацелены на разрушение экономики и государства, заявил глава МИД Владимир Макей 26 мая, сообщает БелТА. По его мнению, дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет, сказал он и призвал западных партнеров одуматься. «Проблемы должны решаться за столом переговоров — это наша принципиальная позиция», — подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства. Министр заявил, что на абсолютно все санкции и ограничительные методы Белоруссия ответит адекватным образом.

12:25 26.05.2021 Экономика Белоруссии, вопреки прогнозам стран Запада о ее стагнации и падении, демонстрирует устойчивый рост. Об этом 26 мая заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко во время своего выступления в парламенте страны, его слова приводит агентство БелТА. Об этом: В Белоруссии опровергли прогнозы стран Запада о падении экономики страны

12:27 26.05.2021 Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. president.gov.by

12:29 26.05.2021 «Вы живете в Белоруссии и знаете: каждый день «минируют» то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации», — сообщил своим сторонникам 26 мая Александр Лукашенко, рассказывая об обстоятельствах инцидента с рейсом Афины — Вильнюс ирландской авиакомпании Ryanair. Читайте также: Лукашенко: Белоруссию каждый день «минируют» из Польши и Прибалтики

12:39 26.05.2021 В ответ на санкции стран Запада Белоруссия приготовила разные варианты ответных мер, в том числе — эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита. Об этом 26 мая заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко во время своего выступления в парламенте страны, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня». Читайте также: Белоруссия может ограничить для Запада транзит через территорию страны

12:42 26.05.2021 После сообщения о бомбе на борту самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин, лайнер не захотели принять аэропорты целого ряда стран. Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Подробности в материале: Ни Вильнюс, ни Киев не захотели принять самолёт Ryanair — Лукашенко

12:54 26.05.2021 С призывом к странам Запада решать проблемы во взаимоотношениях с белорусской стороной за столом переговоров обратился министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он заявил об этом 26 мая в ходе своего выступления в парламенте страны, его слова приводит агентство БелТА. Читайте подробнее: В Белоруссии призвали Запад путем переговоров решать проблемы с Минском

13:09 26.05.2021 Сооснователь Телеграм-канала Nexta, призванного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, который был 23 мая задержан после посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска, вместе со своими сообщниками намеревался устроить в республике «бойню и кровавый мятеж». Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета «Беларусь сегодня». Читайте подробнее: Протасевич собирался устроить в Белоруссии «кровавый мятеж» — Лукашенко

13:14 26.05.2021 В начале июня президента Белоруссии Александра Лукашенко могут лишить звания почётного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом: На Украине могут лишить Лукашенко почётного звания

13:26 26.05.2021 Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 28 мая в Сочи, и по ее итогам не планируется заявлений. Об этом 26 мая рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Встреча Путина и Лукашенко пройдет 28 мая в Сочи — Песков

13:33 26.05.2021 Решение о приостановке с 28 мая приема самолетов белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» в Чехии приняло чешское правительство. Об этом 26 мая сообщил вице-премьер Карел Гавличек на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: Чехия приостановит авиасообщение с Белоруссией

13:41 26.05.2021 Самолет авиакомпании «Белавиа». Андрей Грук © ИА Красная Весна

13:42 26.05.2021 Экономика Белоруссии, вопреки прогнозам стран Запада о ее стагнации и падении, демонстрирует устойчивый рост, заявил 26 мая белорусский премьер-министр Роман Головченко. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. government.ru

13:44 26.05.2021 Белорусские власти не будут «стоять на коленях и оправдываться» за инцидент с самолетом Ryanair, так как им не за что это делать, и объективная информация «обвинителей» Минска в данном случае не интересует. Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета «Беларусь сегодня». Читайте также: Белоруссия не будет оправдываться за инцидент с самолетом — Лукашенко

13:45 26.05.2021 В Кремле не видят какого-либо желания западных стран разобраться с ситуацией вокруг самолёта Ryanair. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле не увидели желания ЕС разобраться с ситуацией вокруг Ryanair

13:46 26.05.2021 С 27 мая латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic прекращает регулярные рейсы по маршруту Рига — Минск. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, сославшись на рекомендации Латвийского агентства гражданской авиации. Читайте подробнее: Авиакомпания airBaltic отменила полеты по маршруту Рига — Минск

13:47 26.05.2021 Гражданка РФ София Сапега, снятая с рейса авиакомпании Ryanair в Минске, получит всю необходимую защиту. Обращение её матери за помощью в Кремль пока не поступало, сообщил 26 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, мне неизвестно о том, что какие-то де-юре входили обращения и де-факто», — сказал Песков. Об этом: В Кремле не знают об обращении матери Сапеги к Путину

14:00 26.05.2021 Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готовит в стране новую волну антиправительственных протестов. Она рассказала об этом 26 мая в своем видеобращении, опубликованном в видеохостинге Youtube. Читайте подробнее: Тихановская заявила о подготовке к новым протестам в Белоруссии

14:08 26.05.2021 Решительный протест из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair выразил МИД Австрии послу Белоруссии в Вене. Об этом 26 мая сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве. Читайте подробнее: Посла Белоруссии вызвали в МИД Австрии из-за инцидента с самолетом Ryanair

14:09 26.05.2021 Европейский союз может ввести секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, сообщает 26 мая Bloomberg со ссылкой на источник. Читайте подробнее: ЕС может ввести секторальные санкции против Белоруссии

14:12 26.05.2021 Варшава последовательно отстаивает введение как «можно более жестких санкций против Минска». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в эфире Polskie Radio 24. Читайте подробнее: Польша настаивает на введении жестких санкциях ЕС против Белоруссии

14:15 26.05.2021 Запад должен заплатить за произошедший 23 мая в Белоруссии инцидент с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом 26 мая в Минске заявил Александр Лукашенко. Читайте также: Лукашенко требует от Запада компенсацию за инцидент с Ryanair

14:24 26.05.2021 Маршруты грузовых рейсов итальянской авиакомпании Alitalia будут изменены. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика 26 мая. В компании пояснили, что такие меры приняты в связи с инцидентом с самолётом компании Ryanair в Минске. Подробности в материале: После инцидента с Ryanair Alitalia изменит маршрут своих грузовых рейсов

14:25 26.05.2021 Россия не стремится к тому, чтобы включить в свой состав Белоруссию. Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета «Беларусь сегодня». Читайте подробнее: Россия не стремится включить Белоруссию в свой состав — Лукашенко

14:32 26.05.2021 Инцидент с посадкой самолёта Ryanair в аэропорту Минска является государственным угоном борта и актом воздушного пиратства. Об этом 26 мая заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Читайте подробнее: Президент Австрии назвал инцидент с Ryanair актом воздушного пиратства

14:40 26.05.2021 (МИД Франции, Жан-Ив Ле Дриан) Цитата из видео Беларусь — «В данном случае мишенью является Европейский союз. Это чрезвычайно серьезная ситуация». iplomatie.gouv.fr

14:40 26.05.2021 Все находящиеся за рубежом оппоненты нынешней белорусской власти «ответят за свои преступления по закону». Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета «Беларусь сегодня». Подробности в материале: Лукашенко: все «беглые и протестуны» ответят по закону

14:43 26.05.2021 Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович будет следовать внешней политике Европейского союза и в случае с ситуацией в Белоруссии. Читайте также: Черногория присоединится к санкциям ЕС против Белоруссии — МИД

14:46 26.05.2021 Правящие политики Латвии совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв не только отношений между странами, но и международного сотрудничества в области спорта. Об этом говорится в официальном заявлении фракции партии «Русский союз Латвии» в рижской думе. Авторы обращения напомнили, что в Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают участники и официальные делегации Чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Белоруссии заменен на бело-красно-белый флаг оппозиции, а вместо российского вывешен флаг Олимпийского комитета. Читайте подробнее: «Русский союз Латвии»: политики нарушили главный олимпийский принцип

14:47 26.05.2021 «Один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всём мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж», — сказал Лукашенко, характеризуя Протасевича. Читайте также: Лукашенко: Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией

14:52 26.05.2021 Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. president.gov.by.

15:04 26.05.2021 В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Сочи 28 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается провести обсуждение вопросов экономики и ситуации вокруг Минска и Москвы. Об этом 26 мая белорусский лидер заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит агентство БелТА. Читайте подробнее: Лукашенко рассказал, о чем он будет говорить на встрече с Путиным

15:29 26.05.2021 Инстанции гражданской авиации Литвы не стали комментировать заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании самолета Ryanair одновременно поступило в службы аэропортов Вильнюса, Афин и Минска. Об этом 26 мая сообщили в Вильнюсском международном аэропорту республики. Подробности в материале: В Литве не стали комментировать слова Лукашенко о минировании самолёта

15:36 26.05.2021 Решение об отзыве лицензии на осуществление полетов в Финляндию у белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» приняло финское агентство транспорта и связи Traficom. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале: Финляндия запретила полеты авиакомпании «Белавиа» в страну

15:42 26.05.2021 Задержанный 23 мая в минском аэропорту пассажир рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair Роман Протасевич даёт признательные показания, что вызывает истерику у западных кураторов его деятельности. Об этом 26 мая в Миснке после выступления Александра Лукашенко в парламенте заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. Об этом: КГБ Белоруссии о Протасевиче: Террорист, наёмник, участник кровавых событий

15:43 26.05.2021 Работники консульства Украины в Белоруссии посоветовали гражданке Украины, застрявшей в Белоруссии после операции, добираться домой на арендованной машине скорой помощи. Читайте подробнее: Гражданка Украины рассказала о людях, застрявших в Белоруссии из-за санкций

15:44 26.05.2021 Белорусский блогер Роман Протасевич был боевиком-наёмником в украинском нацистском батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил 26 мая, выступая в парламенте в ходе встречи депутатов с президентом страны Александром Лукашенко. По словам Тертеля, снятый с борта самолёта Ryanair блогер «в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона». В Донбассе такие боевики творили бесчинства, губили мирное население. Об этом: В КГБ Белоруссии заявили о службе Протасевича в нацистском батальоне

15:46 26.05.2021 Возможность приостановки взаимодействия с Евросоюзом в рамках инициативы «Восточное партнерство» рассматривает Белоруссия. Об этом 26 мая заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в ходе своего выступления в парламенте страны, его слова приводит агентство БелТА. Подробности в материале: МИД Белоруссии допустил выход страны из «Восточного партнерства»

15:54 26.05.2021 В Госпогранслужбе Украины заявили, что не намерены закрывать наземную границу с Белоруссией без решения правительства страны. Читайте также: На Украине заявили, что не будут закрывать наземную границу с Белоруссией

16:00 26.05.2021 Польское агентство воздушного судоходства не запрещало самолету «Белавиа» рейса Минск-Барселона входить в воздушное пространство Польши, а предупредило о возможных сложностях полёта над Францией. Об этом пресс-секретарь агентства Павел Лукашевич сообщил 26 мая ТАСС. Ранее в СМИ появились сообщения, что Польша не пустила самолёт «Белавиа» на свою территорию. Лайнер, по данным ресурса Flightradar, кругами летает над Белоруссией. «Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство», — пояснил Лукашевич. Читайте также: Польша не запрещала самолету «Белавиа» полёт над своей территорией

16:09 26.05.2021 После инцидента с Ryanair Alitalia изменит маршрут своих грузовых рейсов. (сс) Eric Salard

16:51 26.05.2021 Министерство иностранных дел Украины должно организовать возвращение граждан Украины из Белоруссии. Об этом написал депутат Верховной рады Украины, сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов на своей странице в социальной сети Facebook. Подробности в материале: В Раде призвали организовать возврат граждан Украины из Белоруссии

17:25 26.05.2021 Официальное уведомление об аресте российской гражданки Софьи Сапеги на двухмесячный срок получено Москвой из Минска, сообщила 26 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: Москва получила данные Минска о ситуации с Сапегой

18:30 26.05.2021 Скандал вокруг посадки самолета и ареста прозападного пропагандиста Романа Протасевича — это пример двойных стандартов со стороны Запада, считает известный украинский публицист Виктор Дяченко. Дяченко подчеркивает, что особенно лицемерным выглядит поведение официального Киева, потому что украинская власть во главе с Владимиром Зеленским сама проводит политические репрессии против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком. Дяченко обвинил коллективный Запад и украинскую власть в двойных стандартах. Дяченко уверен, что Запад в истории с арестом Протасевича демонстрирует политику двойных стандартов. По его словам, на самом деле реальные претензии к Лукашенко совершенно другие — истинная причина, пояснил публицист, заключается в том, что Лукашенко не позволяет Белоруссии попасть под влияние США и Запада. Об этом: Эксперт пояснил, почему реакция Киева на историю с Протасевичем — лицемерие

18:42 26.05.2021 Решение о задержании Романа Протасевича принимал лично Александр Лукашенко, и данная спецоперация точно не проводилась спонтанно, заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим 26 мая в эфире украинского телевидения. Дипломат заявил, что решение принималось лично Александром Лукашенко после того, как ему соответствующие структуры доложили о необходимости такого шага. «Очевидно, что операция была проведена не спонтанно, она готовилась. Решение принималось первым лицом — это точно, и это доказано, то есть самим Александром Лукашенко», — заявил посол. Читайте также: Посол Украины в Белоруссии назвал главного заказчика задержания Протасевича

18:44 26.05.2021 Правительства США и Евросоюза, белорусские и украинские политические и «правозащитные» организации безапелляционно называют задержанного КГБ Белоруссии гражданина этой республики Романа Протасевича «журналистом». Они требуют его освобождения, указывая на угрозу свободе слова и ущемление прав журналистов. Ряд украинских и российских блогеров категорически не согласны с характеристикой Протасевича как «журналиста». В своих телеграм-каналах и видеороликах они публикуют фотографии гражданина Белоруссии с оружием в руках, что категорически не совместимо с принятыми на Западе нормами журналистики. Об этом: Блогеры публикуют военные фотографии «журналиста» Протасевича

19:27 26.05.2021 «Как и многие другие, мы шокированы незаконным арестом и произвольным задержанием белорусского журналиста Романа Протасевича после того, как самолет Ryanair, на котором он летел, был насильственно направлен в столицу Белоруссии — Минск, очевидно, под ложным предлогом и с явной целью захвата господина Протасевича», — сказано в опубликованном 25 заявлении на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Подробности в материале: ООН шокирована действиями Белоруссии по «захвату господина Протасевича»

19:39 26.05.2021 Полёты самолётам авиакомпаний Белоруссии над территорией Польши запрещены, написал 26 мая официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер в Twitter. Об этом: Польша закрыла небо для лайнеров авиакомпаний Белоруссии

20:39 26.05.2021 С осуждением действий властей Белоруссии по посадке в Минске самолёта компании Ryanair и с требованием освободить арестованных основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки РФ Софьи Сапеги выступил Совет НАТО в опубликованном 26 мая заявлении. Читайте также: Совет НАТО потребовал освободить Протасевича и Сапегу в Минске

21:18 26.05.2021 В администрации президента США Джозефа Байдена пока не принято решение по новым санкциям в отношении Белоруссии, сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом: США пока не приняли решения по санкциям против Белоруссии

21:30 26.05.2021 Экономические потери международного аэропорта Риги от наложенных на белорусские авиакомпании ограничений составят ежемесячно порядка €20 тыс., сообщает 26 мая LETA. Об этом: Руководство аэропорта Риги назвало потери от ограничений для Белоруссии

23:09 26.05.2021 Рекомендацию не ездить в Белоруссию дал американский Госдеп согражданам в опубликованном 26 мая заявлении. Читайте подробнее: Госдеп США не рекомендует ехать в Белоруссию

07:38 27.05.2021 Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. mfa.gov.by

08:23 27.05.2021 Светлана Тихановская (сс) OSCE Parliamentary Assembly

09:10 27.05.2021 Bloomberg сообщает, что к лету Евросоюз может ввести санкции против калийной отрасли Белоруссии. Напомним, экспорт калийных удобрений является одним из основных способов пополнения белорусского бюджета.

09:28 27.05.2021 Блогеры и СМИ активно перепечатывают у себя интервью, которое «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) в 2015 году взяла у члена нацбата «Азов» (запрещённого на территории РФ) с позывным «Ким», позднее идентифицированного как Роман Протасевич. В нём Протасевич рассказал, как принимал участие в боевых действиях, как получил ранение в боях у Широкино, а также о том, что побудило его отправиться на войну (по его словам, основным мотивом стало желание «остановить кремлёвскую орду»).

09:41 27.05.2021 Напомним, ранее бывший командир запрещённого на территории РФ «Азова» Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич действительно принимал участие в действиях подразделения, но «оружием его было перо». Ранее Протасевич называл себя журналистом и утверждал, что занимался на Украине написанием статей и изготовлением фотоматериалов. В свою очередь, известный видеоблогер Анатолий Шарий попытался отыскать какие-либо журналистские публикации Протасевича, относящиеся к периоду его пребывания в Донбассе, однако потерпел неудачу. На основании этого, а также ранее найденного интервью «Кима», Шарий сделал вывод, что Протасевич действительно воевал в составе нацистского подразделения, и что его оружием было отнюдь не «перо».

09:47 27.05.2021 Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский во время брифинга 26 мая обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в «обмане мирового сообщества». Об этом сообщает Polskie Radio. «То, что Александр Лукашенко говорит по поводу экстренной посадки европейского самолета в Минске по призыву белорусских диспетчеров, — это очередная ложь, при помощи которой он пытается обмануть мировое сообщество, чтобы оправдать свои действия. Никто не должен серьезно относиться к высказываниям Александра Лукашенко», — заявил польский дипломат. Читайте также: МИД Польши обвинил Лукашенко в «обмане мирового сообщества»

10:20 27.05.2021 Пишет журналист Андрей Медведев: «Коллеги совершенно напрасно удивляются, как же товарищ Протасевич и в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) служил, и в Минске до поры до времени чувствовал себя совершенно комфортно. Я уже писал об этом, но могу повторить. Белорусская власть в какой-то момент решила поиграть в дружбу с националистами. И в этот момент многое стало можно. Бывшие боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мжили комфортно, а бывшие ополченцы попадали под суд. То есть азовец Протасевич стал опасным парнем, когда запустил «Нехту», а не когда стрелял в русских в Донбассе. Причины указаны выше — часть белорусской политической элиты сама кормила с руки эту публику».

10:23 27.05.2021 Россия получила консульский доступ к задержанной в Минске Софии Сапеге сразу после того, как Белоруссия завершила необходимые юридические процедуры. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила на брифинге в Москве. «25 мая сего года российский консул получил разрешение белорусских властей на встречу с Софией Сапегой, которая прошла в тот же день в СИЗО КГБ Белоруссии», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД. Об этом: МИД РФ: консул посетил Сапегу сразу после разрешения Белоруссии

11:29 27.05.2021 Авиакомпания «Белавиа» отменила авиарейсы в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию и Испанию, а также в Калининград. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе авиакомпании. Об этом: «Белавиа» отменила авиарейсы в страны ЕС и Калининград

11:57 27.05.2021 Европейский союз (ЕС) должен поддерживать контакт с Россией по белорусской теме. Об этом 27 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил журналистам перед встречей с европейскими коллегами в Лиссабоне (Португалия). «Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме (белорусская тема — ред.)», — сказал Маас. Читайте подробнее: В Германии высказались за диалог с Россией по теме Белоруссии

11:59 27.05.2021 Гражданка России Софья Сапега, задержанная в Минске 23 мая, чувствует себя нормально. Об этом она сообщили на встрече с российским консулом, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом: В МИД РФ рассказали о состоянии задержанной в Минске Сапеги

12:01 27.05.2021 Реализацию экономических и секторальных санкций против Белоруссии обсудят министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на неформальном заседании Совета ЕС в Португалии. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил 27 мая по прибытии на встречу. Читайте подробнее: ЕС продвинулся в составлении нового списка санкций против Минска

12:02 27.05.2021 Против Белоруссии может быть принята целая «санкционная спираль», если белорусский президент Александр Лукашенко не пойдет на уступки. Об этом 27 мая сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД Евросоюза.

12:13 27.05.2021 С 27 мая вступил в силу запрет для самолетов, принадлежащих белорусским авиакомпаниям, использовать воздушное пространство Польши. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время брифинга. «Правительство приняло постановление о запрете полетов над Польшей белорусским самолетам. Таким образом мы выполняем договоренности, достигнутые в рамках саммитf Евросоюза, который прошел 24−25 мая. Другие страны ЕС поступят точно так же», — сообщил Мюллер. Читайте подробнее: Польша закрыла воздушное пространство для авиакомпаний из Белоруссии

12:20 27.05.2021 Совместные проекты и продвижение интеграции обсудят президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече 28 мая, сообщила пресс-служба Кремля. Об этом: В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко

12:37 27.05.2021 Журнал с фото, на котором якобы Протасевич [Цитата из видео «Протасевич и Азов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это другое» пользователя Анатолий Шарий. youtube.com]

13:08 27.05.2021 На Украине заявили, что прекратили авиасообщение с Белоруссией для защиты своих граждан. Читайте подробнее: В офисе Зеленского объяснили закрытие авиасообщения с Белоруссией

13:18 27.05.2021 Россия предоставит необходимую помощь для защиты российской гражданки Софии Сапеги, задержанной в Минске после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Читайте также: Россия окажет необходимую помощь задержанной в Белоруссии Сапеге — Песков

13:23 27.05.2021 Письмо с угрозой взрыва самолёта авиакомпании Ryanair поступило на почту минского аэропорта после того, как власти Белоруссии рассказали о минировании экипажу. Об этом сообщает издание Daily Beast со ссылкой на оригинал сообщения. Читайте подробнее: Daily Beast нашло несостыковку в версии Лукашенко о минировании Ryanair

13:41 27.05.2021 Правительство Латвии ограничило приём белорусских самолётов в аэропортах, но оставило возможность транзитных рейсов. Об этом глава Агентства гражданской авиации (АГА) Латвии Марис Городцовс сообщил 27 мая ТАСС. «[Введенный ранее] запрет правительства Латвии ограничивает полёты белорусских авиакомпаний в аэропорты Латвии, но перелётный транзит не запрещён», — сказал он. Подробности в материале: В Латвии заявили, что не запрещали Белоруссии транзитные полёты

13:48 27.05.2021 Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» с 26 мая сталкивается с проблемой аннулирования разрешений на доступ в воздушное пространство стран Евросоюза. В опубликованном 27 мая сообщении белорусский авиаперевозчик завил, что «вынужденно отменяет рейсы в 8 стран». В сообщении сказано, что по причине «запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран» белорусская авиакомпания вынуждена отменить полёты с 27 мая по 30 октября в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград. Читайте подробнее: Протасевич дорого обходится: «Белавиа» отменила полёты в восемь стран

13:59 27.05.2021 В рамках переговоров президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, которые пройдут 28 мая в Сочи, будут подняты вопросы дальнейшего развития двусторонних связей. Об этом сообщила пресс-службе Кремля. Читайте подробнее: В Кремле уточнили темы встречи Путина и Лукашенко

14:19 27.05.2021 «То, чего мы стратегически не хотим в вопросе Белоруссии, так это отдать её в руки России. В прошлые годы удавалось удерживать страну в ситуации «или-или», — заявил 27 мая журналистам глава МИД Австрии Александер Шалленберг перед неформальной встречей глав МИД ЕС. Читайте подробнее: ЕС не хочет отдавать Белоруссию России

14:27 27.05.2021 Администрация президента России не разъясняет ситуации, подобные отмене рейса авиакомпании Air France Париж — Москва. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 27 мая журналистам и рекомендовал обратиться к авиационным властям РФ.

14:56 27.05.2021 Евросоюз готовится применить к официальному Минску новые секторальные санкции, и в этом контексте рассматривается вопрос об ограничениях продаж продукции белорусских НПЗ. Об этом накануне встречи глав МИД ЕС заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Читайте подробнее: Белорусские нефтепродукты могут попасть под санкции ЕС — МИД Литвы